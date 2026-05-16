Válaszolt lapunknak a csődbe ment utazási iroda vezetője: erre számíthatnak az utasok

Fizetésképtelenné vált egy magyar utazási iroda, a Travel Teachers Kft. körüli, a vállalkozás és az utasok szempontjából is roppant kedvezőtlen fejleményről ebben a cikkben számoltunk be oldalunkon. A csődbe ment utazási iroda érintett utasai Facebook-csoportba szerveződve készülnek az ebből fakadó helyzetre. Nagyságrendileg több száz utas lehet érintett valamilyen formában, miközben a cég képviselője azt állítja: hangulatkeltés vezetett likviditási gondjaikhoz. Lapunk előző cikkünkben közölte az Európai Utazási Biztosító Zrt. (EUB) állásfoglalását az utazási iroda helyzetéről a biztosítási felelősség tekintetében, nemrég pedig az utazási iroda vezetője kérdésinkre válaszként megküldte azt a tájékoztatást, amit korábban utasainak is.
Ezért vált fizetésképtelenné az utazási iroda a tulajdonos szerint
Kovács Katalin, mint a Travel Teachers Kft. ügyvezetője és tulajdonosa rögzíti, hogy cége utazásszervezői tevékenységi engedélyét Budapest Főváros Kormányhivatala 2026. április 30. napjával visszavonta, vagyis a további utazásszervezői tevékenység folytatása jogszerűtlen lett volna. Kovács szerint a kialakult helyzet előzménye egyrészt az, hogy a vállalkozás szakmai vezetője március 24-től „nem állt rendelkezésre”, amivel viszont a cég nem teljesített egy kötelező feltételt.
A cégtulajdonos azt állítja: volt több jelöltje a pozícióra, ám azok közül a hatóság nem talált egyet sem megfelelőnek – azaz Kovács Katalin azt állítja, hogy a kötelező feltétel teljesítéséhez szükséges új szakmai vezető személye nem az ő döntésén, hanem a hatósági szűrőn bukott el valamennyi alkalommal.
A Travel Teachers Kft. vezetője szerint a beállt fizetésképtelenséghez vezető másik ok az volt, hogy a cég forgalma ugyanakkkor jelentősen növekedett, amely miatt szükségessé vált a jogszabályban előírt vagyoni biztosíték megemelése is. A biztosító által támasztott feltételek jelentős részét Kovács szerint a Travel Teachers Kft. teljesítette, ennek részeként biztosításközvetítői szerződés is megkötésre került a biztosítóval. „A későbbiekben azonban olyan további pénzügyi feltételek kerültek előírásra – több mint 10 millió forintos letéti kötelezettség formájában –, amelyek teljesítése a kialakult körülmények között már nem volt vállalható és reálisan nem volt biztosítható” – jelezte a tulajdonos válaszában, aki szerint a hatósági döntésig (április 30.) irodája folyamatosan működött, foglalásokat teljesített, szállásokat, repülőjegyeket foglaltak le illetve vásároltak, és teljesítettek partnereik felé is.
A letéti kötelezettség teljesítésének nehézségeire ugyanakkor az eredetileg az utasoknak címzett tájékoztatás nem tér ki.
Az utazási irodák számára előírt vagyoni biztosíték lehet bankgarancia, biztosítás, pénzbeli letét, de fontos, hogy mértéke árbevételhez kötött.
Nem világos, hogy ha a letéti kötelezettség azért nőtt meg, mert akár a korábbi forgalom azt indokolta, miért nem sikerült azt teljesíteni.
„Több olyan utazás is volt, amely esetében minden működési és szervezési feltétel rendelkezésre állt, azonban a hatóság ezeket az utakat már nem engedte lebonyolítani. Volt olyan eset is, amikor külön kérelem került benyújtásra egy adott út teljesítésének engedélyezése érdekében, azonban a Kormányhivatal ezt sem hagyta jóvá, így az érintett utak leállításra kerültek” – írja Kovács, aki a tájékoztatásában a működés folytonosságát hangsúlyozza, de a kormányhivatali tiltás okára nem tér ki, pedig alighanem az összefügg a fentiekben is említett jogszabályi elégtelenséggel a szakmai vezető és/vagy a letét vonatkozásában, és független attól, hogy egyébként szervezési oldalon a cégvezető szerint minden adott volt a lebonyolításhoz.
Szerinte a csődhelyzet kialakulásában szerepet játszott az is, hogy a háborús helyzet miatt kialakult korábbi visszatérítési folyamat is zajlott (itt alighanem a közel-keleti térség helyzetére utal). A Travel Teachers Kft. közel
70 érintett utas esetében kezdte meg és teljesítette a visszafizetéseket, annak ellenére is, hogy több esetben a külföldi partnerek és szolgáltatók a részükre korábban átutalt összegeket nem, vagy csak részben térítették vissza.
