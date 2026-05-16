Kíméletlen szúnyoginvázió várható az idén, ideje felkészülni!

Ha nem szeretnénk hagyományos szúnyoghálót, a rovarok távol tartására kiváló alternatívák léteznek a fizikai térelzárástól a kémiai és növényi megoldásokig. A legegyszerűbb védekezési módszer természetesen a szúnyogháló felszerelése, de – ha például kertes házban élünk – ez csak a lakásbelsőt óvja, a kertre nézve hatástalan.

A szúnyogháló mellett több más lehetőség is kínálkozik a bosszantó vérszívók elleni védekezésre

Megoldások a szúnyogháló helyett

1. Modern fizikai alternatívák

Mágneses szúnyogháló-függöny: Erkélyajtókra és teraszokra ideális. Fúrás nélkül, tépőzárral rögzíthető. Középen mágnesek segítségével nyílik és automatikusan záródik.

Dekoratív rovarfüggönyök: A bambuszból vagy láncokból készült szálak sűrű szövése megnehezíti a rovarok bejutását, miközben biztosítja a levegő áramlását és dekoratív elemként is szolgál.

2. Elektromos és ultrahangos riasztók

UV-fényes rovarcsapdák: A szúnyogokat és lepkéket a fény vonzza, majd egy ventilátor vagy enyhe feszültségű rács ártalmatlanítja őket.

Ultrahangos riasztók: A konnektorba dugható készülékek olyan frekvenciájú hangot bocsátanak ki, amely zavarja a rovarokat, de az emberi fül számára észrevétlen.

3. Természetes szúnyogriasztók és illóolajok

Növények az ablakban: A szúnyogok kerülik a citromfű, a levendula, a rozmaring és a muskátli illatát.

Illóolajok: Párologtatóban vagy diffúzorban a citronella, eukaliptusz és borsmenta olajok hatékonyan elfedik az emberi szén-dioxidot, így a rovarok nem találnak ránk.

4. Szúnyoghálót helyettesítő építészeti megoldások

Kombi redőnyök: A redőnytokba integrált háló, amely a redőnnyel együtt, különálló sínben mozgatható.

Pliszé szúnyogháló: Széles teraszajtókra kiváló harmonika-szerkezetű háló, amely elegáns és könnyen kezelhető.

A nyitott ajtók miatt sem kell aggódni: érdemes szúnyogriasztó ventilátort tenni egy asztalra vagy a pihenőhely közelébe, amely a légáramlással tartja távol a vérszívókat.

Érdemes a párkányra tenni vagy a kertbe ültetni levendulát, ez kitűnően riasztja a szúnyogokat

Szúnyogriasztás kertes házban

Ha pedig valaki kertes házban él, többek között úgy tarthatja távol a legjobban ezeket a bosszantó élőlényeket a kertjétől, ha olyan növényeket ültet, amelyek elriasztják azokat. A már említett levendulán, citromfűn, rozmaringon és borsmentán kívül ide sorolható a bazsalikom is.