Bajban van a Temu – belerokkanhat az általa generált versenybe

A Temu mögött álló vállalat közleménye szerint az árbevétel 11 százalékkal, 106 milliárd jüanra (kb. 4 800 milliárd forint) emelkedett az első negyedévben. A Bloomberg által összegyűjtött adatok alapján az elemzők átlagosan mintegy 109 milliárd jüanos forgalomra számítottak. A nettó nyereség eközben 15 százalékkal, 12,5 milliárd jüanra csökkent. A részvények árfolyama New Yorkban 10 százalékot zuhant, és 86,61 dolláron zárt. Ez volt a papír legnagyobb egynapos visszaesése 2025. május 27. óta.

A vártnál gyengébb számokat közölt a Temu, ennek megfelelően reagált a tőzsdei árfolyam (illusztráció)

Pár év alatt csinálta meg sikertörténetét a Temu vállalata

A PDD azzal vált a kínai e-kereskedelmi piac egyik meghatározó szereplőjévé, hogy olcsóbb termékeket kínált kisebb városokban és vidéki térségekben élő vásárlóknak, ahol egyre többen rendelnek online. Ennek köszönhetően 2023-ban piaci értékben még az Alibaba Group vállalatát is megelőzte.

A cég Temu nevű platformja az Egyesült Államokban és Európában a Shein és az Amazon riválisa.

Az utóbbi időszak teljesítményét azonban visszavetette a kínai gazdaság elhúzódó lassulása.

A vállalat jelenleg inkább „a platform ökoszisztémájának egészséges fejlődésére” és az ellátási lánc megerősítésére koncentrál, nem pedig a rövid távú pénzügyi eredmények maximalizálására – mondta Li Jiong pénzügyi igazgató az elemzőkkel folytatott konferenciahíváson. A várakozásokhoz képesti tavalyi nyereség elmaradása pedig már ismert volt egy ideje.

A vezetők kiemelték, hogy a PDD idén elindította saját márkás üzletágát. Megerősítették azt is, hogy a következő három évben 100 milliárd jüant fektetnek az új kezdeményezésbe, amelynek célja a beszállítói hálózat támogatása és fejlesztése.

A szerdai kereskedés előtt a vállalat részvényei 2026-ban már közel 15 százalékot veszítettek értékükből, elmaradva az Alibaba Group és a JD.com teljesítményétől. Ennek egyik oka az üzleti működés körüli bizonytalanság volt.

A sanghaji székhelyű cég azok közé a kínai e-kereskedelmi platformok közé tartozott, amelyeket megbírságoltak, amiért nem szűrték ki megfelelően a szabályoknak nem megfelelő kereskedőket.

A PDD kapta a legnagyobb büntetést a versenytársak közül – 1,5 milliárd jüant – miután decemberben a vállalat alkalmazottai fizikai konfliktusba keveredtek a hatósági ellenőrökkel.