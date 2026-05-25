Thaiföld bekeményít: a külföldiek miatt változhatnak a vízumszabályok

Thaiföld szigorítja a turistákra vonatkozó szabályokat, feltehetően a külföldiekhez köthető, nagy visszhangot kiváltó bűncselekmények sorozata után, hiába kulcsfontosságú a turizmus - számolt be az Euronews.

A turizmus létfontosságú az ország gazdaságának stabilitása szempontjából

A hatóságok azt tervezik, hogy jelentősen csökkentik a vízummentes tartózkodás időtartamát, ami miatt a több mint 90 országból, köztük számos európai országból érkező turisták a jelenlegi 60 nap helyett legfeljebb 30 napig maradhatnának az országban.

Noha a turizmus kulcsfontosságú az ország gazdaságának stabilitása szempontjából, gyakran számolnak be kábítószer-bűncselekményekhez és szexuális célú emberkereskedelemhez köthető külföldiek letartóztatásáról, valamint megfelelő engedélyek nélkül vállalkozást indító nem rezidensekről.

2025 márciusától a vízummentes időszakot 30 napról 60 napra emelték a kormány turizmusélénkítő terveinek részeként, hogy fellendítsék az utazást a népszerű üdülőhelyre.

Bár az új vízumszabályokat még nem erősítették meg véglegesen, a hírek szerint az egyes országokat külön fogják elbírálni. Egyes államok polgárai továbbra is 30 napig maradhatnának vízum nélkül, míg másoknak csak 15 napos vízummentes tartózkodást engedélyeznének.

Thaiföld turizmusa még nem éri el a járvány előtti szintet

Thaiföldön a turizmus a bruttó hazai termék több mint 10 százalékát adja, jelentette az AFP, és az ország továbbra is Ázsia egyik leglátogatottabb úti célja.

Ennek ellenére a látogatók száma még nem érte el a járvány előtti szintet, és a thaiföldi idegenforgalmi minisztérium adatai szerint a külföldi beutazók száma mintegy 3,4 százalékkal csökkent az idei első negyedévben a 2025-ös azonos időszakhoz képest. Úgy tűnik, hogy ugyanebben az időszakban a Közel-Keletről érkező látogatók száma csaknem egyharmaddal esett vissza.

A kormány ugyanakkor továbbra is bízik a turizmus élénkülésében, és azt várja, hogy 2026-ban mintegy 33,5 millió külföldi érkezik az országba, szemben a tavalyi, alig 33 milliós vendégszámmal.