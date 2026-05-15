A NAV nem kertelt: nekik biztosan hozzá kell nyúlniuk adóbevallásukhoz – egyetlen hétvégéjük maradt

Május 20-a az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyek szja-bevallásának is a határideje. A kiajánlott szja-bevallás tervezettel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nekik is segít, de fontos, hogy akik a tervezet felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket, azoknak mindenképpen be kell küldeniük a bevallásukat, a tervezetük május 20-ával nem válik automatikusan érvényes bevallássá.
2026-tól a NAV az egyéni vállalkozóknak is segítséget nyújt azzal, hogy az szja-tervezetükben feltünteti az Online Számla rendszerből és az online vagy e-pénztárgépekből származó bevételi adatokat. Az idei újítás jelentősen leegyszerűsíti az átalányadózó, nem nyugdíjas vállalkozók adminisztrációs teendőit is. Azoknak ugyanis, akik 2025-ben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) adták be az egyszerűsített negyedéves szocho- és járulékbevallásukat, az ebben szereplő adatok automatikusan átkerülnek az éves szja-bevallásukba.

Figyelem: nekik mindenképpen át kell nézniük szja-bevallás tervezetüket

Az egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és áfafizetésre kötelezetteknek május 20-áig mindenképpen át kell nézniük, ki kell egészíteniük és be is kell adniuk a NAV által elkészített adóbevallási tervezetet, vagy önállóan kell benyújtaniuk a 25SZJA bevallásukat. 

Sokaknak van még teendője, mivel eddig 366 ezer egyéni vállalkozó, 127 ezer mezőgazdasági őstermelő és 13 ezer áfafizetésre kötelezett magánszemély nyújtotta be szja-bevallását.

– írja tájékoztatásában a NAV.

A mezőgazdasági őstermelőnek továbbra sem kell bevallást benyújtania, 

  • ha a támogatások nélkül számított őstermelői bevétele nem haladta meg 2025-ben az éves minimálbér felét, vagyis az 1 744 800 forintot, és más bevallásköteles jövedelme nem volt.
  • Ellenben, ha az őstermelői bevétele meghaladta az 1 744 800 forintot, akkor a tervezet kiegészítésével tehet eleget bevallási kötelezettségének.

A bevallás elkészítése és benyújtása a NAV által kiajánlott tervezet kiegészítésével a legegyszerűbb az eSZJA felületen. Akinek nincs az azonosításhoz szükséges DÁP- vagy Ügyfélkapu+-regisztrációja, érdemes most regisztrálnia, hiszen erre a későbbiekben is szükség lehet az online ügyintézéshez.

Feladatuk lehet a nyugdíjasoknak is

A fentiekben összefoglalt esetek mellett az idei szja-szezonban is lehet feladata egyes, nyugellátásra jogosultaknak is. Bár a nyugdíj szja-mentes, de előfordulhat, hogy a nyugellátást kapó, egyékbént nyugdíjas éveit töltő személynek amellett adóköteles bevétele keletkezik. Ennek esete az, ha a nyugdíjasnak ingatlanbérbeadásból származik bevétele. A részleteket az Origo oldalán ebben a cikkben olvashatja el.

 

