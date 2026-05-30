Taxitarifák és demonstráció – ez várható a BL-döntő napján

Hosszú hónapok óta küzdenek a budapesti taxisok a tarifaemelésért, de a Fővárosi Közgyűlés végül nem támogatta az erről szóló javaslatot. Bár Karácsony Gergely főpolgármester szerint a beterjesztett rendelet méltányos volt, a javaslat 5 igen, 3 nem és 19 tartózkodás mellett elbukott – számolt be a Világgazdaság.

A taxitarifák maradtak, a költségek elszálltak

Mint írják, miközben a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) felmérései szerint a szolgáltatók költségei az elmúlt három évben meredeken emelkedtek, az ügyben hosszú ideje nem történt előrelépés, néhány képviselő pedig szinte teljesen elzárkózik a díjazás emelésétől, így a taxisrendelet reformját célzó javaslat 5 igen, 3 nem és 19 tartózkodás mellett elbukott.

A BKK felmérései szerint a szolgáltatók önköltsége 2022 és 2025 között súlyozott átlagosan 40,6 százalékkal emelkedett, a legrosszabbul az elektromos járművek üzemeltetői jártak:

a belső égésű motoros járműveknél 35 százalékkal,

a hibrideknél 42,1 százalékkal,

az elektromos autóknál 58,4 százalékkal.

Ugyanebben az időszakban a fogyasztói árindex 27,4 százalékkal, a taxiárindex pedig 25,6 százalékkal nőtt.

A jelenlegi budapesti taxitarifák az 1100 forintos alapdíjból, 440 forintos kilométerdíjból és 110 forintos percenkénti díjból állnak.

A taxisszervezetek egyetértenek abban, hogy díjkorrekcióra van szükség, annak mértékéről azonban eltérnek az álláspontok. Az egyik javaslat 1200 forintos alapdíjat és 500 forintos kilométerdíjat tartalmazott, míg a másik ennél jelentősebb emelést sürgetett.

A szolgáltatók 22 százalékos emelést akarnak

A BKK felmérése szerint

a szolgáltatók 61 százaléka 27 százalékos emelést támogatna, 22 százalékuk ennél magasabbat, 13 százalékuk pedig mérsékeltebb korrekciót tartana elfogadhatónak.

„Jóval magasabb áremelésre lenne szükség ahhoz, hogy a 2023 óta megnövekedett költségeket teljes mértékben fedezni lehessen, ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy a piac mit tud elviselni” – mondta Metál Zoltán.

A pénteki közgyűlésen a taxisszervezetek és a politikusok között sem alakult ki egyetértés. Váczi Norbert, a Fővárosi Taxi Egyesület társelnöke szerint a szakma másfél éve vár a tarifakorrekcióra, miközben a fuvarozók költségei folyamatosan emelkednek. A Fidesz szerint a képviselőket nem vonták be megfelelően az előkészítésbe, ugyanakkor támogatható lenne például a reptéri alapdíj emelése és egy új munkacsoport létrehozása.