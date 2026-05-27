Utasbiztosítás nélkül ma már nem érdemes elindulni nyaralni: mutatjuk, hogy választhatjuk ki a legjobb opciót

Az Insura.hu legfrissebb felmérése szerint idén a nyaralni indulók 67 százaléka külföldi utat is tervez, többségük legalább egyhetes út keretében teszi majd ezt. A biztosításközvetítő társaság előrejelzése szerint az utazni vágyók idén fejenként átlagosan napi 850 forintos utasbiztosítási díjjal számolhatnak.
A 850 forintos napi átlagdíj mintegy 13 százalékkal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. Ennek a növekménynek egy része a biztosítói díjemelésekből adódik, ám részben annak is a következménye, hogy az utazásra készülő ügyfelek idén nagyobb arányban választják az összetettebb, nagyobb biztosítási fedezeteket nyújtó utasbiztosításokat. Ezek a biztosítások a szolgáltatás tartalma szerint három csoportba, alapszintű, optimális és prémium kategóriába sorolhatók, és idén az Insura.hu online ügyfelei immár 38 százalékban prémium csomagot vásároltak, szemben a tavalyi 23 százalékkal.
Egyre többet költenek a magyarok utasbiztosításra
A KSH adatai szerint 2025-ben a magyar állampolgárok összesen 23,2 millió alkalommal utaztak külföldre, 5,4 százalékkal többször, mint egy évvel korábban. A tartózkodási idő ugyanakkor az előző évhez képest 2-3 százalékkal, 66,4 millióról 64,8 millió napra csökkent. Az MNB adatai szerint tavaly az utasbiztosítások díjbevétele 12,2 százalékos növekedést produkálva megközelítette a 24,8 milliárd forintot.
Az Insura.hu a nyári utazási tervekről végzett felmérésére beérkező több mint 2 000 válaszból az derül ki, hogy az ügyfelek 89 százaléka tervez hosszabb-rövidebb nyaralást a következő hónapokban. Közülük csak belföldre 33, míg csak külföldre 24 százaléknyian utaznának el ezen a nyáron, miközben 43 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy belföldi és külföldi nyaralást is tervez.
A külföldre utazók 57 százaléka legalább egyhetes úttal kalkulál, 15 százalékuk egy hosszabb és egy rövidebb utazást is beiktatna ebben az időszakban. 11 százalékos az aránya azoknak, akik többször mennének néhány napra, a fennmaradó 17 százalék pedig csak egy-egynapos kiruccanásokban gondolkodik. Természetesen az anyagi helyzet alakulása is fontos szerepet játszik az utazási döntésekben: a válaszadók 10 százaléka jelezte azt, hogy idén egyáltalán nem tud nyaralásra költeni, és további 40 százaléknak is csak a megszokottnál szerényebb nyaralás fér bele a költségvetésébe.
A felmérés válaszadóinak kétharmada minden külföldi utazására köt biztosítást.
- A leggyakoribb félelem az utazásokkal kapcsolatban a hirtelen baleset vagy betegség bekövetkezését övezi: a válaszadók 62 százaléka tart kiemelt mértékben ezektől az eseményektől.
- A jármű útközben történő lerobbanását 42 százaléknyian említették,
- de komoly kockázatnak tartják az iratok vagy a bankkártya elvesztését (30 százalék),
- az út kényszerű lemondását (27 százalék),
- lopás vagy rablás bekövetkezését (23 százalék),
- illetve a repülőgép lekésését vagy a járattörlést (19 százalék) is.
„A legnépszerűbb célországokban a 850 forintos napi átlagdíj már jó eséllyel méltányos fedezetet biztosít a legfontosabb, az utazókat leginkább veszélyeztető kockázatok tekintetében – magyarázza dr. Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója. – Az egyes módozatok szolgáltatásai között azonban jelentős eltérés lehet mind a szerződés feltételeiben szereplő fedezetek, mind a térítési limitek tekintetében. Az utasbiztosítás megkötése során elsősorban ezeket a paramétereket célszerű vizsgálni. Ma közel másfél tucatnyi biztosító kínál ilyen termékeket, ezek összevetését jelentősen megkönnyítik az online összehasonlító portálok, amelyek akár egy-egy paraméterre szűrve is segítik az utazni indulókat a saját, egyedi igényeikre szabott szolgáltatás kiválasztásában.”
A korábbi évek tapasztalatai alapján az Insura.hu idén nyáron is három országot – Horvátország, Olaszország és Ausztria – jelez előre kiemelt úti célként: tavaly a külföldön nyaraló ügyfelek 53 százaléka kötött utasbiztosítást e három célország valamelyikére. A nyári külföldi utazások kétharmadának hossza 4-8 nap között mozog, a hetes turnusok alkalmazása miatt a leggyakoribbnak továbbra is a 8 napos utazás számít.
Ezekre érdemes figyelni a biztosítások megkötésekor
Magyarországon 18 biztosítótársaság termékei közül lehet választani. Az utasbiztosítás az utazás megkezdésétől annak befejezéséig nyújt segítséget, például külföldi kórházi kezelés, poggyászkár vagy lopás esetén, de további utazási segítségnyújtást, illetve légijárattal kapcsolatos térítést is kaphatnak az ügyfelek. A pontos fedezetek és a limitek a biztosítási csomagtól függően változnak – hívja fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) közleményében.
Autós utazás esetén elengedhetetlen a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. A zöldkártya már digitális képként is érvényes, de a rendszámegyezmény országaiba még ezt sem kell vinni.
A rendszámegyezmény részesei
- az Európai Gazdasági Térség tagországai,
- továbbá Andorra,
- Svájc,
- Szerbia,
- Montenegró
- és az Egyesült Királyság.
Jól jöhet a 24 órás asszisztencia szolgáltatás, továbbá érdemes ellenőrizni, hogy a célországokra kiterjed-e az autóra kötött Casco területi hatálya – jelezte a Mabisz.
A szervezet az Európai Egészségbiztosítási Kártya (EEK) mellé is javasolja utasbiztosítás megkötését. Az EEK csak azokat az egészségügyi ellátásokat fedezi, amelyekre az adott tagállam állampolgára az ottani társadalombiztosítás szerint igényt tarthat.
Nem terjed ki az adott esetben fizetendő önrészre, továbbá a Magyarországra történő betegszállítás, esetleg a helikopteres szállítás költségeire, az utastársak és hozzátartozók utazási kiadásaira, a poggyászkárra, valamint nem nyújt 24 órás asszisztencia szolgáltatást. Az Európai Egészségbiztosítási Kártyát csak az az uniós szolgáltató fogadja el, amelyik szerződésben áll az adott EU-tagállam társadalombiztosítás szervével – írta a szövetség.
Az utasbiztosítások köre kiterjedhet a kisállatokra, a nagyértékű műszaki cikkekre, továbbá a kerékpárra is. Az utasbiztosítások kitérnek rendkívüli, vis maior helyzetekre és tartalmaznak kizárásokat is, amely esetekben nem vállal térítést a biztosítótársaság.