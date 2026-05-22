Gyorsforgalmi út épül Kelet-Magyarország két gazdasági gócpontja, Debrecen és Nyíregyháza között

Kelet-Magyarország két gazdasági gócpontja, Debrecen és Nyíregyháza eddig nem rendelkezett közvetlen, nagy forgalmat elvezetni képes, gyorsforgalmi összeköttetéssel. A részben új nyomvonalon vezetett 2x2 sávos közúti kapcsolat megtervezése a nyertes Főmterv feladata lesz. Első lépésként elkészült a nyomvonalra a tanulmányterv és a környezeti hatástanulmány, kiadták a környezetvédelmi engedélyt is. A jelenlegi közbeszerzés tehát már a részletes tervek elkészítésére vonatkozik. A feltételes közbeszerzés szerint 1083 nap és 3,4 milliárd forint áll majd hazánk egyik legnagyobb múltú mérnökirodájának rendelkezésére, hogy elkészítse a két várost összekötő észak-déli tengely engedélyezési és kiviteli terveit.

Mintegy 35 km hosszú egybefüggő – ebből 10 km meglévő, 25 km új nyomvonalon vezetett – 2x2 sávos út készül

A fejlesztéssel érintett szakasz a 354-es út – távlati Debrecen-keleti elkerülő szakasz csomópontjától – a 4-es főút–M3 autópálya csomópontjáig tart – írta a Magyar építők.

A 4-es főút négysávosítását Debrecen és Nyíregyháza között az előző kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánította.

A projektben mindemellett Debrecenben egy komplex mérnökségi telepet is létesítenek, várhatóan 1500 m2 hasznos összterületű irodaépülettel, 1500 m2 hasznos alapterületű műhellyel és 1500 m2 hasznos alapterületű sótárolóval.