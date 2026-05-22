Tiszaújvárosi robbanás: veszélyben van az emberek egészsége? Elmondjuk!

Robbanás történt ma délelőtt a MOL tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette, jelenleg kilenc súlyos sérültről tudunk. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, valamint Hernádi Zsolt MOL-vezérigazgató is a helyszínre látogatott. Mérgező gázok nem jutottak a légkörbe, így általános egészségügyi kockázat nincsen – húzta alá az eseményt kommentálva Tóth Máté energiajogász.

Tiszaújváros: nem az üzemanyag-ellátás van veszélyben, mérgező gáz nem kerül a légkörbe

Fontos tisztázni egy elterjedt félreértést:

Tiszaújvárosban a MOL-csoportnak nem klasszikus üzemanyaggyártó kőolaj-finomítója, hanem egy hatalmas petrolkémiai komplexuma van.

Itt történt a robbanás és a tűzeset. Bár történelmileg létezett ott finomító (a Tiszai Kőolajipari Vállalat, amelyet eredetileg 3-6 millió tonna/év kapacitásra terveztek), a klasszikus kőolaj-feldolgozás és üzemanyaggyártás már hosszú ideje nem a tiszaújvárosi telephely fő profilja. Ezt a feladatot a MOL itthon a százhalombattai Dunai Finomítóban végzi.

A tiszaújvárosi bázis (korábban TVK) az ország és a régió egyik legjelentősebb vegyipari központja. A tiszaújvárosi komplexum fő profilja a kőolaj-finomítás során keletkező melléktermékek (főként a vegyipari benzin) további feldolgozása műanyag-alapanyagokká (polimerekké).

A baleset szempontjából az olefingyártás a fontos: a beszállított vegyipari benzinből és gázokból magas hőmérsékletű krakkolással (bontással) etilént és propilént állítanak elő.

Az Olefin-1 üzem újraindítása során történt a robbanás, egyelőre ellentmondásosak a források, hogy egy pirogáz benzinvezeték vagy egy kompresszor robbant-e fel pontosan.

Ami biztos, hogy a pirogázfolyamat eszközéről van szó: Tóth Máté belső forrásból úgy tudja, a pirogáz benzinvezeték repedése miatti következett be a detonáció.

A pirogáz, más néven pirolízisgáz egy olyan összetett gázkeverék, amely szerves anyagok, így kőolajtermékek, biomassza, szén meg legújabban hulladék műanyagok oxigénmentes környezetben történő magas hőmérsékletű hőbontása vagyis pirolízise vagy krakkolása során keletkezik.

A tiszaújvárosi MOL Petrolkémia kontextusában a pirogáz a vegyipari benzin és gázok krakkolásának az egyik legfontosabb közvetlen terméke.