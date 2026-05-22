Tiszaújvárosi robbanás: veszélyben van az emberek egészsége? Elmondjuk!

Robbanás történt ma délelőtt a MOL tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette, jelenleg kilenc súlyos sérültről tudunk. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, valamint Hernádi Zsolt MOL-vezérigazgató is a helyszínre látogatott. Mérgező gázok nem jutottak a légkörbe, így általános egészségügyi kockázat nincsen – húzta alá az eseményt kommentálva Tóth Máté energiajogász.
Fontos tisztázni egy elterjedt félreértést:
Tiszaújvárosban a MOL-csoportnak nem klasszikus üzemanyaggyártó kőolaj-finomítója, hanem egy hatalmas petrolkémiai komplexuma van.
Itt történt a robbanás és a tűzeset. Bár történelmileg létezett ott finomító (a Tiszai Kőolajipari Vállalat, amelyet eredetileg 3-6 millió tonna/év kapacitásra terveztek), a klasszikus kőolaj-feldolgozás és üzemanyaggyártás már hosszú ideje nem a tiszaújvárosi telephely fő profilja. Ezt a feladatot a MOL itthon a százhalombattai Dunai Finomítóban végzi.
A tiszaújvárosi bázis (korábban TVK) az ország és a régió egyik legjelentősebb vegyipari központja. A tiszaújvárosi komplexum fő profilja a kőolaj-finomítás során keletkező melléktermékek (főként a vegyipari benzin) további feldolgozása műanyag-alapanyagokká (polimerekké).
A baleset szempontjából az olefingyártás a fontos: a beszállított vegyipari benzinből és gázokból magas hőmérsékletű krakkolással (bontással) etilént és propilént állítanak elő.
Az Olefin-1 üzem újraindítása során történt a robbanás, egyelőre ellentmondásosak a források, hogy egy pirogáz benzinvezeték vagy egy kompresszor robbant-e fel pontosan.
Ami biztos, hogy a pirogázfolyamat eszközéről van szó: Tóth Máté belső forrásból úgy tudja, a pirogáz benzinvezeték repedése miatti következett be a detonáció.
A pirogáz, más néven pirolízisgáz egy olyan összetett gázkeverék, amely szerves anyagok, így kőolajtermékek, biomassza, szén meg legújabban hulladék műanyagok oxigénmentes környezetben történő magas hőmérsékletű hőbontása vagyis pirolízise vagy krakkolása során keletkezik.
A tiszaújvárosi MOL Petrolkémia kontextusában a pirogáz a vegyipari benzin és gázok krakkolásának az egyik legfontosabb közvetlen terméke.
Ugyanitt, a tiszaújvárosi Olefin-1 üzemben egy csőtörés miatti technológiai meghibásodás következtében 2003-ban már volt egy hatalmas tűzeset a frakcionáló tornyoknál. Itt személyi sérülés nem történt, de az egységet hónapokra le kellett állítani. Még két balesetről tudni az üzem területéről 2003-at követően.
Ha nem üzemanyag-ellátás, miért extrém veszélyes egy olefinüzem?
A pirogázzal és olefinfrakcionálással foglalkozó üzemekben a kockázatot három fő tényező adja.
A baleset szempontjából a karbantartási hibák gyakorisága a legrelevánsabb, hiszen statisztikák szerint a komoly balesetek több mint hetven százaléka nem a normál működés, hanem a javítási, tisztítási vagy újraindítási munkálatok során történő emberi vagy szerelési hiba miatt következik be. A legvalószínűbb, hogy most is ilyen történt.
Az olefinüzemek és a kőolaj-finomítók a nemzetközi jogban a Kritikus Nemzeti Infrastruktúra (CNI) kategóriájába tartoznak, ami azt jelenti, hogy a terrorveszély és a szabotázs kockázata esetükben folyamatosan és kiemelten jelen van.
Bár a fizikai támadások esélyét a védelem miatt alacsonynak tartják, ezek a valóságban nagyon sérülékeny üzemek – mutatott rá Tóth Máté. A fenyegetettség a fizikai szabotázs és dróntámadások irányából extrém magas. Az ukrajnai háború megmutatta, hogy az olajfinomítók és petrolkémiai üzemek a modern hadviselés elsődleges célpontjai. Egyre jelentősebb kockázatot jelentenek a kibertámadások is, a finomítók és olefinüzemek működését a SCADA és ICS ipari vezérlőrendszerek ellen.
Bár egyelőre nem tudunk Tiszaújvárosból terrorista gyanúról, Európában több olyan eset is történt, amely kimeríti a terrorizmus fogalmát, az Északi Áramlat gázvezetékek 2022-es felrobbantásán kívül is – mutatott rá.