Változhat az orosz urán és az EU viszonya - Paksra amerikai színekben jöhet kanadai urán?

Az EU már korábban – összefüggésben az orosz-ukrán háborúval – megkezdte az orosz olaj, földgáz és szén kivezetését, az urán és a nukleáris üzemanyag-szolgáltatások azonban továbbra is szorosan kapcsolódnak Európa atomreaktoraihoz. Tavaly az unió urándúsítási szolgáltatásainak közel egynegyede még mindig Oroszországból származott, miközben az állami tulajdonú Roszatom továbbra is üzemanyagot szállít az európai kontinens számos országába. Ha azonban hátrébb szorul az orosz urán, az további erősítheti a kanadai exportot.

Nagyfeszültségű vezetékek a magyarországi Paksi Atomerőmű közelében - egyre nagyobb figyelmet kap az EU-ban az uránbeszerzés

Még nincsenek tiltások az orosz uránra

Az EU atomreaktorai – s itt nem csak a magyarországi paksi erőműről van szó – egyelőre igénylik az orosz fűtőanyagot, bár ennek ellenére Kanada már 2024-ben az EU uránimportjának több mint 30 százalékát biztosította, ezzel az unió legnagyobb uránbeszállítójává vált. Az Európai Bizottság szóvivője pedig a Mining.com portálnak azt nyilatkozta, hogy az orosz nukleáris üzemanyagok fokozatos kivezetésére vonatkozó javaslat kidolgozása „folyamatban van”.

A kanadai oldalról említett Cameco szerint – a vállalat a világ egyik legnagyobb uránbeszállítója – már javában zajlik Európa orosz nukleáris üzemanyagtól való eltávolodása. „Az átrendeződés jelentős része már megtörtént az energiaszolgáltatók önkéntes szankciói révén, nem pedig hivatalos uniós tiltások következtében” – közölte a vállalat a portállal. A cég szerint a folyamatot felerősítheti, hogy az orosz urán egyre nagyobb részét belföldön használják fel, közben Kanada 2022 óta az EU legnagyobb uránszállítója, a Cameco magas urántartalmú és geopolitikailag biztonságos lelőhelyei pedig jól illeszkednek az energiaszolgáltatók ellátásbiztonsági törekvéseihez.

Energiabiztonság és klímacélok – Paks is számíthat amerikai fűtőanyagra

A változás hátterében az áll, hogy

Európa növeli nukleáris energiatermelését az energiabiztonság erősítése és a klímacélok teljesítése érdekében.

Ezt erősíti az a körülmény, hogy Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója rávilágított az importált fosszilis energiahordozóktól való függőség kockázataira.