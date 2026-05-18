Brutálisan elszálltak a budapesti szálláshelyárak – mi történik?

Az egekbe emelkedtek a fővárosi szobaárak a május 30-i budapesti BL-döntő idejére: éjszakánként 3 és fél millióért, sőt csaknem 7 millió forintért is kínálnak apartmant a belvárosban. Kiss Róbert Richard turisztikai szakértő, az InfoRádió Világszám című utazási magazinjának szerkesztő-műsorvezetője szerint a szálláshelyek árának megugrása egy ilyen sportesemény idején normális, a drágulást pedig az is pörgeti, hogy egyre nehezebb szállást találni a döntő idejére – írja az Infostart.hu.

Május 30-ra szinte teljesen elfogytak a szálláshelyek

Ha megnézzük, hogy a különböző nagy sportesemények esetén az adott helyen miként növekednek a szállásárak, akkor a turisztikai szakújságíró szerint azt látni, hogy alapvetően minden nagyon jelentős eseménynél akár többszörösére is emelkedhetnek a szállásárak. Persze az is igaz, hogy néhány kiugró ár mögött az áll, hogy elfogytak a szálláslehetőségek, szobák – jegyezte meg Kiss Róbert Richard, az InfoRádió Világszám című magazinműsorának szerkesztő-műsorvezetője. Tisztázta: a foglalási rendszer úgy működik, hogy a rendszerek garantált foglalási mennyiséget kérnek le.

„Például saját maga eladta már a szálloda a szobákat, és nem szeretné, ha feltétlenül lenne neki plusz foglalása, és akkor azt írja ki, hogy a napi ár adott esetben 5 millió forint. Ha mégis valaki 5 millióért foglalná el a szállást, akkor inkább kiteszi a másik vendéget és akár a saját családi házába fogadja. Jelentős része a helyeknek egyébként olyan, hogy valóban azért drágult, mert 30-ára nagyon nehéz szálláshelyet kapni” – részletezte a szakíró, aki szerint azért nem lehetetlen, mert még mindig van bőven hely, de nem akármennyiért.

Rámutatott, foci-Eb-n, vb-n is hasonló a helyzet. Azok a külföldi szurkolóvendégek, akik esetleg nem szánnának annyit a szállásra, szerinte nem azokon a platformokon keresnek, amelyeken mindenki (Booking, Airbnb, Agoda), és anyagilag valószínűleg ők járnak a legjobban Kiss Róbert Richard szerint.

Soha nincs olyan, hogy egy ekkora város betelik, pláne ha hozzávesszük a vonzáskörzetet is, HÉV-vel is be lehet jönni Ráckevéről... Tehát mindig van azért hely, ha nem egy szigeten vagyunk, ahol egy sziget egy szálloda, mint a Maldív-szigeteken”

– folytatta.