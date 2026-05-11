Drágul a Temu és a Shein az EU-s vámok miatt? Lehet, de nem biztos – elmagyarázzuk!

A korábban meghozott tanácsi döntés véglegesnek tekinthető: idén júliustól az EU megszünteti a vámmentességet a kis csomagokra, melyek jórészt e-kereskedelem útján lépnek be az EU terülerére, köztük az olyan nagy online piacterekről, mint a Shein vagy a Temu. Ez azt jelenti, hogy új vámszabályok jönnek az EU-n kívülről érkező online rendelésekre. A jelenlegi rendszerben az EU-ba érkező, 150 eurónál kisebb értékű küldemények vámmentesen léphetnek be a közös piacra. Az uniós döntéshozók szerint ez hátrányosan érinti az európai vállalkozásokat, miközben előnyhöz juttatja a harmadik országokból – különösen Kínából – érkező eladókat.

Jön az EU-s védővámok rendszere, lehet, hogy többe fogkerülni a Temuról és a Sheinről rendelni

Tételes, 3 eurós átalányvám jön már idén nyártól, nem csak a temus rendelésekre

Mákisz Keravnósz ciprusi pénzügyminiszter a döntés kapcsán korábban hangsúlyozta: az uniós vámszabályoknak alkalmazkodniuk kell a globális e-kereskedelem robbanásszerű növekedéséhez. Szerinte a régi mentességi rendszer megszüntetése

egyszerre segíti az európai cégeket,

és lép fel a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ellen.

Ne feledjük: a globális e-kereskedelemet alapvetően alakították át az elmúlt évek fejleményei, a Covid-19 idején felfutott növekedése. Ez a folyamat nem kizárólag, de főként ázsiai vállalatokhoz köthető, köztük globális piactereket üzemeltető technológiai megoldásokat alkalmazó nagyvállalatokhoz. Korábban a Wish, majd Aliexpress mellett a főként ruházati termékekről ismert Shein, majd az elképesztő piaci teljesítményt felmutató Temu ennek a fejleménynek a meghatározó nevei. Ugyanakkor ezekhez a piacterekhez nem csak az olcsó (és az európai kereskedők esélyeit rontó) árak, hanem olykor a silány vagy egyenesen veszélyes minőség, vagy a kétes árucikkek kapcsolódnak.

Az új szabályozás az uniós vámügyi reform része, amelynek keretében létrejön egy központi uniós vámügyi adatközpont is.

A rendszer teljes körű bevezetése 2028-ra várható, addig azonban átmeneti intézkedéseket vezetnek be.

Mitj jelentenek az átmeneti intékedések és a tételes vám? A tagállamok megállapodása alapján

2026. július 1-jétől átmeneti jelleggel 3 eurós átalányvámot kell fizetni minden olyan, közvetlenül fogyasztóknak küldött kis csomag után, amelynek értéke nem haladja meg a 150 eurót.

A szabályozás fontos eleme, hogy a vámot nem csomagonként, hanem termékkategóriánként számolják fel.

Ez azt jelenti, hogy ha egy küldemény több különböző vámtarifa-besorolású árut tartalmaz, akkor többszörös díjat kell fizetni.

Például egy csomagban található egy selyemblúz és két gyapjúblúz esetében két eltérő termékkategória miatt összesen 6 euró vámot kell fizetni.