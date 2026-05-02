Rendkívüli

Zelenszkij hatalmas pofont kapott Brüsszelből – így alázzák a vezetők

Gyász

Meghalt Alex Zanardi, a Forma-1 hőse és a sportvilág példaképe

Donald Trump

Trump kőkemény üzenetet küldött az EU-nak, Magyarországnak is nagyon fájhat, ha beváltja a fenyegetését

Újabb súlyos kereskedelmi konfliktus körvonalazódik az Egyesült Államok és az Európai Unió között, miután drasztikus vámemelés fenyegeti az európai autóexportot, ami különösen az iparra épülő gazdaságokat sodorhatja nehéz helyzetbe. Donald Trump tervezett lépése nemcsak a transzatlanti viszonyt feszítheti tovább, hanem Magyarország számára is érzékeny gazdasági következményekkel járhat.
Súlyos intézkedést jelentett be Donald Trump a közösségi oldalán pénteken este az Európai Unió ellen. Ha valóban végrehajtja, az Magyarország számára is rendkívül nehéz helyzetet teremthet.

US President Donald Trump speaks to the press outside the Oval Office at the White House in Washington, DC, on April 13, 2026.
Donald Trump bejelentette, brutális vámemelésre készül/Fotó: AFP/BRENDAN SMIALOWSKI


Az amerikai elnök közölte, hogy 

25 százalékra emeli az EU-ból behozott autókra kivetett vámokat,

amiért az EU nem tartja be az Egyesült Államokkal tavaly kötött megállapodást, és fokozza a transzatlanti kereskedelmi feszültségeket – derül ki a Világgazdaság cikkéből.

A Truth Social oldalán közzétett bejegyzésében Trump azt állította, hogy már a jövő héten megkezdi a vámok kivetését az Egyesült Államokba belépő összes európai autóra és teherautóra.

„Teljesen elfogadott, hogy ha viszont amerikai üzemekben gyártanak autókat és teherautókat, akkor NEM LESZ VÁM” – írta Trump.

Az Egyesült Államok súlyos büntetővámokat szab ki

A Financial Times (FT) szerint a lépés veszélyezteti a Washington és Brüsszel között a múlt nyáron, Trump „felszabadulás napi” kereskedelmi háborúját követően kötött megállapodást. A mostani bejelentés azt üzeni, hogy hajlandó vámokat kivetni még azokra az országokra is, amelyekkel megállapodásokat kötött.

Bár az amerikai legfelsőbb bíróság idén korábban úgy határozott, hogy Trump nem használhatja fel a jogkörét a kereskedelmi partnerekre vonatkozó azonnali illetékek és vámok kivetésére, a gépjárműveknél ezt más jogi felhatalmazás alapján szabják ki, és azokat nem érintette a bíróság döntése.

Amerika és az EU egyezsége nyomán eddig 15 százalékra csökkent a vám az Egyesült Államokba importált legtöbb árunál. Cserébe az EU beleegyezett, hogy nullára csökkenti az amerikai ipari termékekre és egyes mezőgazdasági termékekre kivetett saját vámjait.

Trump azonban fenntartotta a rekordmagas amerikai acél- és alumíniumvámokat, amelyeket a világ számos országára nézve 50 százalékban határozott meg.

A történtek hátterében az áll, hogy az amerikai tisztségviselők frusztráltak amiatt, hogy Brüsszel milyen lassan halad a megállapodás rá eső részének végrehajtásával. Ugyan az EU törvényhozói az év elején jóváhagyták a kereskedelmi megállapodást – ez eleve tetemes késés volt –, de az európai parlamenti képviselők később újabb feltételeket szabtak. Egyebek mellett elhatározták a döntés visszavonását, ha Trump új illetékeket vet ki. 

Az EU szóvivője nem kívánta kommentálni Trump mostani bejelentését.

Az FT kommentárja szerint a kereskedelmi feszültségek eszkalációja egyúttal azt is jelenti, hogy Washington megpróbálja rávenni szövetségeseit, köztük az európaiakat is, hogy működjenek együtt vele a kritikus ásványok ellátási láncainak biztosítása, a Kínától való függőség csökkentése érdekében.

Magyarországnak nagyon fájhat, ha Trump megemeli az uniós vámokat

Korábbi elemzések már rámutattak, hogy az amerikai–magyar kereskedelem terén kiemelendő árucsoport a gépjárműveké, amelyeken belül három évvel ezelőtt, 2023-ban az USA a második legnagyobb részesedéssel rendelkezett.

Az Oeconomus akkori vizsgálata szerint a három Magyarországon termelő német autóipari óriásvállalat közül 

  • a győri Audit érintheti negatívan a vámpolitika. 
  • A Kecskeméti Mercedes-gyár 
  • és a debreceni BMW-gyár esetében 

akár előnyös helyzet is előállhat, ha az amerikai vámok miatt külön is fokoznák itt a termelést, mondjuk a németországi kapacitások kárára.

A realitás azonban a következő: éves szinten mintegy 300 milliárd dollár értékű exportjával az EU a legnagyobb exportőr a gépjárműágazatban, a piac közel 25 százalékát mondhatja magáénak.

Ugyancsak korábbi elemzések szerint a 25 százalékos amerikai vámemelés – igaz, itt még nem 15 százalékos volt a bázis, hanem jóval alacsonyabb – rövid távú hatásait modellezve az látszott, hogy az összes ország USA-ba irányuló exportja 25 százalékkal csökken, beleértve a köztes és a végtermékek exportját is. Az EU esetében ez körülbelül 8 milliárd dollár exportcsökkenést jelentene. Ez a visszaesés természetesen azokat az országokat rázná meg leginkább, amelyeknek az Egyesült Államokba irányuló exportja nagyobb.

Ennek kapcsán született meg az a megállapítás, hogy egy ilyen helyzet

viszonylag súlyosan érintené Magyarországot (az összes kivitel 0,37 százalékos csökkenése),

Németország és Svédország, valamint Ausztria mellett, mert ezeknek az országoknak a gazdaságában is jelentős szerepet játszik az autóipar. Mindez ahhoz vezethetne, hogy az EU GDP-je 0,07 százalékkal mérséklődne, Magyarországé pedig már 0,16 százalékkal.

 

