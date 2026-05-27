Nagy bajba kerülhetünk az élelmiszerboltban, erre még az egészségtudatos vásárlók is ráfaraghatnak

A szupermarketekbe belépve a vásárlók szinte azonnal ultrafeldolgozott termékek tömegével találják szembe magukat. A feltűnő csomagolások, az akciós kihelyezések és a gondosan megtervezett reklámok mind azt szolgálják, hogy minél nehezebb legyen ellenállni ezeknek az élelmiszereknek. A BBC elemzése szerint – áll a Növekedés.hu oldalon a témával foglalkozó összeállításban – a világ számos országában folyamatosan nő az átlagos testsúly, amelynek egyik legfőbb oka az ultrafeldolgozott termékek túlzott fogyasztása lehet.

Az élelmiszerek csomagolása is előmozdíthatja, hogy a tudatosságra való törekvés ellenére gyakrabban válassznnk ultrafeldolgozott, egészségtelen élelmiszert (illusztráció)

Fotó: Riccardo Milani / Hans Lucas/AFP

Csábítók lehetnek az egészségtelenebb, ultrafeldolgozott élelmiszerek

A probléma mértékét jól mutatja egy friss, a Lancet tudományos folyóiratban megjelent kutatás is: a tanulmány szerint, ha a jelenlegi trendek folytatódnak, 2050-re a világ felnőtt lakosságának több mint fele elhízott lehet. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák: a folyamat még megfordítható lenne megfelelő intézkedésekkel.

Szakértők szerint az élelmiszeripar működésének számos eleme – az előállítástól kezdve a forgalmazáson át egészen a bolti értékesítésig – olyan környezetet teremt, amely ösztönzi a túlfogyasztást. Bár a vásárlók gyakran úgy érzik, saját döntéseik alapján választanak, a termékek tálalása és vizuális megjelenése jelentősen befolyásolja a döntéseket, sokszor az egészségtelenebb opciók irányába terelve a fogyasztókat.

Különösen aggasztó, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek gyártói tudatosan fejlesztik úgy termékeiket, hogy azok minél vonzóbbak és kívánatosabbak legyenek.

Mindez annak ellenére történik, hogy egyre több bizonyíték szól az ilyen élelmiszerek hosszú távú egészségkárosító hatásairól.

A kutatások ugyanakkor arra is rámutatnak, hogy a világos és egyértelmű tájékoztatás képes lehet változtatni a fogyasztói szokásokon. Jó példa erre Chile, ahol 2016-ban kötelezővé tették

a magas cukor-,

só- vagy kalóriatartalmú termékek figyelmeztető címkézését.

Az intézkedés hatására közel 24 százalékkal csökkent a magas kalóriatartalmú termékek vásárlása.