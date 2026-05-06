Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Visszatért Varga Judit – ez lesz a feladata

Látta?

Zelenszkij kifakadt: mint egy őrült, úgy sipákol

Thaiföld

Közvetlen légi járatot indítanak Budapestről egy földi paradicsomba

19 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hosszú idő után újra non-stop légi járat indulhat Magyarország és Thaiföld között. A rendszeres charterjáratok a magyar utazók számára is sokkal elérhetőbbé teszik majd Thaiföldet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Thaiföldturizmusrepülőjárat

Az olasz Neos Air üzemeltetésében 2027. február 22. és március 29. között heti egy charterjáratot indítanak majd egy B787-es Dreamliner géppel a Budapest-Phuket útvonalon. Az ehhez kapcsolódó thaiföldi csomagajánlatokat már a napokban elkezdték hirdetni a magyar utazási irodák.

Thaiföld
Thaiföld
Fotó: Shutterstock

A rendszeres charterjáratok a magyar utazók számára is sokkal elérhetőbbé teszik Thaiföldet

Fontos, hogy míg a menetrendszerinti járatokra az ülések elérhetősége esetén bármikor válthatunk jegyet, addig a charterjáratokkal csak az utazási irodákon vagy hasonló szervezeteken keresztül utazhatunk. Ilyen járatokat jellemzően a csúcsszezonban indítanak a cégek, ami Thaiföld esetén egybeesik a téli hónapokkal.

Az utasforgalmi adatok és az utazók visszajelzése alapján sokan a legjobban egy korábban már többször emlegetett állandó Bangkok járat elindulását is várják – írja a Budflyer. A thai főváros ugyanis nemcsak népszerű úti cél, hanem fontos átszálló pont is, ahonnan az utasok például Krabi, Trat, Samui, illetve a kambodzsai Siem Reap vagy Phnum Penh-be is eljuthatnak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!