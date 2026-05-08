Ez már tényleg tejpara: újabb tételeket hívtak vissza

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) arról ad tájékoztatást, hogy a Kifli.hu Shop Kft. Miil UHT Tej laktózmentes 1,5% 1 L termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel lejárt minőségmegőrzési idejű termék került értékesítése. Miként megírtuk, nemrég a 2026.03.14-i lejáratú termékeket hívták vissza ebből a márkából.

Lejárt minőségmegőrzési idejű tejet hív vissza a hatóság

A visszahívással érintett tejtermék adatai:

Termék megnevezése: Miil UHT Tej laktózmentes 1,5%

Kiszerelés: 1 L

Minőségmegőrzési idő: 12.03.2026

Forgalmazó: Velká Pecka s.r.o

Magyar forgalmazó: Kifli.hu Shop Kft.

Termékvisszahívás oka: Lejárt minőségmegőrzési idejű termék értékesítése

A hatóság kérése, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van javasoljuk, hogy azt ne fogyassza el.

A Kifli.hu Shop Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, gondoskodott az érintett tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket a hatóság nyomon követi.