Drágul a Temu és a Shein az EU-s vámok miatt? Lehet, de nem biztos – elmagyarázzuk!

A korábban meghozott tanácsi döntés véglegesnek tekinthető: idén júliustól az EU megszünteti a vámmentességet a kis csomagokra, melyek jórészt e-kereskedelem útján lépnek be az EU terülerére, köztük az olyan nagy online piacterekről, mint a Shein vagy a Temu. Ez azt jelenti, hogy új vámszabályok jönnek az EU-n kívülről érkező online rendelésekre. A jelenlegi rendszerben az EU-ba érkező, 150 eurónál kisebb értékű küldemények vámmentesen léphetnek be a közös piacra. Az uniós döntéshozók szerint ez hátrányosan érinti az európai vállalkozásokat, miközben előnyhöz juttatja a harmadik országokból – különösen Kínából – érkező eladókat.
Tételes, 3 eurós átalányvám jön már idén nyártól, nem csak a temus rendelésekre
Mákisz Keravnósz ciprusi pénzügyminiszter a döntés kapcsán korábban hangsúlyozta: az uniós vámszabályoknak alkalmazkodniuk kell a globális e-kereskedelem robbanásszerű növekedéséhez. Szerinte a régi mentességi rendszer megszüntetése
- egyszerre segíti az európai cégeket,
- és lép fel a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ellen.
Ne feledjük: a globális e-kereskedelemet alapvetően alakították át az elmúlt évek fejleményei, a Covid-19 idején felfutott növekedése. Ez a folyamat nem kizárólag, de főként ázsiai vállalatokhoz köthető, köztük globális piactereket üzemeltető technológiai megoldásokat alkalmazó nagyvállalatokhoz. Korábban a Wish, majd Aliexpress mellett a főként ruházati termékekről ismert Shein, majd az elképesztő piaci teljesítményt felmutató Temu ennek a fejleménynek a meghatározó nevei. Ugyanakkor ezekhez a piacterekhez nem csak az olcsó (és az európai kereskedők esélyeit rontó) árak, hanem olykor a silány vagy egyenesen veszélyes minőség, vagy a kétes árucikkek kapcsolódnak.
Az új szabályozás az uniós vámügyi reform része, amelynek keretében létrejön egy központi uniós vámügyi adatközpont is.
A rendszer teljes körű bevezetése 2028-ra várható, addig azonban átmeneti intézkedéseket vezetnek be.
Mitj jelentenek az átmeneti intékedések és a tételes vám? A tagállamok megállapodása alapján
2026. július 1-jétől átmeneti jelleggel 3 eurós átalányvámot kell fizetni minden olyan, közvetlenül fogyasztóknak küldött kis csomag után, amelynek értéke nem haladja meg a 150 eurót.
A szabályozás fontos eleme, hogy a vámot nem csomagonként, hanem termékkategóriánként számolják fel.
Ez azt jelenti, hogy ha egy küldemény több különböző vámtarifa-besorolású árut tartalmaz, akkor többszörös díjat kell fizetni.
Például egy csomagban található egy selyemblúz és két gyapjúblúz esetében két eltérő termékkategória miatt összesen 6 euró vámot kell fizetni.
Ki és hogyan fizeti meg a vámot?
A sarcot a kisértékű csomagoknál végső soron a vásárló (a fogyasztó) fizeti meg, a fizetés módja és lebonyolítója azonban attól függ, hogy milyen kereskedőtől történik a vásárlás. A folyamat a következő módokon típusolható:
1. Ha online piactéren (pl. Temu, Shein, AliExpress) rendel a vásárló:
A webáruházak többsége regisztrált az úgynevezett IOSS (Import One-Stop Shop) rendszerben.
- A fizetés módja: a vámot a webáruház már a megrendeléskor (vagy a fizetés pillanatában) automatikusan hozzáadja a végösszeghez a termék árához és az áfához hasonlóan.
- A lebonyolító: a webáruház rendezi az állam felé, így az EU-ban élő vásárlónak a csomag átvételekor már nem kell külön foglalkozni a vámintézéssel vagy a postai kezelési költséggel.
