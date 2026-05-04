beruházás

Gazdag örökséget hagy Orbán Viktor a Tisza-kormányra: a magyar gazdaság az egész Uniót lekörözte

A legfrissebb adatok szerint nálunk volt 2024-ben a legmagasabb az üzleti beruházási ráta az egész Európai Unióban. Emellett a magyar gazdaságban az év első negyedében a GDP éves alapon 1,7 százalékkal nőtt, miközben az EU átlagban mindössze 1 százalékos volt a növekedés. A Tisza-kormánynak ezt a teljesítményt kellene tovább javítania.
Nálunk, Magyarországon volt a legmagasabb az üzleti beruházási ráta az egész Európai Unióban az Eurostat csütörtökön kiadott hírlevele szerint – jelentette Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó, országgyűlési képviselő a Facebookon.

Magyarországon a legmagasabb az üzleti beruházási ráta az egész Európai Unióban
Üzleti beruházási ráta: a magyar cégek élen az unióban

A szakértő rávilágított, hogy a legfrissebb, 2024-es adatok szerint a magánszektorban a nem pénzügyi vállalkozások a megtermelt bruttó hozzáadott értékük 28,4 százalékát fordították jövőbeli termelést segítő eszközökre, például épületekbe, gépekbe és szoftverekbe. Az unió átlagában ez az arány 22,4 százalék, s például Németországban csupán 18,8 százalék volt.

Ez a gazdaság hosszú távú növekedési potenciáljának és a vállalkozói bizalomnak az egyik legfontosabb mérőszáma. Egyrészt a jövőbeli növekedésre, másrészt a hatékonyság és modernizáció javulására lehet következtetni belőle – magyarázta.

Orbán Viktor lekörözte az EU-t, itt a bizonyíték Brüsszelből

Orbán Viktor távozó kormányának búcsúajándékaként a magyar gazdaság erőteljesen lekörözte az Európai Uniót, és az euróövezetet is, amelyhez a Tisza-kormány csatlakozni kíván. Akár bent, akár kint: az elmúlt évek megmutatták, hogy az eurózóna sötét felhőt vont a magyar gazdaság fölé is. A felálló új hazai kormányzatra is rá fog nehezedni ez a súly, a magyarok pedig duplán érzik meg, ha a 16 évnyi kormányzat jóléti intézkedései áldozatául esnek az eurócsatlakozási tervnek – értékelte a Világgazdaság április végén.

Szinte teljes képből vonhatunk le következtetéseket, hiszen ismertté váltak a legnépesebb és legnagyobb uniós gazdaságok számai. 

A magyar és az európai helyzet: 

  • a hazai gazdaságban óriási meglepetésre az év első negyedében a GDP éves alapon 1,7 százalékkal nőtt, az előző negyedévhez képest 0,8 százalékkal. 
  • Eközben az EU átlagban 1, illetve 0,1 százalékos növekedést produkált az Eurostat friss jelentése szerint.
  • A számunkra gazdasági értelemben kiemelten fontos euróövezetnek még gyengébb, 0,8 százalékos éves növekedésre futotta.

 

