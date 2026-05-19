A döntés értelmében az eddig zárva tartó kapuk újra megnyílnak az ukrán agrártermékek előtt. A korábbi veszélyhelyzeti szabályozás több mint 20 termék importját blokkolta Ukrajnából, ám ez a korlátozás most a korábbi rendeletek jogi helyzetének megváltozásával megszűnt – hívja fel a figyelmet az Agroinform.

Nem védi már a korábbi rendelet a magyar agráriumot az ukrán mezőgazdasági termékektől

Milyen termékeket érint a változás, melyek már ukrán forrásból is érkezhetnek?

A korábban tiltólistás, mostantól viszont újra szabadon behozható termékek közé tartozik egyebek mellett

a búza és kukorica,

napraforgómag és repcemag,

liszt,

baromfihús és tojás.

A veszélyhelyzet lejártát követően az új Országgyűlés feladata volt, hogy a korábbi kormányrendeleteket törvényi szintre emelje és megerősítse. Bár számos intézkedést átültettek a tartós jogrendbe – például az üzemanyagárakkal kapcsolatos szabályozást –, az ukrán agrártermékek tilalma kimaradt ebből a csomagból.

Az új törvénybe csupán az a kitétel került be, miszerint az importot kötelező bejelenteni a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (Nébih). Ez azonban nem jelent új korlátozást, hiszen ez az adminisztrációs kötelezettség eddig is érvényben volt, függetlenül attól, hogy az áru melyik országból érkezett.

Megszólalt a MAGOSZ

A hazai termelők nem nézik jó szemmel a korlátozások eltörlését, főként a lehetséges piacvesztés miatt, amit az olcsó, de olykor kétes minőségű ukrán agrártermékek magyarországi piacra érkezése okozhat. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) szerint a magyar gazdák védelmében elengedhetetlen lenne az új jogszabály azonnali kiegészítése. A szervezet azt követeli, hogy a döntéshozók törvényi szinten rögzítsék újra az Ukrajnából érkező agrártermékek tilalmát.

Emlékezetes: az előző kormányzat következetes, a magyar gazdák és mezőgazdasági termelők érdekeit következetesen képviselő álláspontot képviselt az EU-ban az ukrán import kérdéseiben. Bár az EU jelenleg is fenntart bizonyos vámokat egyes ukrán mezőgazdasági termékekre, de a Kijevvel kötött kereskedelmi megállapodás értelmében mostanra a helyzet jelentősen liberalizálódott, a vámok egy része kifutott. Ebből viszont következik, hogy főként az EU-val szomszédos országok agráriumát fenyegethetik az esetlegesen importált ukrán mezőgazdasági termékek.