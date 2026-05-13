Újra életbe lép a Szép-kártyák régi szabálya

Az elmúlt években már megszokhattuk, hogy egy veszélyhelyzeti rendelet alapján a Széchenyi Pihenő Kártyák régebbi egyenlegének felhasználására március 20-án és szeptember 20-án kellett figyelni. Ha a kártyabirtokos a feltöltés után eltelt egy évet követő március 20-ig vagy szeptember 20-ig nem használta fel ezeket a régebbi Szép-kártya egyenlegeket, akkor ennek terhére 15 százalékos egyszeri díjat számított fel a szolgáltató ezeken a napokon.

Szép-kártya: itt az új határidő/Fotó: MTI/Róka László

Új határidő a Szép-kártya egyenleg felhasználásában

A veszélyhelyzet végével több ehhez kapcsolódó rendelet jogszabályi környezetbe került. A Széchenyi Pihenő Kártya lejáró egyenlegének szabályozásával azonban nem ez történt. Itt a veszélyhelyzeti rendelet hatályának megszűnését követően a Széchenyi Pihenő Kártya működésére vonatkozó alap kormányrendelet szabályai lépnek a veszélyhelyzeti szabályok helyébe.

Így a jövőben újra a május 31-i határidőre kell majd figyelni a régebbi egyenlegeknél

- emlékeztet Fata László a Cafeteria TREND juttatási szakértője. Ráadásul a levonások mértéke is változik. A visszatérő szabály szerint a Széchenyi Pihenő Kártyára utalt támogatás adott évben juttatott összegét a juttatás évét követő második naptári év május 31-ig célszerű felhasználni.

2026-ban így a 2024-ben kapott juttatások felhasználására kell figyelni. Ha a magánszemély nem használja fel a kártyán lévő juttatást eddig a határidőig, akkor a szolgáltató havonta legfeljebb 3% (de legalább 100 Ft) költséget vonhat le a régóta fel nem használt egyenleg terhére. 100 forintnál alacsonyabb összegű fel nem használt pénzösszeg esetén a díj összege megegyezik a fel nem használt összeggel.

A munkavállalóknak tehát érdemes ellenőrizni, hogy idén rendelkeznek-e még ilyen, 2024. december 31. előtt feltöltött, fel nem használt egyenleggel és gondoskodni ezek elköltéséről.