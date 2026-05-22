Veszélyes élelmiszerek kerültek a hazai boltokba – ne fogyassza el, ha ilyet vásárolt!

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal (több cég érintett) a vállalkozások az NKFH-val együttműködve, saját hatáskörben megteszik a szükséges intézkedéseket, gondoskodnak a kifogásolt termék tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
- A termék megnevezése: ENOKI Mushroom / Enoki gomba
- Márka: Green Box Limited
- Kiszerelés: 100 g
- Tételszámok: G22014, G22029; G22030;
- Exportőr: Jianghua Hongfu Huafayuan Agriculture Co., Ltd. (Kína)
- Előállító: MX FRUIT&VEGETABLE(M) SDN.BHD (Malajzia)
- Holland importőr: Asia Express Food B.V.
Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kéri, hogy amennyiben a fenti tételazonosító adatokkal rendelkező tételekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el! A vállalkozások által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a Hatóság nyomon követi.
Magyarországon az enoki gomba (téli fülőke) elsősorban a nagyobb ázsiai élelmiszerüzletekben, specializált delikátesz boltokban és bizonyos online szupermarketekben érhető el friss vagy konzerv formában. Fontos, hogy a visszahívással csak a hatóság által megadott termék érintett.
Alattomos túlélő ez az élősködő baktérium
A Listeria monocytogenes rendkívül ellenálló környezeti feltételekkel szemben – olyan helyzetekben is életben marad és szaporodik, ahol sok más baktérium már nem. Hűtve tartott füstölt halakban a számára támogató környezetben különösen gyorsan képes elszaporodni, főként, ha a terméket hosszabb ideig tárolják. Elpusztításához magas hőkezelés szükséges és a tisztító- és fertőtlenítőszerekkel szemben is részben ellenálló.