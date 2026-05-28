Bajban van a Temu – belerokkanhat az általa generált versenybe

A Temu mögött álló vállalat közleménye szerint az árbevétel 11 százalékkal, 106 milliárd jüanra (kb. 4 800 milliárd forint) emelkedett az első negyedévben. A Bloomberg által összegyűjtött adatok alapján az elemzők átlagosan mintegy 109 milliárd jüanos forgalomra számítottak. A nettó nyereség eközben 15 százalékkal, 12,5 milliárd jüanra csökkent. A részvények árfolyama New Yorkban 10 százalékot zuhant, és 86,61 dolláron zárt. Ez volt a papír legnagyobb egynapos visszaesése 2025. május 27. óta.
Pár év alatt csinálta meg sikertörténetét a Temu vállalata
A PDD azzal vált a kínai e-kereskedelmi piac egyik meghatározó szereplőjévé, hogy olcsóbb termékeket kínált kisebb városokban és vidéki térségekben élő vásárlóknak, ahol egyre többen rendelnek online. Ennek köszönhetően 2023-ban piaci értékben még az Alibaba Group vállalatát is megelőzte.
A cég Temu nevű platformja az Egyesült Államokban és Európában a Shein és az Amazon riválisa.
Az utóbbi időszak teljesítményét azonban visszavetette a kínai gazdaság elhúzódó lassulása.
A vállalat jelenleg inkább „a platform ökoszisztémájának egészséges fejlődésére” és az ellátási lánc megerősítésére koncentrál, nem pedig a rövid távú pénzügyi eredmények maximalizálására – mondta Li Jiong pénzügyi igazgató az elemzőkkel folytatott konferenciahíváson. A várakozásokhoz képesti tavalyi nyereség elmaradása pedig már ismert volt egy ideje.
A vezetők kiemelték, hogy a PDD idén elindította saját márkás üzletágát. Megerősítették azt is, hogy a következő három évben 100 milliárd jüant fektetnek az új kezdeményezésbe, amelynek célja a beszállítói hálózat támogatása és fejlesztése.
A szerdai kereskedés előtt a vállalat részvényei 2026-ban már közel 15 százalékot veszítettek értékükből, elmaradva az Alibaba Group és a JD.com teljesítményétől. Ennek egyik oka az üzleti működés körüli bizonytalanság volt.
A sanghaji székhelyű cég azok közé a kínai e-kereskedelmi platformok közé tartozott, amelyeket megbírságoltak, amiért nem szűrték ki megfelelően a szabályoknak nem megfelelő kereskedőket.
A PDD kapta a legnagyobb büntetést a versenytársak közül – 1,5 milliárd jüant – miután decemberben a vállalat alkalmazottai fizikai konfliktusba keveredtek a hatósági ellenőrökkel.
A Temu tavaly szintén nehézségekkel szembesült, mielőtt az Egyesült Államok megszüntette az úgynevezett „de minimis” vámkiskaput, amely korábban jelentős előnyt biztosított az olyan diszkontkereskedőknek, mint a Shein az amerikai piacon. A PDD azóta visszafogta a Kínából érkező kiscsomagos szállításokat, és nagyobb hangsúlyt helyezett a helyi eladók bevonására a platformján. Az üzletág az elmúlt hónapokban fokozatosan stabilizálódni kezdett, ahogy a vállalat egyre inkább lokalizálta ellátási láncát és szállítási módszereit.
Így látják most a helyzetet az elemzők
Az elemzők szerint az ellátási lánc átalakítása — vagyis az amerikai raktárközpontú kiszállításra való átállás a „de minimis” szabály megszüntetése után – hozzájárulhatott a teljesítési költségek csökkentéséhez, ami javíthatta a nyereségességet.
Emellett a Temu legnagyobb piacán,
- az Egyesült Államokban az első negyedévben nőtt a havi aktív felhasználók száma, így
- a PDD valószínűleg alacsonyabb egységköltségekkel működött a 15 hónapja tartó működési átalakítások eredményeként.
Kínában eközben enyhült a verseny, mivel a riválisok a piaci részesedés helyett inkább a profitabilitásra helyezték a hangsúlyt. Ez lehetőséget adott a PDD számára, hogy visszafogja promóciós kiadásait anélkül, hogy feláldozná növekedését.
A kisértékű csomagok vámmentességének megszüntetése nem csak az amerikai vásárlók elevenébe vág. Hamarosan az európai vásárlók számára is drágulhat a kínai piacterekről való rendelés.