Olajszennyezés miatt hívnak vissza élelmiszert, ne fogyassza el, ha vásárolt belőle!

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján határérték feletti ásványolajokkal való szennyezettséget (MOSH: 763,8±305,5 mg/kg – ppm, MOAH: 3,6±1,5 mg/kg – ppm) mutattak ki Olaszországból származó rizsben. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett.

A visszahívással érintett termék adatai – szennyezett rizs sushihoz

Az NKFH felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, akik az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozások által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Shinode Original Premium Sushi Rice

Márka: SUNCLAD

Kiszerelés: 1 kg

MMI: 04/04/2027

Gyártó: Geovita srl (Olaszország)

Beszállító: Asia Express Food B.V. (Hollandia)

Termékvisszahívás oka: határértéket meghaladó ásványolaj eredetű aromás szénhidrogén tartalom

A hatóság kérése, hogy

amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

Az ásványolaj-eredetű aromás szénhidrogének (MOAH) az élelmiszerbe gépek kenőanyagaiból, feldolgozási segédanyagokból vagy csomagolóanyagból kerülhetnek. A MOH-ok két fő típusra oszthatók, a MOSH az emberi egészségre nézve nem ad okot aggodalomra az EFSA szakértői szerint, a MOAH esetében azonban a genotoxikus hatása miatt az emberi egészséggel kapcsolatos aggályok nem zárhatók ki.

