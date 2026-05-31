Szörnyű hír érkezett a magyar eperről, erre senki nem volt felkészülve

A magyar szamóca továbbra is népszerű a vásárlók körében, ugyanakkor a hazai termelőknek egyre erősebb nemzetközi versennyel kell szembenézniük. Az idei szezon a szokásos időben indult Magyarországon, ráadásul a terméskilátások is kedvezőek, miközben Európa több fontos termelőországában időjárási problémák nehezítették a szezont. Az Európai Unió legnagyobb szamócatermelője továbbra is Spanyolország, ahol a termés több mint 90 százaléka a Huelva régióból származik – derült ki az AKI adataiból – ismertette az agrarszektor.hu.
Ömlik be a külföldi szamóca
Bár februárban jelentős viharkárokról számoltak be, március közepére a kínálat már meghaladta az előző év azonos időszakának mennyiségét. Franciaországban ezzel szemben a hideg tél és a hűvös tavasz lassította a szezon indulását, míg Németországban tovább csökkent a szamóca termőterülete. Az országban 2025-ben már csak 12,7 ezer hektáron termesztettek szamócát, ami négy év alatt 23 százalékos visszaesést jelent. Az Eurostat adatai alapján Spanyolország tavaly 228,3 ezer tonna szamócát szállított az uniós piacra, ami 2 százalékos növekedésnek felel meg. Görögország ennél is nagyobb, 12 százalékos bővülést produkált, így exportja elérte a 83,7 ezer tonnát.
Az Európai Unió emellett jelentős mennyiséget importál harmadik országokból is: Egyiptomból 51 százalékkal több szamóca érkezett, míg Marokkóból kisebb visszaesést mértek.
A nemzetközi árak is emelkedtek. A német nagybani piacokon a hazai szamóca ára 6,30 euró kilogrammonként, a holland terméké pedig már 7 euró fölé emelkedett. A görög és a spanyol szamóca valamivel olcsóbb maradt, de ezek ára is nőtt az előző évhez képest. Magyarországon az elmúlt években évente 5-8 ezer tonna közötti szamócatermés volt jellemző. A hazai piac ugyanakkor továbbra is jelentős importra szorul, különösen a szezon kezdete előtt.
A KSH adatai szerint 2025-ben 9 százalékkal nőtt a szamócaimport, így csaknem 4 ezer tonna érkezett az országba, elsősorban Spanyolországból. A behozatal legnagyobb része áprilisban és májusban realizálódik, még a magyar termés tömeges megjelenése előtt.
A Budapesti Nagybani Piacon idén már a 12. héttől megjelent az import szamóca, főként görög áru formájában. Ezt a magyar szezon indulásáig átlagosan 1615 forintos kilogrammonkénti nagykereskedelmi áron értékesítették. A hazai szamóca a 19. héten lépett piacra, kilogrammonként 2200 forintos termelői áron. Az árak azonban az előző évhez képest csökkentek: a magyar szamóca átlagára a 19-21. hetekben közel 19 százalékkal mérséklődött. A magyar export továbbra is szerény. A kivitel elsősorban Csehországba és Szlovákiába irányul, ugyanakkor 2025-ben az export mennyisége közel felére csökkent. Ez jól mutatja, hogy a hazai termelés elsősorban a belföldi piac ellátására koncentrál.
Egekben az árak
A belföldi szamóca termelői ára 2024-ben rendkívül magas szintről indult:
- a szezon elején kilogrammonként még az 5000 forintot is megközelítette az ár,
- majd a kínálat bővülésével gyors csökkenés következett be.
A szezon közepére az árak 1700-2200 forint közötti szintre mérséklődtek. 2025-ben a hazai szamóca valamivel alacsonyabb árszinten jelent meg a piacon. A szezon elején még 3900-4000 forint körüli árakat mértek, majd néhány hét alatt 2000 forint közelébe csökkent az átlagár. A 2026-os adatok alapján a hazai szamóca ára eddig stabilabban alakult, jellemzően 2000-2200 forint közötti szinten mozgott.
Az import szamóca nagykereskedelmi ára szintén csökkenő trendet mutatott a szezon előrehaladtával, ugyanakkor végig alacsonyabb maradt a magyar termék áránál. 2025-ben a szezon elején még 3400-3500 forintos kilogrammonkénti árak voltak jellemzőek, majd fokozatosan 1500-1800 forint közé mérséklődtek az árak. 2024-ben az import szamóca ára jellemzően 2500-2700 forint körül alakult a szezon elején, később pedig 1300-1700 forint közötti szintre csökkent. A 2026-os adatok alapján az import szamóca ára jelenleg 1500-1800 forint között mozog.