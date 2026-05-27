Utasbiztosítás nélkül ma már nem érdemes elindulni nyaralni: mutatjuk, hogy választhatjuk ki a legjobb opciót

Az Insura.hu legfrissebb felmérése szerint idén a nyaralni indulók 67 százaléka külföldi utat is tervez, többségük legalább egyhetes út keretében teszi majd ezt. A biztosításközvetítő társaság előrejelzése szerint az utazni vágyók idén fejenként átlagosan napi 850 forintos utasbiztosítási díjjal számolhatnak.

Ma már egyre ritkább, hogy valaki utasbiztosítás nélkül vág neki a nyaralásnak, és az utazók többsége hajlandó mélyebben a zsebébe nyúlni a szélesebb körű biztosításokért

A 850 forintos napi átlagdíj mintegy 13 százalékkal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. Ennek a növekménynek egy része a biztosítói díjemelésekből adódik, ám részben annak is a következménye, hogy az utazásra készülő ügyfelek idén nagyobb arányban választják az összetettebb, nagyobb biztosítási fedezeteket nyújtó utasbiztosításokat. Ezek a biztosítások a szolgáltatás tartalma szerint három csoportba, alapszintű, optimális és prémium kategóriába sorolhatók, és idén az Insura.hu online ügyfelei immár 38 százalékban prémium csomagot vásároltak, szemben a tavalyi 23 százalékkal.

Egyre többet költenek a magyarok utasbiztosításra

A KSH adatai szerint 2025-ben a magyar állampolgárok összesen 23,2 millió alkalommal utaztak külföldre, 5,4 százalékkal többször, mint egy évvel korábban. A tartózkodási idő ugyanakkor az előző évhez képest 2-3 százalékkal, 66,4 millióról 64,8 millió napra csökkent. Az MNB adatai szerint tavaly az utasbiztosítások díjbevétele 12,2 százalékos növekedést produkálva megközelítette a 24,8 milliárd forintot.

Az Insura.hu a nyári utazási tervekről végzett felmérésére beérkező több mint 2 000 válaszból az derül ki, hogy az ügyfelek 89 százaléka tervez hosszabb-rövidebb nyaralást a következő hónapokban. Közülük csak belföldre 33, míg csak külföldre 24 százaléknyian utaznának el ezen a nyáron, miközben 43 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy belföldi és külföldi nyaralást is tervez.

A külföldre utazók 57 százaléka legalább egyhetes úttal kalkulál, 15 százalékuk egy hosszabb és egy rövidebb utazást is beiktatna ebben az időszakban. 11 százalékos az aránya azoknak, akik többször mennének néhány napra, a fennmaradó 17 százalék pedig csak egy-egynapos kiruccanásokban gondolkodik. Természetesen az anyagi helyzet alakulása is fontos szerepet játszik az utazási döntésekben: a válaszadók 10 százaléka jelezte azt, hogy idén egyáltalán nem tud nyaralásra költeni, és további 40 százaléknak is csak a megszokottnál szerényebb nyaralás fér bele a költségvetésébe.