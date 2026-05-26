Spórolni is lehet azon, ha hagyja burjánzani a kertet – nem kell mindig a fűnyíró

Az utóbbi években látványosan terjed egy kertészeti irányzat, amely szembemegy a tökéletesre nyírt pázsit, a szabályosra vágott gyep hagyományával. A „No Mow May”, vagyis a „Ne nyírj májust” mozgalom hívei szerint ugyanis a túl gyakori fűnyírás komoly károkat okozhat a kert élővilágában – miközben egyetlen hónapnyi szünettel rengeteget lehet tenni a természetért, miközben még pénzt is spórolhatnak a kerttulajdonosok az Agrárszektor cikke szerint.

A fűnyírás elhagyásával ugyan nem lesz a kertben tökéletes vágott gyep, más szempontból viszont számos előnnyel járhat a döntés (illusztráció)

Nem biztos, hogy a vágott gyep mindig jobb

A kezdeményezést 2019-ben indította útjára a brit Plantlife természetvédelmi szervezet. A cél az volt, hogy segítsenek a drasztikusan csökkenő számú beporzó rovarokon, például a méheken, poszméheken és pillangókon. Sokan tévesen úgy gondolják, hogy a No Mow May egyszerűen csak annyit jelent: nem kell foglalkozni a kerttel. A mozgalom azonban tudatos ökológiai szemléletet képvisel.

A kert rendezett maradhat akkor is, ha bizonyos részeken magasabbra hagyják abban a füvet. Sokan például keskeny ösvényeket nyírnak a gyepbe, vagy a kerítés mentén tartanak rendet, így a kert nem elhanyagoltnak, hanem természetközelinek hat.

Fontos ugyanakkor, hogy az invazív gyomokat – például a parlagfüvet – továbbra is érdemes eltávolítani.

Aki nem szeretné az egész kertet érintetlenül hagyni, kialakíthat kisebb vadvirágos zónákat is a kert egy-egy félreeső részén.

A Plantlife vizsgálatai szerint a ritkábban nyírt kertek

akár tízszer több nektárt termelhetnek, mint a hagyományosan karbantartott gyepek. A szakemberek emellett jelentős növekedést tapasztaltak a méhek és pillangók számában is.

A magasabb fű nemcsak a rovaroknak kedvez. A hosszabb gyep jobban árnyékolja a talajt, így az lassabban szárad ki, vagyis kevesebb öntözésre lehet szükség a nyári hónapokban. A mélyebb gyökérzet ráadásul ellenállóbbá teheti a gyepet a szárazsággal szemben.

Júniusban sem szabad hirtelen visszavágni a füvet

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a hónap végén nem ajánlott azonnal teljesen rövidre nyírni a megnőtt füvet. A drasztikus visszavágás sokkolhatja a növényeket és a gyepben élő apró élőlényeket is.