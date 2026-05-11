Eltűnt a Tisza Párt adókalkulátora, egyre több jel mutat arra, hogy megszorítások várhatók

Lekerült a Tisza Párt weboldaláról az a személyijövedelemadó-kalkulátor, amely hónapokon át a párt egyik legismertebb gazdasági kampányeszköze volt. A fejlemény újabb találgatásokat indított el arról, hogy a választási győzelem után a kormány jelentős gazdasági és adópolitikai változtatásokra készülhet, ideértve az szja-rendszerét is. Eközben lezajlott Kapitány István, a TIsza Párt kormányánban a gazdasági tárca élére jelölt miniszter meghallgatása is. Konkrét intézkedést alig mondott Kapitány, a miniszteri feladatok kapcsán az első 100 napot a feladatok áttekintésére fordítaná.
Már nem elérhető a választáson győztes Tisza Párt kalkulátora, ami pedig az egyik legfontosabb digitális kampányeszköze volt a pártnak. A Magyar Nemzet cikke felidézi, hogy a kalkulátort még tavaly mutatta be Magyar Péter, azzal az ígérettel, hogy a Tisza által tervezett szja-csökkentés révén a munkavállalók jelentős összegeket takaríthatnak meg. A felületen a felhasználók bruttó fizetésük megadásával számolhatták ki várható megtakarításukat. Bár az oldal egyes menüpontjai továbbra is utalnak a funkcióra, maga a kalkulátor már nem érhető el.

BUDAPEST, HUNGARY - MAY 9: Peter Magyar delivers his first official speech after he was sworn into the parliament as the new Prime Minister of Hungary under the TISZA party, during today's inaugural session of the Hungarian Parliament, in Budapest, Hungary on 9 May 2026. Magyar Péter's center-right Tisza party secured a decisive victory in the April 12 elections, winning 141 of the 199 parliamentary seats. Robert Nemeti / Anadolu (Photo by Robert Nemeti / Anadolu via AFP)
Magyar Péter miniszterelnök beszédet mond eskütétele után az új Országgyűlés alakuló ülésén az Országházban 2026. május 9-én - gazdasági megszorítások, az szja-átalakítása várható?
Fotó:  Németi Róbert Nemeti / Anadolu / AFP

A párt adópolitikai elképzelései az elmúlt időszakban több alkalommal is módosultak. Kezdetben egy egységes, 9 százalékos személyi jövedelemadó bevezetéséről beszéltek, később azonban olyan javaslatok kerültek előtérbe, amelyek a mediánbérig biztosítanának kedvezményesebb adózást. Elemzők szerint ez a gyakorlatban részben progresszív, többkulcsos rendszerhez vezethetne.

Szja-átalakítás, és ami még jön hozzá – gazdasági nehézségekről beszélnek baloldali sajtóban

Az utóbbi napokban több, magát függetlenként pozícionáló médium is a várható gazdasági kihívásokról írt. A 444 szerint az új kormány „rendkívül nehéz helyzetben lévő gazdaságot” örökölt, ezért rövid távon költségvetési kiigazításokra lehet szükség. A Telex pedig már a választás után arról cikkezett, hogy több jelenlegi gazdasági intézkedés hosszú távon nem fenntartható.

Magyar Péter is óvatosabb hangnemet ütött meg legutóbbi nyilatkozataiban. Nemrég a The New Yorkernek adott interjújában úgy fogalmazott: 

a választás utáni „mézeshetek” időszaka gyorsan véget érhet, mivel a kormányzás során elkerülhetetlenek lesznek olyan döntések, amelyek egyes társadalmi csoportoknak csalódást okoznak.

A miniszterelnök szerint a kabinet feladata, hogy őszintén beszéljen az ország gazdasági helyzetéről, és minél tovább fenntartsa a társadalmi támogatottságot. Kritikusai ugyanakkor úgy látják, a kormány ezzel már most a korábbi vezetésre készül hárítani a várható nehézségek felelősségét. 

