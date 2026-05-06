Tejterméket hívtak vissza. Ne fogyassza el, ha ilyet vett!

UHT-tejet hívtak vissza a forgalomból. Az intézkedést a minőségmegőrzési idő lejárta miatt kezdeményezték.
A Kifli.hu Shop Kft. Miil UHT tej 1,5% 1 L termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte mivel lejárt minőségmegőrzési idejű termék került értékesítésre. A Kifli.hu Shop Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, gondoskodott az érintett tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.
Az érintett termékek adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: Miil UHT tej 1,5%
- Kiszerelés: 1 L
- Minőségmegőrzési idő: 14.03.2026
- Forgalmazó: Velká Pecka s.r.o
- Magyar forgalmazó: Kifli.hu Shop Kft.
Termékvisszahívás oka: Lejárt minőségmegőrzési idejű termék értékesítése
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kéri, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van javasoljuk, hogy azt ne fogyassza el. A vállalkozás által megtett intézkedéseket a Hatóság nyomon követi.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!