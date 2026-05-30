Taxitarifák és demonstráció – ez várható a BL-döntő napján

Hosszú hónapok óta küzdenek a budapesti taxisok a tarifaemelésért, de a Fővárosi Közgyűlés végül nem támogatta az erről szóló javaslatot. Bár Karácsony Gergely főpolgármester szerint a beterjesztett rendelet méltányos volt, a javaslat 5 igen, 3 nem és 19 tartózkodás mellett elbukott – számolt be a Világgazdaság.
A taxitarifák maradtak, a költségek elszálltak
Mint írják, miközben a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) felmérései szerint a szolgáltatók költségei az elmúlt három évben meredeken emelkedtek, az ügyben hosszú ideje nem történt előrelépés, néhány képviselő pedig szinte teljesen elzárkózik a díjazás emelésétől, így a taxisrendelet reformját célzó javaslat 5 igen, 3 nem és 19 tartózkodás mellett elbukott.
A BKK felmérései szerint a szolgáltatók önköltsége 2022 és 2025 között súlyozott átlagosan 40,6 százalékkal emelkedett, a legrosszabbul az elektromos járművek üzemeltetői jártak:
- a belső égésű motoros járműveknél 35 százalékkal,
- a hibrideknél 42,1 százalékkal,
- az elektromos autóknál 58,4 százalékkal.
Ugyanebben az időszakban a fogyasztói árindex 27,4 százalékkal, a taxiárindex pedig 25,6 százalékkal nőtt.
A jelenlegi budapesti taxitarifák az 1100 forintos alapdíjból, 440 forintos kilométerdíjból és 110 forintos percenkénti díjból állnak.
A taxisszervezetek egyetértenek abban, hogy díjkorrekcióra van szükség, annak mértékéről azonban eltérnek az álláspontok. Az egyik javaslat 1200 forintos alapdíjat és 500 forintos kilométerdíjat tartalmazott, míg a másik ennél jelentősebb emelést sürgetett.
A szolgáltatók 22 százalékos emelést akarnak
A BKK felmérése szerint
a szolgáltatók 61 százaléka 27 százalékos emelést támogatna, 22 százalékuk ennél magasabbat, 13 százalékuk pedig mérsékeltebb korrekciót tartana elfogadhatónak.
„Jóval magasabb áremelésre lenne szükség ahhoz, hogy a 2023 óta megnövekedett költségeket teljes mértékben fedezni lehessen, ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy a piac mit tud elviselni” – mondta Metál Zoltán.
A pénteki közgyűlésen a taxisszervezetek és a politikusok között sem alakult ki egyetértés. Váczi Norbert, a Fővárosi Taxi Egyesület társelnöke szerint a szakma másfél éve vár a tarifakorrekcióra, miközben a fuvarozók költségei folyamatosan emelkednek. A Fidesz szerint a képviselőket nem vonták be megfelelően az előkészítésbe, ugyanakkor támogatható lenne például a reptéri alapdíj emelése és egy új munkacsoport létrehozása.
A DK és a Podmaniczky Mozgalom további egyeztetéseket sürgetett, míg a Tisza Párt képviselője attól tartott, hogy egy esetleges tarifaemelésből nem feltétlenül a taxisok profitálnának a legnagyobb mértékben.
Balogh Balázs szerint nagy a kockázata annak, hogy a magasabb bevétel a platformszervezeteknél csapódik majd le, valamint fennáll a veszélye annak is, hogy a flottacégek „jobban lehúzzák” majd a fuvarozókat. Metál Zoltán erre reagálva azt mondta, a piacon folyamatos a verseny a szolgáltatók között, a taxisok pedig szabadon választhatnak a különböző konstrukciók közül.
Csalódottak a taxisok, de nem sztrájkolhatnak
A díjemelésről így nem született megállapodás, a BL-döntő napjára tervezett demonstrációt, amelyről korábban lapunk is írt, pedig a rendőrség megtiltotta, így a taxisoknak egyelőre nincs más választásuk, mint továbbra is a többség által túlságosan alacsonynak ítélt árakon dolgozni.
Óriási a csalódottság. Három év ígérgetés után nem erre számítottunk
– mondta a közgyűlést követően Metál Zoltán. Az Országos Taxis Szövetség ugyanakkor továbbra is bízik abban, hogy a frakciók és az érdekvédelmi szervezetek között folytatódhatnak az egyeztetések, és később megszülethet egy minden fél számára elfogadható kompromisszum.