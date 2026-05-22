Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meg vannak számlálva Putyin napjai? Hatalmas fordulat történt, ez durva

Sport

Robbie Keane felmondott a Fradinál

tiszaújváros

Tiszaújvárosi robbanás: veszélyben van az emberek egészsége? Elmondjuk!

46 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A MOL tiszaújvárosi balesete elsősorban petrolkémiai, nem üzemanyagpiaci esemény, mérgező gázok nem jutottak a légkörbe. A baleset közvetlenül nem a benzinkutak üzemanyag-ellátását veszélyezteti, hanem inkább a MOL vegyipari üzletágát, illetve a műanyag- és csomagolóipari beszállítói láncokat érintheti.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tiszaújvárostóth mátégázbalesetmol

Robbanás történt ma délelőtt a MOL tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette, jelenleg kilenc súlyos sérültről tudunk. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, valamint Hernádi Zsolt MOL-vezérigazgató is a helyszínre látogatott. Mérgező gázok nem jutottak a légkörbe, így általános egészségügyi kockázat nincsen – húzta alá az eseményt kommentálva Tóth Máté energiajogász.

üzemanyag, Helyszíni információk szerint mostanra akár több halottja is lehet a tiszaújvárosi MOL-üzemben történt robbanásnak
Tiszaújváros: nem az üzemanyag-ellátás van veszélyben, mérgező gáz nem kerül a légkörbe
Fotó: Facebook

Fontos tisztázni egy elterjedt félreértést: 

Tiszaújvárosban a MOL-csoportnak nem klasszikus üzemanyaggyártó kőolaj-finomítója, hanem egy hatalmas petrolkémiai komplexuma van. 

Itt történt a robbanás és a tűzeset. Bár történelmileg létezett ott finomító (a Tiszai Kőolajipari Vállalat, amelyet eredetileg 3-6 millió tonna/év kapacitásra terveztek), a klasszikus kőolaj-feldolgozás és üzemanyaggyártás már hosszú ideje nem a tiszaújvárosi telephely fő profilja. Ezt a feladatot a MOL itthon a százhalombattai Dunai Finomítóban végzi.

A tiszaújvárosi bázis (korábban TVK) az ország és a régió egyik legjelentősebb vegyipari központja. A tiszaújvárosi komplexum fő profilja a kőolaj-finomítás során keletkező melléktermékek (főként a vegyipari benzin) további feldolgozása műanyag-alapanyagokká (polimerekké).

A baleset szempontjából az olefingyártás a fontos: a beszállított vegyipari benzinből és gázokból magas hőmérsékletű krakkolással (bontással) etilént és propilént állítanak elő.

Az Olefin-1 üzem újraindítása során történt a robbanás, egyelőre ellentmondásosak a források, hogy egy pirogáz benzinvezeték vagy egy kompresszor robbant-e fel pontosan. 

Ami biztos, hogy a pirogázfolyamat eszközéről van szó: Tóth Máté belső forrásból úgy tudja, a pirogáz benzinvezeték repedése miatti következett be a detonáció.

A pirogáz, más néven pirolízisgáz egy olyan összetett gázkeverék, amely szerves anyagok, így kőolajtermékek, biomassza, szén meg legújabban hulladék műanyagok oxigénmentes környezetben történő magas hőmérsékletű hőbontása vagyis pirolízise vagy krakkolása során keletkezik.

A tiszaújvárosi MOL Petrolkémia kontextusában a pirogáz a vegyipari benzin és gázok krakkolásának az egyik legfontosabb közvetlen terméke.

Ugyanitt, a tiszaújvárosi Olefin-1 üzemben egy csőtörés miatti technológiai meghibásodás következtében 2003-ban már volt egy hatalmas tűzeset a frakcionáló tornyoknál. Itt személyi sérülés nem történt, de az egységet hónapokra le kellett állítani. Még két balesetről tudni az üzem területéről 2003-at követően.

Ha nem üzemanyag-ellátás, miért extrém veszélyes egy olefinüzem?

A pirogázzal és olefinfrakcionálással foglalkozó üzemekben a kockázatot három fő tényező adja.

A baleset szempontjából a karbantartási hibák gyakorisága a legrelevánsabb, hiszen statisztikák szerint a komoly balesetek több mint hetven százaléka nem a normál működés, hanem a javítási, tisztítási vagy újraindítási munkálatok során történő emberi vagy szerelési hiba miatt következik be. A legvalószínűbb, hogy most is ilyen történt.

Az olefinüzemek és a kőolaj-finomítók a nemzetközi jogban a Kritikus Nemzeti Infrastruktúra (CNI) kategóriájába tartoznak, ami azt jelenti, hogy a terrorveszély és a szabotázs kockázata esetükben folyamatosan és kiemelten jelen van.

Bár a fizikai támadások esélyét a védelem miatt alacsonynak tartják, ezek a valóságban nagyon sérülékeny üzemek – mutatott rá Tóth Máté. A fenyegetettség a fizikai szabotázs és dróntámadások irányából extrém magas. Az ukrajnai háború megmutatta, hogy az olajfinomítók és petrolkémiai üzemek a modern hadviselés elsődleges célpontjai. Egyre jelentősebb kockázatot jelentenek a kibertámadások is, a finomítók és olefinüzemek működését a SCADA és ICS ipari vezérlőrendszerek ellen.

Bár egyelőre nem tudunk Tiszaújvárosból terrorista gyanúról, Európában több olyan eset is történt, amely kimeríti a terrorizmus fogalmát, az Északi Áramlat gázvezetékek 2022-es felrobbantásán kívül is – mutatott rá.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!