Tévhit vagy valós veszély? Így áll valójában a magyar államadósság

A magyar államadósság 2010 és 2025 között 21,9 ezer milliárd forintról közel 65 ezer milliárdra emelkedett. Ez első látásra komoly növekedésnek tűnik, ugyanakkor a régió más országaihoz viszonyítva nem számít kirívónak. Szlovákiában, Csehországban, és különösen Romániában is jelentősen nőtt az államadósság, utóbbi esetében többszörösére – mutatja be elemzésében a Világgazdaság. A lap az államadósság mértékét, alakulását EU-s kontextusba helyezve vizsgálja, kiemelve, hogy a magyar gazdaság növekedése mellett bár az adósság mértéke is nőtt, a GDP-hez mért aránya csökkent. Így a gazdaság méretéhez viszonyított adósságmutató kedvezőbb képet mutat, mint a fentiekben említett állítások sugallnák.

A magyar államadósság GDP-hez viszonyított aránya csökkent az elmúlt években (illusztráció)

Fotó: Pexels

Fontos mutató csökkent az államadósság körül

Magyarország GDP-je 15 év alatt nagyjából megháromszorozódott, így az államadósság aránya a GDP-hez mérten 80,2 százalékról 74,6 százalékra csökkent – derül ki az elemzésből.

Az Európai Unióban csak kevés ország tudott hasonló javulást elérni, és a visegrádi országok közül egyedül Magyarország mérsékelte az adósságrátáját a Covid-19 utáni időszakban is.

A cikk kitér a lakossági eladósodottságra is. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint

a magyar háztartások adóssága ma a GDP 16-18 százaléka körül van,

szemben a 2010 körüli 40-45 százalékos szinttel.

Ebben jelentős szerepe volt a devizahitelek kivezetésének, melyek az otthonteremtés jelszava alatt rengeteg családot sodortak később pénzügyileg kezelhetetlen helyzetbe.

Ugyanakkor továbbra is problémát jelent, hogy Magyarország államadóssága régiós összevetésben még mindig magas, emiatt az ország finanszírozása drágább, mint például Lengyelországé vagy Szlovákiáé. Az adósságráta 2026 elején ismét közel 78 százalékra emelkedett, ami részben a nagy költségvetési hiánnyal és a lassú gazdasági növekedéssel függ össze. Ám gyorsan hozzá kell azt is tenni:

Magyarország azon kevesek közé tartozik az EU-ban, amely országok éppenséggel csökkenteni tudták a GDP-arányos adósságukat. Erre egyik visegrádi ország sem volt képes 15 év alatt, amin még a Covid-19 óta látott lazább fiskális fegyelem sem segített.

A cikk összegzése szerint ezért túlzás azt állítani, hogy az Orbán-kormány „kifosztotta” vagy teljesen eladósította volna az országot, ugyanakkor az is tény, hogy Magyarország adósságszintje továbbra is magas, és a következő évek egyik legfontosabb gazdasági kérdése az lesz, sikerül-e tartósan csökkenteni azt.