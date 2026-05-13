Szélerőművekből épült hatalmas város a világ egyik legszárazabb területén

Három nagyszabású szélerőműpark-projektet valósított meg négy év alatt a STRABAG Chile északi részén, az Atacama-sivatagban. A beruházások során összesen 248 szélturbina alapozását készítették el egy 215 négyzetkilométeres területen, a világ egyik legszárazabb vidékén.
A szélerőműpark a számok nyelvén
A Magyar Építők cikke ezzel kapcsolatban kiemeli: a projektek eredményeként létrejött szélerőműparkok összesen 1501 megawatt tiszta energiát termelnek, amely mintegy 1,5 millió háztartás ellátását biztosíthatja.
Az építkezések során
- 135 ezer köbméter betont dolgoztak be,
- 17 ezer tonna acélt használtak fel,
- 7,32 millió köbméter földmunkát végeztek,
- valamint 240 kilométernyi új utat építettek ki a sivatagi környezetben.
Az egyik legnagyobb kihívást az extrém időjárási és logisztikai körülmények jelentették.
Az Atacama-sivatagban a kivitelezéshez szükséges vizet akár 180 kilométeres távolságból kellett a helyszínre szállítani.
Érdekes tanulmány készült a megújuló energiáról
A szélerőművek kapcsán ugyanakkor érdemes megemlíteni, hogy a megújuló energia kulcsszerepet játszik a klímavédelemben, de nem minden hatásuk ismert előre. A szélerőművek nemcsak energiát termelnek, de a tengerekben zajló folyamatokat is jelentősen befolyásolják.
Korábban beszámoltunk arról, hogy az Északi-tengerben például hihetetlenül gyors ütemben terjednek a tengeri szélerőművek, a következő évtizedekben pedig tovább növelnék kapacitásukat.
Egy friss kutatás azonban arra figyelmeztet, hogy ezek a létesítmények nemcsak a felszínen, hanem a víz alatt is komoly változásokat idéznek elő, amivel számolni kell.
Cikkünkben kitértünk többek között arra, hogy a tengeri szélerőművek nem csupán a levegő mozgását befolyásolják, hanem a vízét is. A hatalmas szerkezetek akadályként működnek, amelyek lelassítják az áramlatokat, de megváltoztatják a vízrétegek áramlásának az irányát is. Ez a hatás nem csak közvetlenül a turbinák körül érvényesül. A kutatók szerint a változások a nagy kiterjedésű tengeri területeken is kimutathatóak, hiszen a tengervíz mozgásainak finom egyensúlya könnyen felborulhat. Ez az Északi-tenger egyes részein különösen is megfigyelhető, például a Német-öböl térségében.
Az Atacama-sivatagban végrehajtott projekt bemutatása videós formában: