Utolsó pillanatban módosított utak, indulás előtt átírt programok, váratlan pluszköltségek – dagad a botrány a csődbe ment magyar utazási iroda körül

Az Origo is beszámolt róla, hogy a Budapest Főváros Kormányhivatala 2026. április 30-i hatállyal egy évre visszavonta a Travel Teachers Kft. társaság utazásszervezői jogosultságát. A vállalkozás az eltiltás ellenére azonban több útját is elindította, ugyanakkor gyakorlatilag eltűnt az időközben lemondott programok károsultjai számára. Bonyolítja a helyzetet, hogy mivel az utazási iroda nem dőlt be, egyelőre nem indult meg a biztosítói visszatérítési folyamat sem, sőt elképzelhető, hogy a kártalanítást rendőrségi eljárás kell, hogy megelőzze.
Az utazási iroda károsultjai közül több százan Facebook-csoportokba szerveződtek
A nyilvános cégadatok alapján a Travel Teachers Kft. 2024 októberében alakult. Utasait egy zárt, mintegy 25 ezer tagot számláló Facebook-csoportban toborozta a társaság pénztárcabarát utak hívószóval. A problémák a károsultak beszámolói alapján viszonylag rövid időn belül megjelentek, és a panaszok 2025 végétől kezdve folyamatosan halmozódtak – írja a Turizmus.com. A Travel Teachers károsultjainak 2026. május 6-án alakult Facebook-csoportjában megjelent beszámolók alapján a gondok nem egyetlen úthoz vagy időszakhoz kapcsolódnak: az érintett programok között olaszországi, törökországi, marokkói, jordániai, thaiföldi, bali, New York-i és Maldív-szigeteki turnusok, valamint több szilveszteri program is felbukkant.
Az utasbeszámolók alapján a problémák idővel egyre súlyosabbá és szerteágazóbbá váltak:
a korábbi esetekben főként utolsó pillanatban megküldött utazási információk, indulás előtt módosított utak, többletköltségek, légitársaság-, időpont-, és reptércserék jelentek meg, később azonban már rendszeresen feltűnt az elhúzódó vagy meg nem valósult visszatérítések és a fenyegető kommunikáció problémája is.
A fogyasztói kifogások leggyakoribb eleme az utolsó pillanatban történő módosítás vagy lemondás volt. Egy szicíliai utazás résztvevője azt írta, hogy az indulás előtt tíz nappal törölték az útjukat létszámhiányra hivatkozva, később pedig közölték velük, hogy ha mégis az eredeti időpontban szeretnének utazni, további 90 ezer forintot kell befizetniük az időközben karcsúsított, kevesebb szolgáltatást tartalmazó utazási csomagért. Pénzüket végül – saját állításuk szerint – csak ügyvédi fellépés után, két hónappal később kapták vissza.
A cég kommunikációjában időközben megjelent a felelősség áthárításának gyakorlata. Számos utasnál a cég a módosításokat vagy lemondásokat a légitársaságokra hivatkozva indokolta.
2026 márciusa és áprilisa között összesen 19 utat töröltek a „háborús helyzet és létszámhiány” miatt
A Facebook-csoportban megosztott egyik hivatalos tájékoztatóban a Travel Teachers azt írta, hogy 2026 márciusa és áprilisa között összesen 19 utat töröltek a „háborús helyzet és létszámhiány” miatt, és utasaival az elszámolás megtörtént. A felsorolásban ugyanakkor olyan európai desztinációk is szerepeltek, mint Szicília, Hollandia, Dublin, Gdansk, Milánó, Örményország és Marokkó amit több kommentelő értetlenül fogadott.
A visszatérítések ügye szintén központi témává vált a csoportban.
Több utas arról írt, hogy hetekig vagy hónapokig nem kapta vissza a pénzét, mások szerint pedig csak ügyvédi felszólítás, fizetési meghagyás vagy rendőrségi feljelentés emlegetése után történt utalás. Egy hozzászóló azt állította: miután levelében a Btk. 373. paragrafusára hivatkozott és jelezte, hogy rendőrségi feljelentést tett, „10 perc múlva a számlámon volt a pénz”. Más kommentelők ugyanakkor arról számoltak be, hogy január óta a mai napig nem jutottak hozzá a befizetett összegekhez.
A kommunikáció stílusa külön konfliktusforrássá vált a károsultak beszámolóiban. A Facebook-csoportban több alkalommal is felmerült, hogy az iroda kommunikációja nehézkes vagy hiányos. Többen azt állították, hogy telefonon nem érték el a céget, e-mailjeikre nem kaptak választ. Sokan sérelmezték a szerintük személyeskedő hangnemet, a kiabálást és a fenyegető fellépést, amellyel az utazás iroda az panaszleveleikre reagált. A kommentfolyamban többen azt is állították, hogy a kritikus ügyfeleket letiltották az iroda közösségi felületeiről vagy kizárták a kommunikációból, és jogi következményekkel járó rágalmazást valamint becsületsértést emlegettek a nyilvános kritikákkal kapcsolatban.
