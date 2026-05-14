Gulyás Gergely bejelentést tett – ezt önnek is látnia kell!

szja

Rengetegen adtak le hibás bevallást, most még javíthatnak

Az szja-bevallási tervezeteket a NAV a rendelkezésére álló információk alapján állítja össze. Ha a tervezet elkészítésekor hibát, hiányosságot talál az adatokban, soron kívül értesíti az érintetteket, hogy még határidőben, május 20-áig javíthassák a bevallást. Még most sem késő regisztrálni a DÁP-ra vagy az Ügyfélkapu+-ra, hiszen a javítás is online a legegyszerűbb.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) idén is több mint 5,6 millió adózónak készített szja-bevallási tervezetet. Közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről. Aki elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val, a tárhelyére, aki pedig papíron, az a postai címére kapta meg a pontos instrukciókat a javítandó adatokról.

Milyen hibák fordulhatnak elő az szja-bevallásokban? 

Az adóalap-kedvezményeknél például gyakori, hogy a tervezetek alapjául szolgáló havi munkáltatói bevallásokban nem szerepelt minden hónapra adat az év közben igénybe vett kedvezményről, és így nem állapítható meg, hogy arra a magánszemély egész évben jogosult-e, vagy egy adott kedvezményt valaki jogosulatlanul vett igénybe – ilyen lehet akár az első házasok kedvezménye, amely a házasságkötést követő hónaptól legfeljebb 24 hónapon keresztül érvényesíthető. 

Az is előfordulhat, hogy az igénybe vett családi kedvezmény összege meghaladta a gyermekek után maximálisan érvényesíthető összeget. A kedvezmények igénybevételét egyébként  kisfilm is segíti, ha valaki elakadna az online kitöltéssel – hívja fel a figyelmet az adóhatóság közleménye. 

És van még egy nagyon gyakori figyelmetlenség: visszaigényelhető adó szerepel a tervezetben, de nincs megadva számlaszám vagy cím, ahová az összeget küldeni kellene.

Több mint 220 ezren elkezdték szerkeszteni bevallásukat, de még nem véglegesítették azt. 

Lényeges, hogy május 20-ig az érintettek befejezzék a módosítást, kiegészítést. 

Ha ezt elmulasztják, akkor a magánszemélyeknek május 20-án éjfélkor a NAV által kiajánlott tervezet lesz az érvényes szja-bevallásuk. Mintegy 200 ezren az 1+1 százalékos nyilatkozatuk kitöltését hagyták félbe, ezt a kedvezményezett szervezetek érdekében muszáj befejezni május 20-ig, mert azt követően már hiába a felajánlás, a rendelkezés érvénytelen lesz. 

A tervezeteket az eSZJA felületen lehet átnézni és módosítani. Akinek nincs elektronikus hozzáférése, még mindig regisztrálhat a DÁP-alkalmazásba vagy az Ügyfélkapu+-ra, hogy kényelmesen, online intézze bevallását. Aki mégis a papíros megoldás mellett dönt, a 25SZJA jelű bevallást kell beküldenie, amihez felhasználhatja a tervezet adatait is.

A bevallással kapcsolatban minden fontos információ megtalálható a NAV honlapján, az  Szja-bevallás 2025 csempén.

 

