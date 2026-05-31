Szörnyű hír érkezett a magyar eperről, erre senki nem volt felkészülve

A magyar szamóca továbbra is népszerű a vásárlók körében, ugyanakkor a hazai termelőknek egyre erősebb nemzetközi versennyel kell szembenézniük. Az idei szezon a szokásos időben indult Magyarországon, ráadásul a terméskilátások is kedvezőek, miközben Európa több fontos termelőországában időjárási problémák nehezítették a szezont. Az Európai Unió legnagyobb szamócatermelője továbbra is Spanyolország, ahol a termés több mint 90 százaléka a Huelva régióból származik – derült ki az AKI adataiból – ismertette az agrarszektor.hu.

Az Európai Unió legnagyobb szamócatermelője továbbra is Spanyolország

Fotó: MARTIN SCHUTT / DPA

Ömlik be a külföldi szamóca

Bár februárban jelentős viharkárokról számoltak be, március közepére a kínálat már meghaladta az előző év azonos időszakának mennyiségét. Franciaországban ezzel szemben a hideg tél és a hűvös tavasz lassította a szezon indulását, míg Németországban tovább csökkent a szamóca termőterülete. Az országban 2025-ben már csak 12,7 ezer hektáron termesztettek szamócát, ami négy év alatt 23 százalékos visszaesést jelent. Az Eurostat adatai alapján Spanyolország tavaly 228,3 ezer tonna szamócát szállított az uniós piacra, ami 2 százalékos növekedésnek felel meg. Görögország ennél is nagyobb, 12 százalékos bővülést produkált, így exportja elérte a 83,7 ezer tonnát.

Az Európai Unió emellett jelentős mennyiséget importál harmadik országokból is: Egyiptomból 51 százalékkal több szamóca érkezett, míg Marokkóból kisebb visszaesést mértek.

A nemzetközi árak is emelkedtek. A német nagybani piacokon a hazai szamóca ára 6,30 euró kilogrammonként, a holland terméké pedig már 7 euró fölé emelkedett. A görög és a spanyol szamóca valamivel olcsóbb maradt, de ezek ára is nőtt az előző évhez képest. Magyarországon az elmúlt években évente 5-8 ezer tonna közötti szamócatermés volt jellemző. A hazai piac ugyanakkor továbbra is jelentős importra szorul, különösen a szezon kezdete előtt.

A KSH adatai szerint 2025-ben 9 százalékkal nőtt a szamócaimport, így csaknem 4 ezer tonna érkezett az országba, elsősorban Spanyolországból. A behozatal legnagyobb része áprilisban és májusban realizálódik, még a magyar termés tömeges megjelenése előtt.