A Tisza Párthoz köthető közgazdászok és szakértők az elmúlt hónapokban több fórumon is beszéltek az adórendszer átalakításáról. Felmerült egyes állami kedvezmények és juttatások, így például

  • a 13. havi nyugdíj
  • vagy bizonyos szja-mentességek

újragondolása, valamint a nagy vagyonokra kivetett különadó lehetősége is.

Németh Balázs: Kapitány István valótlanul festett kedvezőtlen képet a gazdaságról meghallgatásán

Éles politikai reakciókat váltott ki Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt parlamenti bizottsági meghallgatása is. Németh Balázs fideszes képviselő szerint a miniszterjelölt „valótlan állításokkal” festett kedvezőtlen képet a magyar gazdaság állapotáról.

A politikus a Magyar Nemzet cikke szerint különösen azt kifogásolta, hogy Kapitány stagnáló gazdaságról és energiaszegénységről beszélt, miközben – a kormánypárti álláspont szerint – a magyar GDP növekedése meghaladja az uniós átlagot, és a rezsicsökkentés miatt Magyarországon továbbra is az egyik legalacsonyabbak az energiaárak Európában.

Kapitány István, Tisza Párt
Kapitány István miniszterjelölt bizottsági meghallgatatásán
Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Kapitány István ugyanakkor a meghallgatásán arról beszélt: az energiaszegénység továbbra is valós probléma, ezért a kormány megduplázná a szociális tűzifaprogramot, valamint öt százalékra csökkentené annak áfáját. Emellett felülvizsgálnák a rendszerhasználati díjakat is annak érdekében, hogy a magyar vállalkozások olcsóbban juthassanak energiához. Németh Balázs szerint itt is ki kell igazítani Kapitányt, mivel a rezsicsökkentés intézményének köszönhetően uniós szinten kiemelkedően jók a magyarországi energiaszegénységi mutatók.

Kevés konkrétum Kapitánytól, és rögtön egy EU-s pozícióval való szembehelyezkedés

„Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja a beszerzési forrásait, és megmarad a rezsicsökkentés a lakosságnak” mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt a bizottsági meghallgatását követő tájékoztatóján újságíróknak. Azt mondta, hogy Magyarország rendelkezik két kőolajvezetékkel, ezeket maximálisan használni kell, mindig a legolcsóbb, legmegbízhatóbb, legfenntarthatóbb és leghatékonyabb forrásból kell beszerezni az energiát. 

A Tisza-kormány használni fogja a meglévő kapacitásokat -„nyilvánvalóan amennyire ez a mi döntésünk” - fogalmazott a jelölt. Azt nem lehet tudni, Kapitány István mire gondolhatott ez alatt a kitétel alatt, de elképzelhető, hogy a magyar szándék EU-s törekvésekkel szembeni ütközésre. Az EU-ban ugyanis 2027 végére szeretnének leválni az orosz olajról, ezzel Kapitány István mostani kijelentései alapvetően ellentétesek.

Arra a felvetésre, hogy a modelljük szerint tartható lesz-e a rezsicsökkentett ár, azt mondta: természetesen, mivel nem rosszabb feltételekkel akarnak beszerezni, hanem jobb feltételekkel. Az energia területén célzott energiahatékonysági programokat nevezett szükségesnek, és átlátható nukleáris stratégiát sürgetett - felül kell vizsgálni a Paks-2 szerződéseit tette hozzá.

Ugyanakkor minisztersége első 100 napjára nézve, sőt, az első 100 nap kormányfeladatának a legfontosabb szerződések, konstrukciók átnézését nevezte. Közölte, hogy kiszámítható szabályokat kell hozni, tisztességes versenyt teremteni, zéró toleranciát hirdetnek a korrupcióval szemben, és átlátható támogatásokat. A turizmusnak külön államtitkárságot hoznak létre, hogy "az ágazat újra megfelelően legyen stratégiailag irányítva" – mondta. Ezekből konkrétumnak keveset lehet nevezni, kijelentéseinek zöme Tisza Párt programjaként már a választás előtt ismert volt.

A gazdasági vita várhatóan a következő hetekben tovább erősödik, különösen akkor, ha az új kabinet konkrét intézkedéseket is bejelent az adórendszer, az energiaárak vagy a költségvetési politika átalakításáról.

 