A károsulti csoporttal párhuzamosan egy másik, az Idegenvezetők Klubja Facebook-csoportban közzétett bejegyzésekben több, magát korábbi közreműködőként vagy idegenvezetőként azonosító hozzászóló is megerősítette a szervezési problémákat. Egy korábbi közreműködő arról számolt be, hogy egyszerre két londoni csoportot kellett vezetnie, miközben az iroda folyamatosan módosította a programokat és a belépők időpontjait, így számos elem teljesíthetetlenné vált. A szakmai kritikák között hangsúlyosan megjelent a meghirdetetthez képest jóval alacsonyabb kategóriájú szálláshelyek problémája, valamint a helyi idegenvezetők és az előre lefoglalt belépők hiánya is. Több szakmai hozzászólás az utazások lebonyolítását is bírálta: egy szintén londoni beszámoló szerint az ígért transzfer helyett a csoport saját költségén tömegközlekedett, a reptéri kijutás pedig az utolsó pillanatban történt meg.
A szakmai fórumokon megjelent posztokban számos idegenvezető és volt közreműködő arra figyelmeztette kollégáit, hogy szerintük az iroda működése nemcsak az utasok, hanem a szakmában dolgozók számára is komoly reputációs kockázatot jelent. Czakó Zsolt, a Magyar Idegenvezetők Egyesületének elnöke a Turizmus.com-nak elmondta, hogy kollégái beszámoltak olyan esetekről, amikor a Travel Teachers Kft. hosszú időn keresztül nem fizette ki a közreműködőit.
Egyelőre nincs csőd, így a biztosítónak nem kötelessége fizetni
A károsultak Facebook-csoportjában megjelent beszámolók szerint a Travel Teachers a 2026. április 30-ai hatósági eltiltás után is indított párizsi és isztambuli utakat, miközben a társaság weboldala karbantartás alatt áll, Facebook-oldala és telefonszámai nem elérhetők, több utas pedig azt állítja, hogy e-mailjeikre sem kapnak választ.
Major László, az EUB értékesítési igazgatója a Turizmus.com-ot május 12-én arról tájékoztatta, hogy a Travel Teachers Kft. utazási szolgáltató 16.440.000 forintos vagyoni biztosíték nyújtására vonatkozó kezesi biztosítással rendelkezik az EUB Zrt-nél.
„A Kormányhivatal – amellyel folyamatosan kapcsolatban állunk – a biztosítónak továbbra sem adott hozzájárulást a visszatérítésekre, mivel erre csak az utazási szolgáltató fizetésképtelensége esetén kerülhet sor. Így szolgáltatási kötelezettségünk jelenleg nem áll fenn, kárbejelentéseket ezzel kapcsolatban nem tudunk fogadni"
– hangsúlyozta az EUB értékesítési igazgatója. Hozzátette: a Travel Teachers Kft.-vel kötött utazási szerződéssel kapcsolatos szolgáltatási igénnyel továbbra is közvetlenül a utazásszervező céghez javasolt fordulni.
Kérdés, hogy egy esetleges tömeges kártalanítás során mire lehet elegendő a 16 és fél millió forintos vagyoni biztosíték.
A károsultak beszámolói között ugyanis több százezer, sőt egyes esetekben milliós nagyságrendű befizetések is szerepelnek, miközben a biztosító legfeljebb a meghatározott biztosítási összeg erejéig köteles helytállni. A biztosítói kártalanítás pedig akkor indulhat meg, ha a társaság bizonyíthatóan már nem képes saját forrásból rendezni az utasok követeléseit, és ezt önmagában nem zárja ki az sem, ha közben rendőrségi vagy más hatósági eljárás is indul az ügyben.
Az utasok egyelőre elsősorban írásos felszólítással, a befizetések és kommunikáció dokumentálásával, kormányhivatali panasszal, illetve szükség esetén fizetési meghagyásos vagy polgári eljárással próbálhatják érvényesíteni követeléseiket az utaztatónál.
Megszólalt az ügyben az utazási iroda tulajdonosa
Kovács Katalin, a Travel Teachers Kft. egyedüli tulajdonosa szerint a közösségi médiában kialakult „lejárató és pánikkeltő” hangulat rontotta a helyzetet, hozzájárulva a fizetésképtelenség beálltához. Állítása szerint a tömeges visszatérítési igények likviditási válságot idéztek elő, miközben a cég még külföldi partnereitől is vár pénzeket. A cégvezető közlése szerint az iroda munkatársaitól is meg kellett válnia a kialakult helyzetben, így valamennyi feladatot egymaga végez, ennek ellenére a visszatérítéssel érintett utazások és utasok dokumentumait már összekészítette és átadja a kormányhivatalnak.
Kovács Katalin, a május 16-án délelőtt már 573 tagot számláló Travel Teachert panaszosok nevű, nyilvánosan elérhető Facebook-csoporttal kapcsolatban azt közölte a Turizmus.com kérdésére, hogy a kamu profillal létrejött károsulti csoportok adminjai ellen már rendőrségi feljelentést tett. Azok mögött két idegenvezető áll, akik hónapok alatt, előre kitervelten, jól megszervezett keretek között építették föl a megsemmisítő hadműveletet cége ellen. Mivel az ügyben nyomozás folyik, egyelőre nem tud további részletekkel szolgálni – írta.