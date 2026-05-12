Nyugdíjba vonul idén? Nem is hinné, mennyi minden nem számít bele a szolgálati időbe

Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2025-ben összesen 2 413 071 olyan személy volt, aki öregségi nyugdíjban, illetve valamilyen egyéb jogcímen kapott nyugellátásában részesült. A tárgyévben nyugdíjba vonulók számát előre pontosan nem lehet tudni, az adatokat a statisztikai hivatal utólag vezeti fel. Általánosságban véve évente 80-100 ezer honfitársunk vonul nyugdíjba, az öregségi nyugdíj kapcsán 2026-ban alapértelmezésként azok az 1961-ben születettek érik el az öregségi nyugdíjkorhatárt (65 év), akik rendelkeznek legalább 20 év szolgálati idővel. Érdemes szem előtt tartani azonban, hogy több olyan jogcím van, aminek eltöltött idejét nem veszik figyelembe szolgálati időként.

A nyugdíjra való jogosultságot megalapozó szolgálati időbe nem minden számít bele, amiről azt gondolnánk; érdemes előzetesen egyeztetni a kormányhivatalokkal (illusztráció)

Mi az a szolgálati idő, ami alapvető fontosságú nyugdíjba vonulás előtt?

Szolgálati időnek elsősorban az az időszak számít, amikor biztosítási jogviszony állt fenn, és történt nyugdíjjárulék-fizetés. A Magyar Államkincstár közlése szerint szolgálati idő lehet többek között:

a táppénz,

az ápolási díjra jogosult időszak,

a gyermekgondozást segítő ellátás,

a rehabilitációs ellátás, valamint

bizonyos feltételekkel a katonai szolgálat, a szakmunkástanuló idő és az 1998 előtti nappali felsőfokú tanulmányok ideje is.

A szolgálati jogviszony alapja a biztosítási jogviszony. Ide tartozhat többek között a munkaviszony, egyes vállalkozói jogviszonyok, a táppénz, az ápolási díj, a gyermekgondozási ellátások, valamint bizonyos feltételekkel a katonai szolgálat és az 1998 előtti nappali felsőfokú tanulmányok ideje is.

Sokan azonban csak a nyugdíjigénylés előtt szembesülnek azzal, hogy egyes időszakok nem számítanak bele a szolgálati időbe.

A fizetés nélküli szabadság például csak akkor vehető figyelembe, ha arra az időre történt járulékalapot képező jövedelemkifizetés. Ellenkező esetben az adott hónapok vagy évek kieshetnek a nyugdíjszámításból.

Hasonló probléma merülhet fel hosszabb munkanélküli időszak esetén is. Az álláskeresési ellátás folyósításának ideje még szolgálati idő lehet, de önmagában a munkanélküliség nem feltétlenül számít annak.