Eltűnt a Tisza Párt adókalkulátora, egyre több jel mutat arra, hogy megszorítások várhatók

Már nem elérhető a választáson győztes Tisza Párt kalkulátora, ami pedig az egyik legfontosabb digitális kampányeszköze volt a pártnak. A Magyar Nemzet cikke felidézi, hogy a kalkulátort még tavaly mutatta be Magyar Péter, azzal az ígérettel, hogy a Tisza által tervezett szja-csökkentés révén a munkavállalók jelentős összegeket takaríthatnak meg. A felületen a felhasználók bruttó fizetésük megadásával számolhatták ki várható megtakarításukat. Bár az oldal egyes menüpontjai továbbra is utalnak a funkcióra, maga a kalkulátor már nem érhető el.

Magyar Péter miniszterelnök beszédet mond eskütétele után az új Országgyűlés alakuló ülésén az Országházban 2026. május 9-én

A párt adópolitikai elképzelései az elmúlt időszakban több alkalommal is módosultak. Kezdetben egy egységes, 9 százalékos személyi jövedelemadó bevezetéséről beszéltek, később azonban olyan javaslatok kerültek előtérbe, amelyek a mediánbérig biztosítanának kedvezményesebb adózást. Elemzők szerint ez a gyakorlatban részben progresszív, többkulcsos rendszerhez vezethetne.

Szja-átalakítás, és ami még jön hozzá – gazdasági nehézségekről beszélnek baloldali sajtóban

Az utóbbi napokban több, magát függetlenként pozícionáló médium is a várható gazdasági kihívásokról írt. A 444 szerint az új kormány „rendkívül nehéz helyzetben lévő gazdaságot” örökölt, ezért rövid távon költségvetési kiigazításokra lehet szükség. A Telex pedig már a választás után arról cikkezett, hogy több jelenlegi gazdasági intézkedés hosszú távon nem fenntartható.

Magyar Péter is óvatosabb hangnemet ütött meg legutóbbi nyilatkozataiban. Nemrég a The New Yorkernek adott interjújában úgy fogalmazott:

a választás utáni „mézeshetek” időszaka gyorsan véget érhet, mivel a kormányzás során elkerülhetetlenek lesznek olyan döntések, amelyek egyes társadalmi csoportoknak csalódást okoznak.

A miniszterelnök szerint a kabinet feladata, hogy őszintén beszéljen az ország gazdasági helyzetéről, és minél tovább fenntartsa a társadalmi támogatottságot. Kritikusai ugyanakkor úgy látják, a kormány ezzel már most a korábbi vezetésre készül hárítani a várható nehézségek felelősségét.

A Tisza Párthoz köthető közgazdászok és szakértők az elmúlt hónapokban több fórumon is beszéltek az adórendszer átalakításáról. Felmerült egyes állami kedvezmények és juttatások, így például

a 13. havi nyugdíj

vagy bizonyos szja-mentességek

újragondolása, valamint a nagy vagyonokra kivetett különadó lehetősége is.