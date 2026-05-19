Eljárás indult a becsődölt hazai utazási iroda ellen: több száz utazó vár a pénzére

A hatóság április 30-án vonta vissza a Travel Teachers Kft. tevékenységi jogosultságát, így a társaság május 1-je óta utazásokat nem bonyolíthat le, és köteles az utazók által befizetett részvételi díjakat visszafizetni. A BFKH az április 30-i döntésében felhívta az utazási iroda figyelmét, hogy ha nem képes az utasok felé a visszafizetéseket önerőből teljesíteni, úgy ezt a kormányhivatal és a biztosítótársaság felé jeleznie kell. Ilyen jelzés azonban a hatósághoz nem érkezett, ezért nem tudni, hogy a vállalkozás mely utasok felé teljesített, illetve nem teljesített visszafizetéseket.

A május 18-án indult vizsgálat annak kiderítésére szolgál, hogy képes-e a társaság a kárrendezést teljesíteni

Kiemelték, amennyiben az eljárás során a hatóság is megállapítja, hogy az utazásszervező önerőből nem tud fizetni, úgy a BFKH soron kívül fel fogja hívni az utazási iroda vagyoni biztosítékát adó biztosítótársaságot arra, hogy kezdje meg a kárrendezéssel összefüggő feladatokat. Ezt követően az utazók a kárigényüket az Európai Utazási Biztosító Zrt. felé nyújthatják be a biztosítótársaság által meghatározott módon.

A kormányhivatal a kifizetéseket azzal tudja segíteni, hogy a lehető leggyorsabban beszerzi a szükséges adatokat az utazásszervezőtől, de konkrétan a kárrendezésben nem vesz részt - ismertette közleményében Budapest Főváros Kormányhivatala.

Az utazási iroda károsultjai közül több százan Facebook-csoportokba szerveződtek

A nyilvános cégadatok alapján a Travel Teachers Kft. 2024 októberében alakult. Utasait egy zárt, mintegy 25 ezer tagot számláló Facebook-csoportban toborozta a társaság pénztárcabarát utak hívószóval. A problémák a károsultak beszámolói alapján viszonylag rövid időn belül megjelentek, és a panaszok 2025 végétől kezdve folyamatosan halmozódtak – írja a Turizmus.com.

A Travel Teachers károsultjainak 2026. május 6-án alakult Facebook-csoportjában megjelent beszámolók alapján a gondok nem egyetlen úthoz vagy időszakhoz kapcsolódnak: az érintett programok között olaszországi, törökországi, marokkói, jordániai, thaiföldi, bali, New York-i és Maldív-szigeteki turnusok, valamint több szilveszteri program is felbukkant.

A fogyasztói kifogások leggyakoribb eleme az utolsó pillanatban történő módosítás vagy lemondás volt, mindeközben a cég képviselője azt állítja: hangulatkeltés vezetett Travel Teachers Kft. likviditási gondjaihoz.

A Travel Teachers Kft. utazási szolgáltató 16.440.000 forintos vagyoni biztosíték nyújtására vonatkozó kezesi biztosítással rendelkezik az EUB Zrt-nél. Kérdés, azonban, hogy egy esetleges tömeges kártalanítás során mire lehet elegendő a 16 és fél millió forintos vagyoni biztosíték. A károsultak beszámolói között ugyanis több százezer, sőt egyes esetekben milliós nagyságrendű befizetések is szerepelnek, miközben a biztosító legfeljebb a meghatározott biztosítási összeg erejéig köteles helytállni. A biztosítói kártalanítás pedig akkor indulhat meg, ha a társaság bizonyíthatóan már nem képes saját forrásból rendezni az utasok követeléseit.