Kovács Katalin szerint ennek ellenére cégét és személyét is fenyegetések érték, a közösségi oldalakon pedig „lejárató és pánikkeltő” folyamat indult el, ami szerinte súlyos bizalomvesztést eredményezett. Emiatt egyszerre jelentkezett jelentős visszatérítési igény, ami aláásta a társaság likviditását - jelzi a cégvezető. Kovács Katalin szerint a kialakult helyzet miatt vonta be a felügyeleti szervet és a biztosítót is (az EUB jelzése szerint viszont a társaság csak előzetes kormányhivatali döntés nyomán léphet be a helyzetbe mint kártérítést fizető), miközben a fizetési nehézségek miatt a cég munkavállalóitól megvált, és lényegében egyedül lát el jelenleg minden feladatot a vállalkozásban.
Megvan, mekkora a csődbe ment utazási iroda biztosítási keretösszege
A helyzetben ennél a pontnál rajzolódik ki némi ellentmondás, mert Kovács Katalin szerint cégvezetőként az utasok érdekeinek védelmét tartja továbbra is szem előtt, ezért - mint írja - „a megkötött utazási szerződésekkel és a befizetésekkel kapcsolatos dokumentáció a hatóság részére átadásra kerül, amely jogosult azt továbbítani az Európai Utazási Biztosító Zrt. részére. A további ügyintézéssel, valamint a kártalanítás folyamatával kapcsolatban a biztosító fogja felvenni Önökkel a kapcsolatot, és tájékoztatást ad a szükséges lépésekről, a kifizetések módjáról és várható ütemezéséről.”
Ám ennél a pontnál visszakanyarodunk ahhoz, hogy az EUB jelenleg úgy ítéli meg a helyzetet, és ekként is cselekszik, hogy jelenleg nem áll fenn fizetési kötelezettsége. Méghozzá azért nem, mert az csak az utazási iroda fizetésképtelensége esetén áll fenn, annak kimondása pedig a Kormányhivatal hatásköre, amit viszont a hivatal az alapján gyakorolhat, hogy az iroda benyújta az ehhez szükséges dokumentumokat.
Más szóval: az EUB állásfoglalása az, hogy az utazási iroda az, amelynek most lépnie kell annak érdekében, hogy annak következményeként elindulhasson az utasok részére az előlegek visszatérítése. A cégvezető viszont tájékoztatásában nem tér ki arra, hogy a fizetésképtelenséggel kapcsolatos dokumentációt benyújtotta volna a kormányhivatal részére. Ugyanakkor ezt akár meg is tehette vagy teheti rövid időn belül, függetlenül attól vagy amellett is, hogy Kovács Katalin szerint cége is vár még pénzügyi teljesítéseket parnereitől, ami akár átmeneti javulást hozhat a Travel Teachers likviditási helyzetében.
Összefoglalva tehát a folyamatot, a következő szakaszok várhatók az ügyben, amennyiben a felek ahhoz a forgatókönyvhöz tartják magukat, ami a hatályos jogszabályok alapján az EUB hivatkozott közleményéből körvonalazható:
- Mivel az iroda fizetésképtelenné vált, ezért a vonatkozó dokumentumokat az illetékes kormányhivatalhoz nyújtja be.
- A felügyeleti szerv kimondja a fizetésképtelenséget és értesíti az EUB-ot.
- Az EUB megkezdi az utasok kártérítését.
Utóbbival kapcsolatban érdemes újra idézni az EUB erre vonatkozó közlését: „Amennyiben a Kormányhivatal engedélyt ad a Biztosító részére, a Biztosító megkezdi az utasok által már befizetett előlegek és részvételi díjak visszatérítését a jogszabályban előírt esetekben, legfeljebb a 16 440 000 forintos biztosítási összeg erejéig”. Vagyis az EUB visszatérítési kötelezettsége az imént szereplő összegig terjed.
Az nem ismert információ, hogy a jelenleg utasoldalon fennálló visszaigényelt összeg mekkora.
A kérdés azért érdekes, mert ez a 16,4 millió forintos összeg keretösszeg, vagyis az EUB csak ennek kimerüléséig teljesít visszatérítéseket.
Ez ugyanakkor nem azt jelenti, hogy érkezési sorrenben történik a visszatérítés, így aki később jelentkezik, az „lemarad”.
Egyrészt azért nem, mert a Travel Teachers vállalása szerint átadja azokat a dokumentációkat, amik alapján az EUB majd a 2. pont után megkezdheti a visszatérítéséket. Másrészt azért sem, mert a keretösszeg arányos szétosztására van mód.
Az ugyanakkor előfordulhat, hogy lesznek olyan utasok, akik épp emiatt nem a teljes befizetésük összegét kapják vissza. Fontos azt is rögzíteni, hogy ezek az EUB-os kifizetések, amennyiben teljesülnek, nem kártérítési, hanem visszatérítési összegek.