2. Ha a webshop nem kezeli a vámot (és nincs IOSS):
- A fizetés módja: a küldemény vámkezelési folyamaton esik át, és a vámot (vagy annak kezelési díját) a belföldi kézbesítőnek kell megfizetni, vagy postahelyi átvétekor.
- A lebonyolító: Magyarországon a Magyar Posta végzi a vámkezelést, így az összeget vagy a kézbesítőnek, vagy a posta online felületein (pl. az eVám portálon) ki kell egyenlíteni átvétel előtt.
Összességében tehát a vámköltség a fogyasztót terheli, beszedési módja pedig inkább technikai jellegű kérdés.
Milliárdnyi csomag, átmeneti intézkedések
A vámrendelkezések célja kettős: egyrészt óvni az európai kereskedőket, másrészt megakadályozni, hogy fogyasztóvédelmi szempontból még több aggályos vagy egyenesen veszélyes áru érkezzen az EU területére. Az Európai Bizottság adatai szerint az EU-ba érkező kis csomagok száma az elmúlt években drasztikusan megnőtt.
Míg korábban évente néhány millió küldemény érkezett, 2024-ben már 4,6 milliárd kis csomag lépett be az uniós piacra. Ezek 91 százaléka Kínából származott.
Brüsszel szerint a változtatás nemcsak a verseny tisztaságát szolgálja, hanem pluszbevételt is jelenthet az uniós és a nemzeti költségvetések számára. A vámbevételek ugyanis az EU hagyományos saját forrásai közé tartoznak, miközben a tagállamok a beszedett összegek egy részét megtarthatják adminisztrációs költségeik fedezésére.
A 3 euró összegű átmeneti átalányvámot az EU-ba belépő kis csomagokban megtalálható minden egyes termékkategóriára alkalmazni fogják 2026. július 1. és 2028. július 1. között, amely időszak után az alkalmazása adott esetben meghosszabbítható. Az új uniós vámügyi adatközpont működésbe lépését követően ezt az átmeneti vámot felváltják a rendes vámtarifák.
Most akkor drágulni fog a Temu és a Shein, vagy az Aliexpress?
Fontos tisztázni, hogy az EU-s vámrendelkezésektől a Magyarországon is népszerű online piacterek nem lesznek drágábbak, hiszen nem áraikat növelik. A többletköltséget a fogyasztók nem a kereskedőknek fizetik meg. Nyilvánvaló, hogy azonos árak mellett a fentiek szerinti vámtétel növeli az EU-n kívüli külföldi termékek költségeit. Ugyanakkor mégis elképzelhető, hogy összességében nem kerül többe a vásárlás, mint eddig.
Hogyan lehetséges ez?
Elképzelhető, hogy forgalmuk érdekében a nagy online piacterek árcsökkenéssel reagálnak, illetve kereskedőiket ebbe az irányba terelik, azért, hogy a vásárlók számára további motivációt jelentsenek ezzel a rendelésekhez.
Közkeletű szóval élve, „benyelhetik” a vámokat, még ha erre nehéz is a rendelések sokszínűsége, változatos összetétele miatt néhány egyszerű képletet kidolgozni. További szempont lehet eladói oldalon az eladott áruért kapott összeg: élni kell a feltételezéssel, hogy egyes termékkategóriák termékeinél az eladási ár esetében már nem éri meg az eladónak akár csak a 3 euró összegű vámot is „átvállalnia”.
Természetesen a fenti felvetés teljesülésére nincs garancia, de érdemes arra gondolni, hogy a Temu és a Shein már korábban is óriási alkalmazkódépességről tett bizonyságot annak érdekében, hogy megőrizhessék versenyelőnyüket másokkal szemben, ami nem csak az árban, hanem a gyorsaságban is megnyilvánult. Így nem légből kapott arra gondolni, hogy a fenti rendszer hamarosan megvalósuló életbe lépését követően, még élénkebb figyelemmel kísérik forgalmuk alakulását, és akkor alkalmazkodnak is ehhez a helyzethez azért, hogy kereskedőik forgalma megmaradjon.