Nagy bajba kerülhetünk az élelmiszerboltban, erre még az egészségtudatos vásárlók is ráfaraghatnak

A szupermarketekbe belépve a vásárlók szinte azonnal ultrafeldolgozott termékek tömegével találják szembe magukat. A feltűnő csomagolások, az akciós kihelyezések és a gondosan megtervezett reklámok mind azt szolgálják, hogy minél nehezebb legyen ellenállni ezeknek az élelmiszereknek. A BBC elemzése szerint – áll a Növekedés.hu oldalon a témával foglalkozó összeállításban – a világ számos országában folyamatosan nő az átlagos testsúly, amelynek egyik legfőbb oka az ultrafeldolgozott termékek túlzott fogyasztása lehet.
Csábítók lehetnek az egészségtelenebb, ultrafeldolgozott élelmiszerek
A probléma mértékét jól mutatja egy friss, a Lancet tudományos folyóiratban megjelent kutatás is: a tanulmány szerint, ha a jelenlegi trendek folytatódnak, 2050-re a világ felnőtt lakosságának több mint fele elhízott lehet. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák: a folyamat még megfordítható lenne megfelelő intézkedésekkel.
Szakértők szerint az élelmiszeripar működésének számos eleme – az előállítástól kezdve a forgalmazáson át egészen a bolti értékesítésig – olyan környezetet teremt, amely ösztönzi a túlfogyasztást. Bár a vásárlók gyakran úgy érzik, saját döntéseik alapján választanak, a termékek tálalása és vizuális megjelenése jelentősen befolyásolja a döntéseket, sokszor az egészségtelenebb opciók irányába terelve a fogyasztókat.
Különösen aggasztó, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek gyártói tudatosan fejlesztik úgy termékeiket, hogy azok minél vonzóbbak és kívánatosabbak legyenek.
Mindez annak ellenére történik, hogy egyre több bizonyíték szól az ilyen élelmiszerek hosszú távú egészségkárosító hatásairól.
A kutatások ugyanakkor arra is rámutatnak, hogy a világos és egyértelmű tájékoztatás képes lehet változtatni a fogyasztói szokásokon. Jó példa erre Chile, ahol 2016-ban kötelezővé tették
- a magas cukor-,
- só- vagy kalóriatartalmú termékek figyelmeztető címkézését.
Az intézkedés hatására közel 24 százalékkal csökkent a magas kalóriatartalmú termékek vásárlása.
Jelölési rendszerek segíthetik a valóban tudatos választásokat
Európában is egyre több helyen jelenik meg a Nutri-Score rendszer, amely színkódokkal és betűjelekkel segíti a vásárlókat az élelmiszerek egészségességének gyors felismerésében.
A sötétzöld „A” jelölés a legegészségesebb, míg a piros „E” a legkevésbé ajánlott kategóriát mutatja.
A rendszert jelenleg már több mint 1500 márka alkalmazza.
A University College London kutatói szerint a személyre szabott támogatás szintén fontos szerepet játszhat az egészségesebb táplálkozás kialakításában. Egy vizsgálat során a résztvevők egyéni tanácsokat kaptak arról, hol vásárolhatnak egészségesebb termékeket, emellett alacsony ultrafeldolgozott-élelmiszer-tartalmú étrendeket és egyszerű recepteket is összeállítottak számukra. A hat hónapos program végére a résztvevők saját beszámolóik szerint 25 százalékkal csökkentették ultrafeldolgozott élelmiszer-fogyasztásukat. Többen testsúlycsökkenésről, javuló közérzetről és kedvezőbb BMI-értékekről számoltak be.
A szakértők szerint az élelmiszer-környezet rendkívül összetett, ezért nincs egyetlen csodamegoldás a problémára.
Az átláthatóbb címkézés, a tudatosabb marketing és a személyre szabott segítség azonban hozzájárulhat ahhoz, hogy a vásárlók könnyebben hozzanak egészségesebb döntéseket a boltok polcai előtt.