Brüsszel odacsapott: rekordközeli büntetést kapott a Temu

Az Európai Bizottság ma 200 millió eurós bírságot szabott ki a Temura a digitális szolgáltatásokról szóló törvény (DSA) alapján. A vállalat nem azonosította, elemezte és nem értékelte alaposan a platformján kínált illegális termékek rendszerszintű kockázatait, valamint az ebből eredő, az Európai Unió fogyasztóit érő károkat. A Bizottság rendelkezésére álló bizonyítékok azt mutatják, hogy az EU-ban a fogyasztók nagy valószínűséggel találkoznak illegális termékekkel a Temun - számolt be az Europai Bizottság.

A Temu 2024-es kockázatértékelése nem felel meg a DSA-ban foglalt szabványoknak

Az e-kereskedelmi ágazat egészét érintő kockázatokra vonatkozó általános információkon alapul, nem pedig a Temu saját szolgáltatására vonatkozó konkrét bizonyítékokon, beleértve a nyilvános jelentéseket és a tesztelést. Súlyosan alábecsülte, hogy az EU-s fogyasztók milyen gyakran találkoznak illegális termékekkel. A Bizottság vizsgálatába beépített próbavásárlási gyakorlat bizonyítékai azt mutatják, hogy a kiválasztott töltők nagyon magas százaléka nem felelt meg az alapvető biztonsági teszteknek, míg a tesztelt babajátékok nagy százaléka közepes vagy magas súlyosságú biztonsági kockázatot jelentett, mivel a jogi biztonsági határértékeket meghaladó vegyi anyagokat tartalmaznak vagy a levehető alkatrészek miatt fulladásveszélyt jelentenek.

Nem értékelte megfelelően, hogy szolgáltatásának kialakítása – beleértve az ajánlórendszereket és a kapcsolódó influenszerek termékpromóciós programjait – hogyan erősítheti fel az illegális termékek terjesztésének kockázatát. A digitális szolgáltatásokról szóló törvény értelmében a kijelölt nagyon nagy online platformoknak gondosan fel kell mérniük a szolgáltatásaikhoz kapcsolódó rendszerszintű kockázatokat, és megfelelő enyhítő intézkedéseket kell hozniuk.

A ma kiszabott bírságot a jogsértés jellegének, az érintett uniós felhasználók szempontjából való súlyosságának és időtartamának figyelembevételével számították ki. A megfelelő kockázatértékelések elmulasztása – amely a digitális szolgáltatásokról szóló törvény architektúrájának egyik sarokköve – a digitális szolgáltatásokról szóló törvény különösen súlyos megsértését jelenti.