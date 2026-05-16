Kíméletlen szúnyoginvázió várható az idén, ideje felkészülni!

Itt a jó idő, amikor egyre többet hagyjuk nyitva az ablakot vagy megyünk ki a kertbe, de a csapadékos időjárás miatt országszerte egyre több a szúnyog. Ezért ismét felmerül a kérdés, hogyan védekezhetünk ezekkel a vérszívó rovarokkal szemben. A legelterjedtebb a szúnyogháló alkalmazása, de emellett számos más módszer is kínálkozik, amelyekkel távol tarthatjuk magunktól ezeket a kellemetlen élőlényeket.
Ha nem szeretnénk hagyományos szúnyoghálót, a rovarok távol tartására kiváló alternatívák léteznek a fizikai térelzárástól a kémiai és növényi megoldásokig. A legegyszerűbb védekezési módszer természetesen a szúnyogháló felszerelése, de – ha például kertes házban élünk – ez csak a lakásbelsőt óvja, a kertre nézve hatástalan. 

szúnyogháló, szúnyog A mosquito (Culicidae) is seen in a garden in Colombo, Sri Lanka, on October 16, 2025. (Photo by Thilina Kaluthotage/NurPhoto) (Photo by Thilina Kaluthotage / NurPhoto via AFP)
A szúnyogháló mellett több más lehetőség is kínálkozik a bosszantó vérszívók elleni védekezésre  
Fotó: THILINA KALUTHOTAGE / NurPhoto

Megoldások a szúnyogháló helyett

1. Modern fizikai alternatívák

  • Mágneses szúnyogháló-függöny: Erkélyajtókra és teraszokra ideális. Fúrás nélkül, tépőzárral rögzíthető. Középen mágnesek segítségével nyílik és automatikusan záródik.
  • Dekoratív rovarfüggönyök: A bambuszból vagy láncokból készült szálak sűrű szövése megnehezíti a rovarok bejutását, miközben biztosítja a levegő áramlását és dekoratív elemként is szolgál.

2. Elektromos és ultrahangos riasztók

  • UV-fényes rovarcsapdák: A szúnyogokat és lepkéket a fény vonzza, majd egy ventilátor vagy enyhe feszültségű rács ártalmatlanítja őket.
  • Ultrahangos riasztók: A konnektorba dugható készülékek olyan frekvenciájú hangot bocsátanak ki, amely zavarja a rovarokat, de az emberi fül számára észrevétlen.

3. Természetes szúnyogriasztók és illóolajok

  • Növények az ablakban: A szúnyogok kerülik a citromfű, a levendula, a rozmaring és a muskátli illatát.
  • Illóolajok: Párologtatóban vagy diffúzorban a citronella, eukaliptusz és borsmenta olajok hatékonyan elfedik az emberi szén-dioxidot, így a rovarok nem találnak ránk.

4. Szúnyoghálót helyettesítő építészeti megoldások

  • Kombi redőnyök: A redőnytokba integrált háló, amely a redőnnyel együtt, különálló sínben mozgatható.
  • Pliszé szúnyogháló: Széles teraszajtókra kiváló harmonika-szerkezetű háló, amely elegáns és könnyen kezelhető. 

A nyitott ajtók miatt sem kell aggódni: érdemes szúnyogriasztó ventilátort tenni egy asztalra vagy a pihenőhely közelébe, amely a légáramlással tartja távol a vérszívókat. 

szúnyogriasztó növény
Érdemes a párkányra tenni vagy a kertbe ültetni levendulát, ez kitűnően riasztja a szúnyogokat 
Fotó: Pexels

Szúnyogriasztás kertes házban

Ha pedig valaki kertes házban él, többek között úgy tarthatja távol a legjobban ezeket a bosszantó élőlényeket a kertjétől, ha olyan növényeket ültet, amelyek elriasztják azokat. A már említett levendulán, citromfűn, rozmaringon és borsmentán kívül ide sorolható a bazsalikom is.

Van néhány olyan egyéb apró praktika is, amelyek segítségével sokat tehetünk a szúnyogok távol tartásáért. 

  • Bánjunk óvatosan az összegyűjtött vízzel: ha esetleg esővizet gyűjtünk odakinn, érdemes minél előbb felhasználni a vizet ebben az időszakban vagy fedett helyen tárolni, ugyanis előszeretettel vonzza oda a rovarokat a nedves közeg.
  • Fedjük le a komposztálót: ha van komposztáló a kertben, akkor fontos tudni, hogy ha nem megfelelően fedjük le, az azt jelzi a rovarok felé, hogy szabad az út a kertbe és szeretettel látjuk őket. 
  • Távolítsuk el az állati ürüléket: amennyiben állatokat is tartunk, akkor lényeges, hogy naponta akár többször takarítsunk fel utánuk, ugyanis az ürülékük mágnesként invitálja a kertbe a bosszantó szárnyas élőlényeket.
  • Népszerűek a füstölő spirálok, melyek azonban csak szélcsendben, vagy védett teraszokon működnek jó hatásfokkal.  
  • Kaphatóak finom szövésű hálók, melyeket a hintaágyra, nyugágyra, de még inkább a kertbe kihelyezett járókára, bölcsőre teríthetünk. A kisgyermekek védelme érdekében a homokozóra is praktikus kiakasztani ilyen hálót. 

 

