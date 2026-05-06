Közvetlen légi járatot indítanak Budapestről egy földi paradicsomba

Az olasz Neos Air üzemeltetésében 2027. február 22. és március 29. között heti egy charterjáratot indítanak majd egy B787-es Dreamliner géppel a Budapest-Phuket útvonalon. Az ehhez kapcsolódó thaiföldi csomagajánlatokat már a napokban elkezdték hirdetni a magyar utazási irodák.

A rendszeres charterjáratok a magyar utazók számára is sokkal elérhetőbbé teszik Thaiföldet

Fontos, hogy míg a menetrendszerinti járatokra az ülések elérhetősége esetén bármikor válthatunk jegyet, addig a charterjáratokkal csak az utazási irodákon vagy hasonló szervezeteken keresztül utazhatunk. Ilyen járatokat jellemzően a csúcsszezonban indítanak a cégek, ami Thaiföld esetén egybeesik a téli hónapokkal.

Az utasforgalmi adatok és az utazók visszajelzése alapján sokan a legjobban egy korábban már többször emlegetett állandó Bangkok járat elindulását is várják – írja a Budflyer. A thai főváros ugyanis nemcsak népszerű úti cél, hanem fontos átszálló pont is, ahonnan az utasok például Krabi, Trat, Samui, illetve a kambodzsai Siem Reap vagy Phnum Penh-be is eljuthatnak.