Óvszergyártótól az autóiparon át a gyorsétteremláncig: brutális gyomros az iráni háború a nagyvállalatoknak

Friss, a nagyvállalatok üzleti teljesítménye kapcsán borús elemzést jelentetett meg a Reuters az iráni háború hatásaival összefüggésben. Az elemzés szerint legalább 279 vállalat jelezte, hogy a háború miatt lépésekre kényszerültek a pénzügyi károk mérséklése érdekében. Ezek közé tartoznak az áremelések és a termelés visszafogása is. Más cégek felfüggesztették az osztalékfizetést vagy a részvény-visszavásárlásokat, dolgozókat küldtek kényszerszabadságra, üzemanyag-felárakat vezettek be, illetve sürgősségi állami támogatást kértek. A közel-keleti felfordulás – amely a Covid-19-járvány és Oroszország ukrajnai háborúja után újabb súlyos globális sokk a vállalatok számára – visszafogja az év hátralévő részére vonatkozó várakozásokat, hiszen egyelőre kevés jel utal arra, hogy hamarosan megállapodás születne a konfliktus lezárásáról. A számla eddig 25 milliárd dollárnál, azaz nagyjából 7 600 milliárd forintnál jár.

Az iráni ISNA hírügynökség által kiadott, 2026. május 2-án készült képen az iráni lobogó alatt közlekedő Hamouna konténerhajó látható lehorgonyzva, miközben egy kis motorcsónak halad el mellette a Hormuzi-szorosban, Irán déli részén, Bandar-Abbász közelében

Érzékenyen érinti a nagyvállalatokat az iráni háború

Az elemzők szerint a gazdasági növekedés lassulásával a vállalatok árazási ereje gyengül, miközben a fix költségek kigazdálkodása is nehezebbé válik. Ez a második negyedévtől kezdve veszélyeztetheti a profitmarzsokat, vagyis azokat a mutatókat, melyek azt jelzik, hogy a vállalat a nettó nyeresége és a bevétele arányában milyen jövedelemtermeléssel bír. milyen. A tartós áremelkedések ráadásul tovább fokozhatják az inflációt, ami a már most is törékeny fogyasztói bizalmat is rombolhatja.

Az iparági visszaesés ilyen szintjét legutóbb a globális pénzügyi válság idején láttuk, és még a korábbi recessziós időszakoknál is súlyosabb

– mondta elemzőknek Marc Bitzer, a Whirlpool vezérigazgatója, miután a vállalat megfelezte egész éves előrejelzését és felfüggesztette az osztalékfizetést. „A fogyasztók elhalasztják a termékcseréket, és inkább javíttatnak” – fogalmazott Bitzer, arra utalva, hogy a kialakult helyzetben veszélybe kerül a termékértékesítés eddig teljesítménye.

A háztartásigép-gyártó ezzel nincs egyedül. Olyan vállalatok is figyelmeztettek a konfliktus egyre súlyosabb következményeire, mint

a Procter & Gamble,

a malajziai, globális vállalatnak számító óvszergyártó Karex, vagy

a világ autóiparának egyik meghatározó szereplője, a Toyota.

Irán Hormuzi-szorosra vonatkozó blokádja, majd az amerikai haditengerészeti zárás megdrágította a tengeri szállítást, szűkítette a nyersanyagkínálatot, és elvágta az áruforgalom szempontjából létfontosságú kereskedelmi útvonalakat. A műtrágya, a hélium, az alumínium, a polietilén és más kulcsfontosságú alapanyagok ellátása is megsínylette a helyzetet.

Az elemzésben szereplő vállalatok ötöde – a kozmetikai cégektől az abroncsgyártókon és mosószergyártókon át egészen a hajóutakat szervező társaságokig és légitársaságokig – pénzügyi veszteségekről számolt be a háború miatt.

A legtöbb érintett vállalat az Egyesült Királyságban és Európában működik, ahol az energiaárak már korábban is magasak voltak, míg közel egyharmaduk ázsiai cég, ami jól mutatja a térség erős függőségét a közel-keleti olajtól és üzemanyagoktól.