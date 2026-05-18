Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
szálláshely

Brutálisan elszálltak a budapesti szálláshelyárak – mi történik?

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Komolyan a zsebe mélyére kell nyúlni annak, aki a közeljövőben a fővárosban szeretne szállást találni. Kiss Róbert Richard turisztikai szakértő elmondta, hogy mennyiért lehet még budapesti szálláshelyet találni május utolsó napjaiban, illetve, hogy mi mozgatja valójában az árakat most.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szálláshelyturisztikaBL-döntő

Az egekbe emelkedtek a fővárosi szobaárak a május 30-i budapesti BL-döntő idejére: éjszakánként 3 és fél millióért, sőt csaknem 7 millió forintért is kínálnak apartmant a belvárosban. Kiss Róbert Richard turisztikai szakértő, az InfoRádió Világszám című utazási magazinjának szerkesztő-műsorvezetője szerint a szálláshelyek árának megugrása egy ilyen sportesemény idején normális, a drágulást pedig az is pörgeti, hogy egyre nehezebb szállást találni a döntő idejére – írja az Infostart.hu.

Mid adult couple making reservation while standing with clerk at reception area in hotel, szálláshely
A szálláshely lefoglalása előtt érdemes elolvasni a vendégértékeléseket, megnézni a szolgáltatások listáját / Fotó: Shutterstock

Május 30-ra szinte teljesen elfogytak a szálláshelyek

Ha megnézzük, hogy a különböző nagy sportesemények esetén az adott helyen miként növekednek a szállásárak, akkor a turisztikai szakújságíró szerint azt látni, hogy alapvetően minden nagyon jelentős eseménynél akár többszörösére is emelkedhetnek a szállásárak. Persze az is igaz, hogy néhány kiugró ár mögött az áll, hogy elfogytak a szálláslehetőségek, szobák – jegyezte meg Kiss Róbert Richard, az InfoRádió Világszám című magazinműsorának szerkesztő-műsorvezetője. Tisztázta: a foglalási rendszer úgy működik, hogy a rendszerek garantált foglalási mennyiséget kérnek le.

„Például saját maga eladta már a szálloda a szobákat, és nem szeretné, ha feltétlenül lenne neki plusz foglalása, és akkor azt írja ki, hogy a napi ár adott esetben 5 millió forint. Ha mégis valaki 5 millióért foglalná el a szállást, akkor inkább kiteszi a másik vendéget és akár a saját családi házába fogadja. Jelentős része a helyeknek egyébként olyan, hogy valóban azért drágult, mert 30-ára nagyon nehéz szálláshelyet kapni” – részletezte a szakíró, aki szerint azért nem lehetetlen, mert még mindig van bőven hely, de nem akármennyiért.

Rámutatott, foci-Eb-n, vb-n is hasonló a helyzet. Azok a külföldi szurkolóvendégek, akik esetleg nem szánnának annyit a szállásra, szerinte nem azokon a platformokon keresnek, amelyeken mindenki (Booking, Airbnb, Agoda), és anyagilag valószínűleg ők járnak a legjobban Kiss Róbert Richard szerint.

Soha nincs olyan, hogy egy ekkora város betelik, pláne ha hozzávesszük a vonzáskörzetet is, HÉV-vel is be lehet jönni Ráckevéről... Tehát mindig van azért hely, ha nem egy szigeten vagyunk, ahol egy sziget egy szálloda, mint a Maldív-szigeteken”

– folytatta.

Egy viszont szerinte tény: az átlagos fogyasztónak, aki mondjuk 

  • Párizsból vagy 
  • Londonból 

akarja azt megtalálni, hogy éppen hol van szálláshely, azért nem lesz könnyű dolga, mert nincs helyismerete, és csak a nagy portálokat ismeri az említett horribilis árakkal. Aki pedig belefut a feketepiaci árakba, annak az egész túra költsége akár milliós nagyságrend is lehet.

A BL-döntő után visszatérnek a tavalyi árszintek

Hogy mikor indul és meddig tart a BL-döntő hatása, arról a szakíró elmondta: néhány napról van szó, és legfőképp 29-30-áról, amikor megtelnek a szállodák és magas árak lesznek. Utána még egy-két napig tart ki ez a helyzet, majd pedig visszatérnek a tavalyi árszintek.

Mindenesetre a BL-döntő és más nagy sportesemények is nagyon pörgetik az idegenforgalmat, és rengeteg adóbevételt is generálnak, másodlagos hatásként pedig ott van az országimázshatás, hiszen ilyenkor sok helyen forog a magyar főváros neve Kiss Róbert Richard szerint.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!