Megjelentek a júniusi üzemanyagárak: ezt minden költséget elszámoló autósnak tudnia kell

A személyi jövedelemadóról szóló – többször módosított – 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bekezdése arra kötelezi a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy havonta tegye közzé a tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat – emlékeztet a Hivatalos Értesítő 2026. májusi számában megjelent közlemény – számolt be az üzletem.hu.

Üzemanyagár elszámolás

Az üzemanyagár számításának „módszertana”

Az alkalmazható, számított üzemanyagár három belföldi üzemanyag-forgalmazó társaság által alkalmazott, a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes fogyasztói üzemanyagár számtani átlagának literenként, kilogrammonként egy forinttal növelt összegében, forintra kerekítve került megállapításra.

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvényben szabályozott hatósági ár a benzinre és a gázolajra a magyar rendszámú gépjárművek részére biztosított. A hatósági árra jogosult adózók a piaci árszabás helyett a hatósági árat alkalmazhatják a költségelszámolás során. Az az adózó, aki nem jogosult a hatósági ár alkalmazására, számla nélkül a közzétett piaci árszabást veheti figyelembe.

Elszámolható üzemanyagárak

Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget az alábbi árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni:

– ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin (hatósági ár) 595 forint/l

– ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin (piaci árszabás) 698 forint/l



– Gázolaj (hatósági ár) 615 forint/l

– Gázolaj (piaci árszabás) 731 forint/l



– Keverék 752 Ft/l

– LPG autógáz 376 forint/l

– CNG 860 forint/kg