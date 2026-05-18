Varga Mihály megszólalt: ekkor jöhet el az euró bevezetésének ideje

Varga Mihály a konferencia nyitóbeszédében kiemelte: a korábban megszokott, kiszámítható világgazdasági környezet megszűnt, a globális gazdaságot pedig egyre inkább válságok, geopolitikai feszültségek és növekvő egyensúlytalanságok jellemzik. Mint mondta, a világgazdasági pólusok korábban példátlan átrendeződésének vagyunk tanúi: Kína felemelkedésével párhuzamosan egyre nagyobb kihívások érik az Egyesült Államok dominanciáját, miközben Európa relatív gazdasági lemaradása is egyre nyilvánvalóbbá válik. Az új technológiák, köztük a mesterséges intelligenciára épülő megoldások további gazdasági és társadalmi változásokat hozhatnak – tette hozzá.
Varga: A Jegybank elsődleges célja az árstabilitás elérése, az euró bevezetése nem lehet öncélú
A jegybankelnök hangsúlyozta: a világgazdaságban kialakult egyensúlytalanságok globális kihívást jelentenek, amelyek kezelése csak közös erőfeszítésekkel lehet eredményes. A Magyar Nemzeti Bank új vezetése ennek szellemében alakította ki működésének új alapjait, amelyek az intézmény racionalizálása mellett a törvényben rögzített alapfeladatokra helyezik a hangsúlyt.
A jegybank elsődleges célja továbbra is az árstabilitás elérése és fenntartása, emellett fontos feladat a pénzügyi stabilitás és a gazdaság ellenállóképességének erősítése is
– mutatott rá.
Varga Mihály emlékeztetett: az elmúlt egy évben sikerült a hazai inflációt a jegybanki toleranciasávba mérsékelni, miközben a forint euróval szembeni árfolyama a korábbi, 410 forint körüli szintről 360 forint alá erősödött. Hozzátette: Magyarország rekordszintű nemzetközi tartalékokkal rendelkezik, a devizatartalékok értéke megközelíti a 60 milliárd eurót, az aranytartalék pedig 110 tonna.
Az euró bevezetésével kapcsolatban a jegybankelnök rámutatott:
Magyarország érdeke a közös valuta bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítése, ugyanakkor az euró bevezetése nem lehet öncélú.
Az euróövezeti csatlakozásnak akkor jöhet el az ideje, „amikor a magyar gazdaság képes maximalizálni az egységes valuta előnyeit, miközben minimalizálni tudja a fix árfolyamrendszerből és az egységes monetáris politikából fakadó kockázatokat” – jelezte a jegybankelnök.
Áprilisban 1897,8 millió euróval 60,630 milliárd euróra nőttek az ország nemzetközi tartalékai az MNB hétfőn közzétett előzetes adataiból. A devizában tartott eszközök állománya 2026,1 millió euróval nőtt a múlt hónapban 44,389 milliárd euróra, míg az aranytartalék értéke 111 millió euróval 13,978 milliárd euróra csökkent (a csökkenés az arany árfolyamának csökkenésével magyarázható).