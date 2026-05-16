Válaszolt lapunknak a csődbe ment utazási iroda vezetője: erre számíthatnak az utasok

Fizetésképtelenné vált egy magyar utazási iroda, a Travel Teachers Kft. körüli, a vállalkozás és az utasok szempontjából is roppant kedvezőtlen fejleményről ebben a cikkben számoltunk be oldalunkon. A csődbe ment utazási iroda érintett utasai Facebook-csoportba szerveződve készülnek az ebből fakadó helyzetre. Nagyságrendileg több száz utas lehet érintett valamilyen formában, miközben a cég képviselője azt állítja: hangulatkeltés vezetett likviditási gondjaikhoz. Lapunk előző cikkünkben közölte az Európai Utazási Biztosító Zrt. (EUB) állásfoglalását az utazási iroda helyzetéről a biztosítási felelősség tekintetében, nemrég pedig az utazási iroda vezetője kérdésinkre válaszként megküldte azt a tájékoztatást, amit korábban utasainak is.

Csődbe ment egy magyar utazási iroda, ám ahhoz, hogy a biztosító léphessen, a cégnek az illetékes kormányhivatal felé kell bejelentenie a fizetésképtelenséget (illusztráció)

Ezért vált fizetésképtelenné az utazási iroda a tulajdonos szerint

Kovács Katalin, mint a Travel Teachers Kft. ügyvezetője és tulajdonosa rögzíti, hogy cége utazásszervezői tevékenységi engedélyét Budapest Főváros Kormányhivatala 2026. április 30. napjával visszavonta, vagyis a további utazásszervezői tevékenység folytatása jogszerűtlen lett volna. Kovács szerint a kialakult helyzet előzménye egyrészt az, hogy a vállalkozás szakmai vezetője március 24-től „nem állt rendelkezésre”, amivel viszont a cég nem teljesített egy kötelező feltételt.

A cégtulajdonos azt állítja: volt több jelöltje a pozícióra, ám azok közül a hatóság nem talált egyet sem megfelelőnek – azaz Kovács Katalin azt állítja, hogy a kötelező feltétel teljesítéséhez szükséges új szakmai vezető személye nem az ő döntésén, hanem a hatósági szűrőn bukott el valamennyi alkalommal.

A Travel Teachers Kft. vezetője szerint a beállt fizetésképtelenséghez vezető másik ok az volt, hogy a cég forgalma ugyanakkkor jelentősen növekedett, amely miatt szükségessé vált a jogszabályban előírt vagyoni biztosíték megemelése is. A biztosító által támasztott feltételek jelentős részét Kovács szerint a Travel Teachers Kft. teljesítette, ennek részeként biztosításközvetítői szerződés is megkötésre került a biztosítóval. „A későbbiekben azonban olyan további pénzügyi feltételek kerültek előírásra – több mint 10 millió forintos letéti kötelezettség formájában –, amelyek teljesítése a kialakult körülmények között már nem volt vállalható és reálisan nem volt biztosítható” – jelezte a tulajdonos válaszában, aki szerint a hatósági döntésig (április 30.) irodája folyamatosan működött, foglalásokat teljesített, szállásokat, repülőjegyeket foglaltak le illetve vásároltak, és teljesítettek partnereik felé is.