Tejterméket hívtak vissza. Ne fogyassza el, ha ilyet vett!

A Kifli.hu Shop Kft. Miil UHT tej 1,5% 1 L termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte mivel lejárt minőségmegőrzési idejű termék került értékesítésre. A Kifli.hu Shop Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, gondoskodott az érintett tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Az alábbi termék képe illusztráció! Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Miil UHT tej 1,5%

Kiszerelés: 1 L

Minőségmegőrzési idő: 14.03.2026

Forgalmazó: Velká Pecka s.r.o

Magyar forgalmazó: Kifli.hu Shop Kft.

Termékvisszahívás oka: Lejárt minőségmegőrzési idejű termék értékesítése

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kéri, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van javasoljuk, hogy azt ne fogyassza el. A vállalkozás által megtett intézkedéseket a Hatóság nyomon követi.