Utolsó pillanatban módosított utak, indulás előtt átírt programok, váratlan pluszköltségek – dagad a botrány a csődbe ment magyar utazási iroda körül

Az Origo is beszámolt róla, hogy a Budapest Főváros Kormányhivatala 2026. április 30-i hatállyal egy évre visszavonta a Travel Teachers Kft. társaság utazásszervezői jogosultságát. A vállalkozás az eltiltás ellenére azonban több útját is elindította, ugyanakkor gyakorlatilag eltűnt az időközben lemondott programok károsultjai számára. Bonyolítja a helyzetet, hogy mivel az utazási iroda nem dőlt be, egyelőre nem indult meg a biztosítói visszatérítési folyamat sem, sőt elképzelhető, hogy a kártalanítást rendőrségi eljárás kell, hogy megelőzze.

Az utazási iroda károsultjai közül több százan Facebook-csoportokba szerveződtek

A nyilvános cégadatok alapján a Travel Teachers Kft. 2024 októberében alakult. Utasait egy zárt, mintegy 25 ezer tagot számláló Facebook-csoportban toborozta a társaság pénztárcabarát utak hívószóval. A problémák a károsultak beszámolói alapján viszonylag rövid időn belül megjelentek, és a panaszok 2025 végétől kezdve folyamatosan halmozódtak – írja a Turizmus.com. A Travel Teachers károsultjainak 2026. május 6-án alakult Facebook-csoportjában megjelent beszámolók alapján a gondok nem egyetlen úthoz vagy időszakhoz kapcsolódnak: az érintett programok között olaszországi, törökországi, marokkói, jordániai, thaiföldi, bali, New York-i és Maldív-szigeteki turnusok, valamint több szilveszteri program is felbukkant.

Az utasbeszámolók alapján a problémák idővel egyre súlyosabbá és szerteágazóbbá váltak:

a korábbi esetekben főként utolsó pillanatban megküldött utazási információk, indulás előtt módosított utak, többletköltségek, légitársaság-, időpont-, és reptércserék jelentek meg, később azonban már rendszeresen feltűnt az elhúzódó vagy meg nem valósult visszatérítések és a fenyegető kommunikáció problémája is.

A fogyasztói kifogások leggyakoribb eleme az utolsó pillanatban történő módosítás vagy lemondás volt. Egy szicíliai utazás résztvevője azt írta, hogy az indulás előtt tíz nappal törölték az útjukat létszámhiányra hivatkozva, később pedig közölték velük, hogy ha mégis az eredeti időpontban szeretnének utazni, további 90 ezer forintot kell befizetniük az időközben karcsúsított, kevesebb szolgáltatást tartalmazó utazási csomagért. Pénzüket végül – saját állításuk szerint – csak ügyvédi fellépés után, két hónappal később kapták vissza.