Szélerőművekből épült hatalmas város a világ egyik legszárazabb területén

Három nagyszabású szélerőműpark-projektet valósított meg négy év alatt a STRABAG Chile északi részén, az Atacama-sivatagban. A beruházások során összesen 248 szélturbina alapozását készítették el egy 215 négyzetkilométeres területen, a világ egyik legszárazabb vidékén.

Nagyszabású szélerőműpark-projekt valósult meg az Atacama-sivatagban

A szélerőműpark a számok nyelvén

A Magyar Építők cikke ezzel kapcsolatban kiemeli: a projektek eredményeként létrejött szélerőműparkok összesen 1501 megawatt tiszta energiát termelnek, amely mintegy 1,5 millió háztartás ellátását biztosíthatja.

Az építkezések során

135 ezer köbméter betont dolgoztak be,

17 ezer tonna acélt használtak fel,

7,32 millió köbméter földmunkát végeztek,

valamint 240 kilométernyi új utat építettek ki a sivatagi környezetben.

Az egyik legnagyobb kihívást az extrém időjárási és logisztikai körülmények jelentették.

Az Atacama-sivatagban a kivitelezéshez szükséges vizet akár 180 kilométeres távolságból kellett a helyszínre szállítani.

Az Atacama-sivatagban végrehajtott projekt bemutatása videós formában: