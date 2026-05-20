Változhat az orosz urán és az EU viszonya - Paksra amerikai színekben jöhet kanadai urán?

Az EU már korábban – összefüggésben az orosz-ukrán háborúval – megkezdte az orosz olaj, földgáz és szén kivezetését, az urán és a nukleáris üzemanyag-szolgáltatások azonban továbbra is szorosan kapcsolódnak Európa atomreaktoraihoz. Tavaly az unió urándúsítási szolgáltatásainak közel egynegyede még mindig Oroszországból származott, miközben az állami tulajdonú Roszatom továbbra is üzemanyagot szállít az európai kontinens számos országába. Ha azonban hátrébb szorul az orosz urán, az további erősítheti a kanadai exportot.
Még nincsenek tiltások az orosz uránra
Az EU atomreaktorai – s itt nem csak a magyarországi paksi erőműről van szó – egyelőre igénylik az orosz fűtőanyagot, bár ennek ellenére Kanada már 2024-ben az EU uránimportjának több mint 30 százalékát biztosította, ezzel az unió legnagyobb uránbeszállítójává vált. Az Európai Bizottság szóvivője pedig a Mining.com portálnak azt nyilatkozta, hogy az orosz nukleáris üzemanyagok fokozatos kivezetésére vonatkozó javaslat kidolgozása „folyamatban van”.
A kanadai oldalról említett Cameco szerint – a vállalat a világ egyik legnagyobb uránbeszállítója – már javában zajlik Európa orosz nukleáris üzemanyagtól való eltávolodása. „Az átrendeződés jelentős része már megtörtént az energiaszolgáltatók önkéntes szankciói révén, nem pedig hivatalos uniós tiltások következtében” – közölte a vállalat a portállal. A cég szerint a folyamatot felerősítheti, hogy az orosz urán egyre nagyobb részét belföldön használják fel, közben Kanada 2022 óta az EU legnagyobb uránszállítója, a Cameco magas urántartalmú és geopolitikailag biztonságos lelőhelyei pedig jól illeszkednek az energiaszolgáltatók ellátásbiztonsági törekvéseihez.
Energiabiztonság és klímacélok – Paks is számíthat amerikai fűtőanyagra
A változás hátterében az áll, hogy
Európa növeli nukleáris energiatermelését az energiabiztonság erősítése és a klímacélok teljesítése érdekében.
Ezt erősíti az a körülmény, hogy Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója rávilágított az importált fosszilis energiahordozóktól való függőség kockázataira.
Persze az orosz nukleáris üzemanyag nem csak Kanadától kap kihívót, hiszen az iparágban az Egyesült Államok is jelentős szereplő. Miként az Origón arról beszámoltunk, tavaly ősszel MVM Csoport és a Westinghouse mérföldkőnek számító nukleáris üzemanyag-beszerzési megállapodást kötött az Orbán Viktor vezette delegáció washingtoni látogatásakor, aminek értelmében az amerikai Westinghouse partnerként hosszú távú, stabil ellátást biztosít a Paksi Atomerőmű számára Európában gyártott VVER üzemanyaggal.
A régióban pedig más országok is nézelődnek ebbe az irányba. Lengyelország első atomerőművének megépítését készíti elő, amelyben a Westinghouse AP1000 típusú reaktorai működnek majd és 2040-re állhat üzembe, míg Bulgaria két további AP1000 blokk építését tervezi a Kosloduj nukleáris erőműnél.
A szálak pedig összeérnek, mivel a Cameco a Westinghouse 49 százalékos tulajdonosa.
Tim Gitzel vezérigazgató nemrég arról beszélt, hogy a vállalat lehetőségeket lát
- Szlovákia,
- Szlovénia, és
- Horvátország piacán is, miközben az országok hosszú távú uránellátási szerződéseket és az orosz technológia alternatíváit keresik.
Az orosz üzemanyag-szolgáltatások kiváltása ugyanakkor lassú folyamat lesz.
A Roszatom a globális urándúsítási kapacitás mintegy 43 százalékát ellenőrzi, messze megelőzve versenytársait, az Urenco és a francia Orano cégeket.
Bár a dúsítási kapacitások lecserélése nem egyszerű folyamat, az orosz üzemanyag-rendszerekre tervezett reaktorok esetében az átmenet már elkezdődött. A Westinghouse ellátási megállapodásokat kötött a magyarországi mellett más szovjet-orosz tervezésű VVER reaktorokhoz, többek között Finnország, Bulgária és Szlovákia esetében. A Cameco szerint ezek az átállások évtizedekre a nyugati üzemanyag-ellátási láncokhoz köthetik az energiaszolgáltatókat.
Nem csoda, ha a nemzetközi figyelem e kérdésben is most Magyarországra szegeződik, hiszen hazánkban a Roszatom építi Paks II-öt.
Ugyanakkor Európában az energiaszolgáltatók még uniós tilalom nélkül is már megkezdték az eltávolodást az orosz ellátási láncoktól. Az európai nukleáris üzemanyagpiac átalakulása végső soron megszilárdíthatja Kanada szerepét a Nyugat egyik legfontosabb uránszállítójaként.