Csődbe ment egy magyar utazási iroda

Egy magyar utazási iroda működése ellehetetlenült, a károsultak közül pedig több százan Facebook-csoportokba szerveződtek - derül ki az ismert utazási blogger Utazómajom által közzétett cikkből. A blogger szerint a Travel Teachers Kft. tulajdonosa és ügyvezetője tegnap emailben tájékoztatta az érintett utasokat arról, hogy a Budapest Főváros Kormányhivatala 2026. április 30-i hatállyal visszavonta a cég utazásszervezői engedélyét. Ennek következtében az iroda ezt követően már nem végezhette jogszerűen az utazásszervezői tevékenységet. A helyzet azonban némileg zavarosnak tűnik.
Az utasok körében volt kereslet az iroda szervezte utakra
Az ügyvezető tájékoztatása szerint a helyzet kialakulásának egyik oka, hogy a társaság szakmai vezetője 2026. március 24-től nem állt rendelkezésre, pedig ez az utazásszervezői működés egyik alapvető feltétele. A problémát többszöri próbálkozás ellenére sem sikerült rendezni.
Mindeközben az utazási iroda forgalma jelentősen megnőtt, ami szükségessé tette volna a jogszabályban előírt vagyoni biztosíték emelését.
Az Utazómajom azt írja, az irodától közleményt kaptam, ami szerint a biztosítás fenntartásához olyan további pénzügyi feltételeket szabtak, amelyek teljesítése a kialakult helyzetben már nem volt reálisan megoldható.
Az utazások szervezése és lebonyolítása ugyanakkor folyamatos volt, a jövőbeni utak előkészítése is megtörtént.
Több esetben a repülőjegyeket már megvásárolták, a szállásokat lefoglalták és kifizették, valamint a partnerek felé is történtek teljesítések annak érdekében, hogy az utak a megszokott színvonalon valósuljanak meg.
A közlemény szerint a közösségi médiában és különböző internetes felületeken rövid idő alatt olyan pánikkeltő és lejárató folyamat indult el, amely komoly bizalomvesztéshez vezetett. Emiatt tömegesen és egyszerre érkeztek visszatérítési igények, ami jelentős terhet rótt a társaság likviditására. Az iroda által ebben a vonatkozásban közzétettek szó szerint:
„A közösségi médiában és az internetes felületeken rövid idő alatt olyan lejárató és pánikkeltő folyamat indult el, amely rendkívül súlyos bizalomvesztést eredményezett. A kialakult pánikhangulat következtében tömegesen és egy időben érkeztek a visszatérítési igények, amely a társaság likviditását rendkívüli módon megterhelte. A megkötött utazási szerződésekkel és a befizetésekkel kapcsolatos dokumentáció a hatóság részére átadásra kerül, amely jogosult azt továbbítani az Európai Utazási Biztosító Zrt. részére.”
Az EUB honlapján közzétett tájékoztatás szerint azonban a Budapest Főváros Kormányhivatala egyelőre nem adott hozzájárulást a visszatérítésekhez, ezért a biztosító szolgáltatási kötelezettsége jelenleg nem áll fenn. Az utazási szerződésekből eredő igényekkel kapcsolatban az érintetteket arra kérik, hogy közvetlenül a Travel Teachers Kft.-hez forduljanak. A május 7-i hatályú közzétételben ez áll:
„A Budapest Főváros Kormányhivatala visszavonta a Travel Teachers Kft. utazási iroda utazásszervezői jogosultságát, és felszólította az utazási irodát a korábban beszedett előlegek utasok felé történő visszafizetésére. Ha az iroda a felszólításnak nem tudna eleget tenni, akkor Budapest Főváros Kormányhivatala jogosult - a lefolytatott hatósági eljárás eredményeként - az adott utazási szolgáltató vonatkozásában megadni az engedélyt a Biztosító részére, hogy utólag visszatérítse az utasok által már befizetett előlegeket és részvételi díjakat a jogszabályban előírt esetekben, legfeljebb a biztosítási összeg erejéig. Budapest Főváros Kormányhivatala társaságunk részére nem adott hozzájárulást a visszatérítésekre, ezért a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége jelenleg nem áll fenn. A Travel Teachers Kft-vel kötött utazási szerződéssel kapcsolatos szolgáltatási igénnyel, kérjük, forduljanak közvetlenül a Travel Teachers Kft.-hez” - áll a tájékoztatásban.
A károsultak megkeresésére a kormányhivatal megerősítette, hogy 2026. május 14-én 13:32-ig nem érkezett hivatalos bejelentés K. Katalin ügyvezetőtől.
Jelenleg tehát az ügyvezető tájékoztatása szerint a kártalanítási és ügyintézési folyamatot a hatóság és az Európai Utazási Biztosító Zrt. koordinálja, ugyanakkor a biztosító a kormányhivatal jóváhagyása nélkül egyelőre nem tud intézkedni.
A cég honlapján karbantartásra utaló üzenet fogadja a látogatót, de semmilyen funkció nem érhető el azon.
Egy károsult arról számolt be, hogy a kormányhivataltól azt a tájékoztatást kapta:
nincs olyan információjuk, amely szerint a Travel Teachers Kft. ne tudná visszafizetni az utazási jogosultság hiánya miatt meghiúsuló utak befizetett előlegeit és részvételi díjait.
Ennek alapján jelenleg
- sem a biztosító kártérítési szerepe,
- sem a kormányhivatal intézkedési kötelezettsége nem merül fel.
A befizetett összegek visszatérítése továbbra is a Travel Teachers Kft. feladata.
A Travel Teachers károsultjait tömörítő egyik Facebook-csoportnak már 218 tagja van, míg egy másik zárt közösséghez 56-an csatlakoztak. Az utazási iroda honlapja jelenleg karbantartás alatt áll.
Lapunknak egyelőre nem sikerült kapcsolatba lépni az irodával, megkeresést küldtünk részükre, ha válaszolnak, cikkünket frissítjük vagy új cikkben számolunk be arról.
Emlékezetes: tavaly 40 év működés után húzta le a rolót egy másik magyar utazási iroda.