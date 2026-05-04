Rendkívüli mértékben csökkent a szegénységi ráta Magyarországon, megelőztük Németországot is

A hazai gazdaságban óriási meglepetésre az év első negyedében a GDP éves alapon 1,7 százalékkal nőtt, az előző negyedévhez képest 0,8 százalékkal. Eközben Európai Uniós átlagban 1, illetve 0,1 százalékos növekedést produkált az Eurostat friss jelentése szerint. Most itt az újabb statisztika, amely azt mutatja, hogy a szegénységi ráta tekintetében a vártnál kedvezőbb pozíciót ért el Magyarország.

Szegénységi ráta: Magyarországon jelentősen csökkent

Fotó: Havran Zoltán

Így alakul a szegénységi ráta az Európai Unióban

2025-ben az Európai Unióban 92,7 millió embert (a lakosság 20,9 százalékát) fenyegetett szegénység vagy társadalmi kirekesztés. Az Eurostat kimutatása szerint 2024-hez képest a veszélyeztetett személyek száma 600.000 fővel csökkent (a lakosság 93,3 milliójáról, azaz 21,0 százalékáról). A szegénység vagy társadalmi kirekesztés kockázatának kitettek legmagasabb aránya a következő sorrendben alakul:

Bulgária (29,0 százalék),

Görögország (27,5 százalék)

és Románia (27,4 százalék).

Ezzel szemben a legalacsonyabb arányt:

Csehországban (11,5 százalék),

Lengyelországban (15,0 százalék)

és Szlovéniában (15,5 százalék) mérték.

Magyarország mutatója 19,5 százalék, ami az uniós átlag alatt van, és ebben az esetben ez kedvezőbb helyzetet jelez az Európai Unió egészéhez viszonyítva.

Az eredménnyel több nyugat-európai országot is megelőzünk, például Spanyolországot, Franciaországot vagy Németországot – emeli ki a Magyar Nemzet.

„Soha nem csökkent még ilyen mértékben a szegénység Magyarországon, mint az elmúlt másfél évtizedben: több mint 1,3 millió ember lépett ki a nélkülözés kockázatából, miközben a foglalkoztatás történelmi csúcsra emelkedett" – így fogalmazott már április elején Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézetének munkatársa a vasárnap.hu oldalnak.

Mint mondta, „2010-ben a honfitársaink több, mint 30 százaléka élt szegénységi kockázattal, 2024-ben már csupán 20 százalék alatt, összesen 1,3 millió honfitársunk emelkedett ki, s lépett át a középosztályba. Különösen jelentős az előrelépés a gyermekes háztartások körében, több mint 300 ezer gyermek tudott kikerülni ebből a kockázati körből, tehát majdnem megfeleződött a gyermekszegénység Magyarországon.”

Ma mintegy másfél millióval kevesebb ember él szegénységben, mint a 2010-es kormányváltás idején.