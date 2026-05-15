Csődbe ment egy magyar utazási iroda

Egy magyar utazási iroda működése ellehetetlenült, a károsultak közül pedig több százan Facebook-csoportokba szerveződtek - derül ki az ismert utazási blogger Utazómajom által közzétett cikkből. A blogger szerint a Travel Teachers Kft. tulajdonosa és ügyvezetője tegnap emailben tájékoztatta az érintett utasokat arról, hogy a Budapest Főváros Kormányhivatala 2026. április 30-i hatállyal visszavonta a cég utazásszervezői engedélyét. Ennek következtében az iroda ezt követően már nem végezhette jogszerűen az utazásszervezői tevékenységet. A helyzet azonban némileg zavarosnak tűnik.

Az ügyvezető tájékoztatása szerint a helyzet kialakulásának egyik oka, hogy a társaság szakmai vezetője 2026. március 24-től nem állt rendelkezésre, pedig ez az utazásszervezői működés egyik alapvető feltétele. A problémát többszöri próbálkozás ellenére sem sikerült rendezni.

Mindeközben az utazási iroda forgalma jelentősen megnőtt, ami szükségessé tette volna a jogszabályban előírt vagyoni biztosíték emelését.

Az Utazómajom azt írja, az irodától közleményt kaptam, ami szerint a biztosítás fenntartásához olyan további pénzügyi feltételeket szabtak, amelyek teljesítése a kialakult helyzetben már nem volt reálisan megoldható.

Az utazások szervezése és lebonyolítása ugyanakkor folyamatos volt, a jövőbeni utak előkészítése is megtörtént.

Több esetben a repülőjegyeket már megvásárolták, a szállásokat lefoglalták és kifizették, valamint a partnerek felé is történtek teljesítések annak érdekében, hogy az utak a megszokott színvonalon valósuljanak meg.

A közlemény szerint a közösségi médiában és különböző internetes felületeken rövid idő alatt olyan pánikkeltő és lejárató folyamat indult el, amely komoly bizalomvesztéshez vezetett. Emiatt tömegesen és egyszerre érkeztek visszatérítési igények, ami jelentős terhet rótt a társaság likviditására. Az iroda által ebben a vonatkozásban közzétettek szó szerint:

„A közösségi médiában és az internetes felületeken rövid idő alatt olyan lejárató és pánikkeltő folyamat indult el, amely rendkívül súlyos bizalomvesztést eredményezett. A kialakult pánikhangulat következtében tömegesen és egy időben érkeztek a visszatérítési igények, amely a társaság likviditását rendkívüli módon megterhelte. A megkötött utazási szerződésekkel és a befizetésekkel kapcsolatos dokumentáció a hatóság részére átadásra kerül, amely jogosult azt továbbítani az Európai Utazási Biztosító Zrt. részére.”