Taxisblokád fenyegeti a BL-döntőt: csak egy félreértés az egész, vagy világraszóló blamázs készül?

A budapesti közlekedés amúgy sem ígérkezik egyszerűnek május utolsó hétvégéjén: a labdarúgó Bajnokok Ligája döntője (BL-döntő) miatt elrendelt lezárások, terelések és forgalomkorlátozások már önmagukban komoly logisztikai kihívás elé állítják a fővárosiakat és az ide látogató turistákat, szurkolókat. Erre a feszült helyzetre tett rá egy lapáttal a hazai taxistársadalom, amikor május 30-31-re teljes fővárosi blokádot helyezett kilátásba akkor, ha a főváros vezetése a hatósági tarifák eltörlése mellett foglal állást. Bár a Főpolgármesteri Hivatal szerint egy kommunikációs félreértés áll a háttérben, a konfliktus gyökerei sokkal mélyebbre nyúlnak annál, mintsem hogy a felek napirendre tudjanak erre hivatkozva térni fölötte. A tét a 2013 óta működő, Európában is ritkaságnak számító fix hatósági áras rendszer túlélése – lehet, már amennyiben valóban felmerülhet eltörlése. Az egész helyzetben roppant nagy a bizonytalanság, így az összeállításunkban közölt állítások a szerda délutáni helyzetre alapulnak, mely könnyedén változhat, részben vagy egészben érvénytelenítve azokat.

Taxisblokád béníthatja meg a fővárost a BL-döntő idején?

Blokádveszély a BL-döntő hétvégéjén: félreértés vagy a budapesti taxisháború újabb felvonása?

Miként az Origón bemutattuk, a taxisok érdekvédelmi szervezeteinél és a sofőrök belső hírleveleiben az verte ki a biztosítékot, hogy napvilágot látott a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) legújabb javaslatcsomagja. A csomag a személyfuvarozók értelmezése szerint a főváros közlekedési vállalata a rögzített hatósági áras tarifa eltörlését, és egy sávos, algoritmikus (dinamikus) alapú díjszabás bevezetését készítette elő.

A taxisok szerint egy ilyen lépés alapjaiban veszélyeztetné a hazai kisvállalkozások megélhetését és kiszámíthatóságát. Véleményük szerint a dinamikus árazás – amely a kereslet és kínálat függvényében, algoritmusok alapján határozza meg a fuvardíjakat – teljesen kiszolgáltatottá tenné a budapesti és külföldi utazóközönséget a globális platformok (például a Bolt vagy az Uber) átláthatatlan rendszereinek.