A NAV nem kertelt: nekik biztosan hozzá kell nyúlniuk adóbevallásukhoz – egyetlen hétvégéjük maradt

2026-tól a NAV az egyéni vállalkozóknak is segítséget nyújt azzal, hogy az szja-tervezetükben feltünteti az Online Számla rendszerből és az online vagy e-pénztárgépekből származó bevételi adatokat. Az idei újítás jelentősen leegyszerűsíti az átalányadózó, nem nyugdíjas vállalkozók adminisztrációs teendőit is. Azoknak ugyanis, akik 2025-ben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) adták be az egyszerűsített negyedéves szocho- és járulékbevallásukat, az ebben szereplő adatok automatikusan átkerülnek az éves szja-bevallásukba.

A NAV szerint vannak olyan adózók, akiknek biztosan feladatuk van az idei szja-bevallás tervezetével

Figyelem: nekik mindenképpen át kell nézniük szja-bevallás tervezetüket

Az egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és áfafizetésre kötelezetteknek május 20-áig mindenképpen át kell nézniük, ki kell egészíteniük és be is kell adniuk a NAV által elkészített adóbevallási tervezetet, vagy önállóan kell benyújtaniuk a 25SZJA bevallásukat.

Sokaknak van még teendője, mivel eddig 366 ezer egyéni vállalkozó, 127 ezer mezőgazdasági őstermelő és 13 ezer áfafizetésre kötelezett magánszemély nyújtotta be szja-bevallását.

– írja tájékoztatásában a NAV.

A mezőgazdasági őstermelőnek továbbra sem kell bevallást benyújtania,

ha a támogatások nélkül számított őstermelői bevétele nem haladta meg 2025-ben az éves minimálbér felét, vagyis az 1 744 800 forintot, és más bevallásköteles jövedelme nem volt.

Ellenben, ha az őstermelői bevétele meghaladta az 1 744 800 forintot, akkor a tervezet kiegészítésével tehet eleget bevallási kötelezettségének.

A bevallás elkészítése és benyújtása a NAV által kiajánlott tervezet kiegészítésével a legegyszerűbb az eSZJA felületen. Akinek nincs az azonosításhoz szükséges DÁP- vagy Ügyfélkapu+-regisztrációja, érdemes most regisztrálnia, hiszen erre a későbbiekben is szükség lehet az online ügyintézéshez.