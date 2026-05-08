Ez már tényleg tejpara: újabb tételeket hívtak vissza

A Kifli.hu Shop Kft. Miil UHT Tej laktózmentes 1,5% 1 L termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel lejárt minőségmegőrzési idejű termék került értékesítése. A tejvisszahívás a megelőző bejelentés folytatásának tekinthető annyiban, hogy ezzel bővült a lejárat miatt visszahívott tejtermékek köre.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) arról ad tájékoztatást, hogy a Kifli.hu Shop Kft. Miil UHT Tej laktózmentes 1,5% 1 L termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel lejárt minőségmegőrzési idejű termék került értékesítése. Miként megírtuk, nemrég a 2026.03.14-i lejáratú termékeket hívták vissza ebből a márkából.

Tej és citromlé keverékével néhány perc alatt készíthetünk házi íróhelyettesítőt, amely sütéshez és pácoláshoz egyaránt alkalmas
Lejárt minőségmegőrzési idejű tejet hív vissza a hatóság (illusztráció)
Fotó:  123RF 

A visszahívással érintett tejtermék adatai:

A hatósági tájékoztatás alapján megadjuk a mostani bejelentésben szereplő adatait az érintett terméknek:

  • Termék megnevezése: Miil UHT Tej laktózmentes 1,5%
  • Kiszerelés: 1 L
  • Minőségmegőrzési idő: 12.03.2026
  • Forgalmazó: Velká Pecka s.r.o
  • Magyar forgalmazó: Kifli.hu Shop Kft.

Termékvisszahívás oka: Lejárt minőségmegőrzési idejű termék értékesítése

A hatóság kérése, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van javasoljuk, hogy azt ne fogyassza el.

Tájékoztató jellegű kép a termékről:

A Kifli.hu Shop Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, gondoskodott az érintett tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket a hatóság nyomon követi.

 

