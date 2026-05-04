Laboratóriumokban rendeznek pizsamapartit a fogyasztóvédelmi szakemberek

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) átfogó, laboratóriumi vizsgálatokkal egybekötött ellenőrzést indított a textiltermékek piacán. Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható textiltermékek megfelelnek-e a hatályos jogszabályi előírásoknak, valamint hogy a címkéken feltüntetett információk valós és megbízható tájékoztatást nyújtanak-e a fogyasztók számára.
A hatóság korábbi tapasztalatai alapján visszatérő probléma, hogy a ruházati és háztartási textíliák címkéjén feltüntetett szálösszetétel nem minden esetben tükrözi a valóságot. A tavalyi évben 120 termék (40 csecsemőknek, 40 gyermekeknek és 40 felnőtteknek szánt ruhadarab) laboratóriumi vizsgálata történt meg, közülük 22 bukott meg a laboratóriumi teszteken. Mivel a textiláruknál vásárlók döntéseiben kiemelt szerepet játszik az anyagösszetétel – például komfort, allergén hatás vagy tartósság szempontjából –, az ilyen eltérések nemcsak félrevezetők, hanem piacfelügyeleti jogsértésnek is minősülnek.

Ruházati termékeket, textilholmikat ellenőriz tavasszal az NKFH (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Vegyipari szűréseket is végeznek a textilipari termékeken

Az NKFH tájékoztatása szerint a vizsgálat másik központi eleme a formaldehid jelenlétének ellenőrzése. Ez az anyag a textiliparban gyakran alkalmazott vegyület, amely hozzájárulhat a termékek kedvező tulajdonságaihoz, például a gyűrődésmentességhez vagy a mérettartáshoz. 

Ugyanakkor egészségügyi kockázatot is jelenthet: irritáló hatású, és tartós érintkezés vagy hosszabb ideig fennálló kitettség esetén rákkeltőnek minősülhet.

Az Európai Unió szabályozása egyértelmű határértéket állapít meg a formaldehid-tartalomra, különösen a bőrrel közvetlenül érintkező termékek esetében.

A hatóság kiemelt figyelmet fordít azokra a termékekre, amelyek csomagolásán vagy címkéjén a formaldehid hiányára utaló állítások szerepelnek. Ilyenek például a „formaldehidmentes”, „nem tartalmaz hozzáadott formaldehidet”, „bőrbarát”, „hipoallergén”, „bababarát” vagy „megfelel az EU szabályoknak” jelölések, illetve különböző tanúsításokra hivatkozó megjelölések. Ezek valóságtartalmát minden esetben laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrzik.

Az ellenőrzés több ütemben zajlik. Tavasszal elsősorban nyári ruházati termékek és fehérneműk, míg ősszel pizsamák, hálóingek és egyéb pamut textíliák kerülnek a fókuszba. A minták különböző értékesítési helyekről származnak, többek között 

  • bevásárlóközpontokból, 
  • üzletláncokból, 
  • piacokról, 
  • szaküzletekből és webáruházakból. 

A kiválasztott termékeket az NKFH akkreditált laboratóriuma vizsgálja meg, és amennyiben a laboratóriumi eredmények azt mutatják, hogy egy termék nem felel meg a címkén feltüntetett adatoknak és megtéveszti a fogyasztókat, a hatóság piacfelügyeleti eljárást indít.

A vizsgálat célja túlmutat a jogsértések feltárásán: hozzájárul a tisztességes piaci verseny erősítéséhez, a jogkövető vállalkozások védelméhez, valamint a fogyasztói bizalom növeléséhez is. 

Az NKFH felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy gondoskodjanak a termékeik pontos és jogszabályoknak megfelelő jelöléséről, valamint a vásárlók korrekt tájékoztatásáról. 

A fogyasztók biztonsága közös érdek, ezért a hatóság folyamatos ellenőrzésekkel járul hozzá a megbízható és átlátható piac működéséhez.

 

