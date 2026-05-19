Különleges fotókon Párizs utolsó felhőkarcolója – ezentúl nem kérnek a hatalmas tornyokból

Elérte végleges magasságát a sokat kritizált Triangle, azaz egy trapéz alakú felhőkarcoló Párizsban, amelyet a svájci Herzog & de Meuron építész-stúdió tervezett. A Triangle 180 méteres magasságával és 42 emeletével most a harmadik legmagasabb épület Párizs városhatárán belül, a sokat kritizált Tour Montparnasse és az Eiffel-torony mögött. Ezt a címet viszont valószínűleg sokáig meg is tartja majd, ugyanis Anne Hidalgo Párizs előző polgármestere nemrégiben visszaállította a városban a felhőkarcolók építésének tilalmát.
„Az épület elérte teljes magasságát, és sziluettje mostantól elfoglalja helyét Párizs látképében – jelentette be a mérföldkövet a Triangle-t tervező Herzog & de Meuron stúdió az Instagramján.

A Triangle lehet az utolsó felhőkarcoló Párizsban. Fotó: AFP
A trapéz alakú Triangle különlegessége, hogy Párizs központjából tekintve egy vékony toronyra hasonlít, de keletről és nyugatról nézve, ahol teljes szélessége látható, egy nagy háromszögnek tűnik, ezzel is csökkentve a szomszédos épületekre vetülő árnyék mértékét. Az épület teljes déli oldalán a tervek szerint fotovoltaikus paneleket telepítenek – számolt be róla a Deezen.

Triangle, Párizs, TrianglePárizs
Fotó: Hans Lucas via AFP  
Triangle, Párizs, TrianglePárizs
Fotó: Hans Lucas via AFP  
Triangle, Párizs, TrianglePárizs
Fotó: Northfoto  

A várhatóan jövő tavasszal megnyíló épület mintegy 5000 irodistának kínál majd munkahelyeket, lesz egy 128 szobás Radisson szálloda, egy egészségügyi központ, üzletek és egy kilátóterasz is benne/rajta, az utóbbit a New York-i Summit One Vanderbilt-t megtervező csapattal közösen tervezték – írta a Roadster.

Érdekes adalék, hogy 

részben a Triangle felelős Párizsban a felhőkarcolók betiltásáért.

A felhőkarcolóstoppról ugyanis elsősorban a 2006-ban indított projekt évekig tartó késedelme, illetve az azt érő kritikák miatt döntöttek. Mivel a magas épületek Párizsban rendkívül vitatottak, a stúdiónak számos negatív visszhanggal és jogi, valamint tervezési kifogással kellett megbirkóznia, míg az építkezés végül 2022-ben elkezdődhetett. 

Az alábbi képen a Triangle látványterve:

image

 

A város előző polgármestere Anne Hidalgo 2023-ban állította vissza a régi, 1977-es, 37 méteres – körülbelül 12 emeletes – magasságkorlátozást minden új épületre vonatkozóan.

Ezt a szabályt eredetileg az 1973-ban épült, sokat kritizált Montparnasse torony miatt vezették be, amelyről a párizsi vicc úgy tartja, hogy „ebben a dobozban hozták az Eiffel-tornyot”.

 

