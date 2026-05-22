gomba

Veszélyes élelmiszerek kerültek a hazai boltokba – ne fogyassza el, ha ilyet vásárolt!

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján Listeria monocytogenes szennyezettséget mutattak ki Kínából származó, hűtött, csomagolt enoki gomba termékben. A termékből hazánkba is szállítottak.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal (több cég érintett) a vállalkozások az NKFH-val együttműködve, saját hatáskörben megteszik a szükséges intézkedéseket, gondoskodnak a kifogásolt termék tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról.

Veszélyes gomba termékek került a hazai boltokba (illusztráció)

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • A termék megnevezése: ENOKI Mushroom / Enoki gomba
  • Márka: Green Box Limited
  • Kiszerelés: 100 g
  • Tételszámok: G22014, G22029; G22030;
  • Exportőr: Jianghua Hongfu Huafayuan Agriculture Co., Ltd. (Kína)
  • Előállító: MX FRUIT&VEGETABLE(M) SDN.BHD (Malajzia)
  • Holland importőr: Asia Express Food B.V.

Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kéri, hogy amennyiben a fenti tételazonosító adatokkal rendelkező tételekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el! A vállalkozások által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a Hatóság nyomon követi.

Magyarországon az enoki gomba (téli fülőke) elsősorban a nagyobb ázsiai élelmiszerüzletekben, specializált delikátesz boltokban és bizonyos online szupermarketekben érhető el friss vagy konzerv formában. Fontos, hogy a visszahívással csak a hatóság által megadott termék érintett.

Alattomos túlélő ez az élősködő baktérium

A Listeria monocytogenes rendkívül ellenálló környezeti feltételekkel szemben – olyan helyzetekben is életben marad és szaporodik, ahol sok más baktérium már nem. Hűtve tartott füstölt halakban a számára támogató környezetben különösen gyorsan képes elszaporodni, főként, ha a terméket hosszabb ideig tárolják. Elpusztításához magas hőkezelés szükséges és a tisztító- és fertőtlenítőszerekkel szemben is részben ellenálló.

 

