Figyelem! Mérgező tea kerülhetett több ezer hazai háztartásba. Ne igya meg!

A HERBÁRIA Zrt. az általuk forgalmazott Herbária Csipkebogyó hús 100g, valamint Pannonhalmi Csipkebogyó hús 100g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékekben hatósági ellenőrzés keretében végzett vizsgálat során nem engedélyezett növényvédőszer-hatóanyag tartalom került kimutatásra.
A HERBÁRIA Zrt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NKFH) együttműködve gondoskodott a kifogásolt termékek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Nem engedélyezett növényvédőszer-hatóanyag került a termékbe. (illusztráció) Fotó: NKFH

Az érintett termék tételek adatai az alábbiak:

  • Herbária Csipkebogyó hús 100g gyártási szám: 31250
  • Herbária Csipkebogyó hús 100g gyártási szám: 31251
  • Herbária Csipkebogyó hús 100g gyártási szám: 31242
  • Herbária Csipkebogyó hús 100g gyártási szám: 31243
  • Herbária Csipkebogyó hús 100g gyártási szám: 31245
  • Herbária Csipkebogyó hús 100g gyártási szám: 31247
  • Herbária Csipkebogyó hús 100g gyártási szám: 31248
  • Herbária Csipkebogyó hús 100g gyártási szám: 31249
  • Pannonhalmi Csipkebogyó hús 100g gyártási szám: 48903

Gyártó: HERBÁRIA Zrt.

Termékvisszahívás oka: Nem engedélyezett növényvédőszer-hatóanyag (pirimifosz-metil) tartalom.

A növényvédő szerek (más néven peszticidek) olyan kémiai vagy biológiai anyagok, amelyeket a mezőgazdaságban a növényeket károsító szervezetek – például rovarok, gombák vagy gyomnövények – elleni védekezésre alkalmaznak. Használatuk célja a terméshozam és a terményminőség megőrzése, valamint az élelmiszer-veszteségek csökkentése. 

A pirimifosz-metil hatóanyag Magyarországon és az Európai Unióban kizárólag meghatározott felhasználási területeken engedélyezett, elsősorban zárt gabonatárolókban tárolt szemes termények védelmére. Csipkebogyó vagy gyógynövények kezelésére nem engedélyezett.

Az eddig rendelkezésre álló adatok és a becsült expozíció alapján egy-egy csésze érintett csipkebogyó tea alkalomszerű, vagy rövidebb ideig tartó elfogyasztása várhatóan nem jelent közvetlen egészségügyi kockázatot a fogyasztók számára.

Az NKFH kéri, hogy amennyiben a fenti gyártási számmal rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

A HERBÁRIA Zrt. tájékoztatása alapján a vásárlók a terméket 2026. május 31. napjáig vihetik vissza a Herbária üzletekbe, ahol a termék vételárát visszatérítik. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság nyomon követi – írták a közleményben.

 

