Eltűnt a Tisza Párt adókalkulátora, egyre több jel mutat arra, hogy megszorítások várhatók

Már nem elérhető a választáson győztes Tisza Párt kalkulátora, ami pedig az egyik legfontosabb digitális kampányeszköze volt a pártnak. A Magyar Nemzet cikke felidézi, hogy a kalkulátort még tavaly mutatta be Magyar Péter, azzal az ígérettel, hogy a Tisza által tervezett szja-csökkentés révén a munkavállalók jelentős összegeket takaríthatnak meg. A felületen a felhasználók bruttó fizetésük megadásával számolhatták ki várható megtakarításukat. Bár az oldal egyes menüpontjai továbbra is utalnak a funkcióra, maga a kalkulátor már nem érhető el.
A párt adópolitikai elképzelései az elmúlt időszakban több alkalommal is módosultak. Kezdetben egy egységes, 9 százalékos személyi jövedelemadó bevezetéséről beszéltek, később azonban olyan javaslatok kerültek előtérbe, amelyek a mediánbérig biztosítanának kedvezményesebb adózást. Elemzők szerint ez a gyakorlatban részben progresszív, többkulcsos rendszerhez vezethetne.
Szja-átalakítás, és ami még jön hozzá – gazdasági nehézségekről beszélnek baloldali sajtóban
Az utóbbi napokban több, magát függetlenként pozícionáló médium is a várható gazdasági kihívásokról írt. A 444 szerint az új kormány „rendkívül nehéz helyzetben lévő gazdaságot” örökölt, ezért rövid távon költségvetési kiigazításokra lehet szükség. A Telex pedig már a választás után arról cikkezett, hogy több jelenlegi gazdasági intézkedés hosszú távon nem fenntartható.
Magyar Péter is óvatosabb hangnemet ütött meg legutóbbi nyilatkozataiban. Nemrég a The New Yorkernek adott interjújában úgy fogalmazott:
a választás utáni „mézeshetek” időszaka gyorsan véget érhet, mivel a kormányzás során elkerülhetetlenek lesznek olyan döntések, amelyek egyes társadalmi csoportoknak csalódást okoznak.
A miniszterelnök szerint a kabinet feladata, hogy őszintén beszéljen az ország gazdasági helyzetéről, és minél tovább fenntartsa a társadalmi támogatottságot. Kritikusai ugyanakkor úgy látják, a kormány ezzel már most a korábbi vezetésre készül hárítani a várható nehézségek felelősségét.
A Tisza Párthoz köthető közgazdászok és szakértők az elmúlt hónapokban több fórumon is beszéltek az adórendszer átalakításáról. Felmerült egyes állami kedvezmények és juttatások, így például
- a 13. havi nyugdíj
- vagy bizonyos szja-mentességek
újragondolása, valamint a nagy vagyonokra kivetett különadó lehetősége is.
Németh Balázs: Kapitány István valótlanul festett kedvezőtlen képet a gazdaságról meghallgatásán
Éles politikai reakciókat váltott ki Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt parlamenti bizottsági meghallgatása is. Németh Balázs fideszes képviselő szerint a miniszterjelölt „valótlan állításokkal” festett kedvezőtlen képet a magyar gazdaság állapotáról.
A politikus a Magyar Nemzet cikke szerint különösen azt kifogásolta, hogy Kapitány stagnáló gazdaságról és energiaszegénységről beszélt, miközben – a kormánypárti álláspont szerint – a magyar GDP növekedése meghaladja az uniós átlagot, és a rezsicsökkentés miatt Magyarországon továbbra is az egyik legalacsonyabbak az energiaárak Európában.
Kapitány István ugyanakkor a meghallgatásán arról beszélt: az energiaszegénység továbbra is valós probléma, ezért a kormány megduplázná a szociális tűzifaprogramot, valamint öt százalékra csökkentené annak áfáját. Emellett felülvizsgálnák a rendszerhasználati díjakat is annak érdekében, hogy a magyar vállalkozások olcsóbban juthassanak energiához. Németh Balázs szerint itt is ki kell igazítani Kapitányt, mivel a rezsicsökkentés intézményének köszönhetően uniós szinten kiemelkedően jók a magyarországi energiaszegénységi mutatók.
A gazdasági vita várhatóan a következő hetekben tovább erősödik, különösen akkor, ha az új kabinet konkrét intézkedéseket is bejelent az adórendszer, az energiaárak vagy a költségvetési politika átalakításáról.
Kevés konkrétum Kapitánytól, és rögtön egy EU-s pozícióval való szembehelyezkedés
„Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja a beszerzési forrásait, és megmarad a rezsicsökkentés a lakosságnak” – mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt a bizottsági meghallgatását követő tájékoztatóján újságíróknak. Azt mondta, hogy Magyarország rendelkezik két kőolajvezetékkel, ezeket maximálisan használni kell, mindig a legolcsóbb, legmegbízhatóbb, legfenntarthatóbb és leghatékonyabb forrásból kell beszerezni az energiát.
A Tisza-kormány használni fogja a meglévő kapacitásokat -„nyilvánvalóan amennyire ez a mi döntésünk” - fogalmazott a jelölt. Azt nem lehet tudni, Kapitány István mire gondolhatott ez alatt a kitétel alatt, de elképzelhető, hogy a magyar szándék EU-s törekvésekkel szembeni ütközésre. Az EU-ban ugyanis 2027 végére szeretnének leválni az orosz olajról, ezzel Kapitány István mostani kijelentései alapvetően ellentétesek.
Arra a felvetésre, hogy a modelljük szerint tartható lesz-e a rezsicsökkentett ár, azt mondta: természetesen, mivel nem rosszabb feltételekkel akarnak beszerezni, hanem jobb feltételekkel. Az energia területén célzott energiahatékonysági programokat nevezett szükségesnek, és átlátható nukleáris stratégiát sürgetett - felül kell vizsgálni a Paks-2 szerződéseit – tette hozzá.
Ugyanakkor minisztersége első 100 napjára nézve, sőt, az első 100 nap kormányfeladatának a legfontosabb szerződések, konstrukciók átnézését nevezte. Közölte, hogy kiszámítható szabályokat kell hozni, tisztességes versenyt teremteni, zéró toleranciát hirdetnek a korrupcióval szemben, és átlátható támogatásokat. A turizmusnak külön államtitkárságot hoznak létre, hogy "az ágazat újra megfelelően legyen stratégiailag irányítva" – mondta. Ezekből konkrétumnak keveset lehet nevezni, kijelentéseinek zöme Tisza Párt programjaként már a választás előtt ismert volt.