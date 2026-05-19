Kritikus helyzetben a Velencei-tó: ez eldöntheti, mennyit ér a nyaraló

A Velencei-tó állapotáról megjelent szakmai információk alapján nem elsősorban vízminőségi, hanem vízmennyiségi válság rajzolódik ki. A tó vízállása május közepén Agárdnál 66 centiméter körül alakult, ami alig haladja meg a történelmi mélypontot, miközben a nyári párolgási időszak még csak most kezdődik. A szakemberek szerint a következő hetek csapadéka kulcskérdés lehet: jelentős esők nélkül a tó ökológiai állapota, a halállomány, a turizmus és a strandhasználat is egyre nagyobb nyomás alá kerülhet.
Az Országos Vízügyi Főfelügyelet (OVF) adatai szerint Agárdnál május közepén jellemzően 63–68 centiméter között mozgott a vízszint, május 19-én reggel pedig a hidrológiai táblázat 66 centimétert mutatott, 24 órás változás nélkül. Az OVF szóvivő-helyettese, Szegi Attila az InfoRádióban arról beszélt, hogy május elején Agárdnál 70 centiméter volt a Velencei-tó vízállása, ami jelentősen alacsonyabb az ilyenkor megszokott értéknél. A vízügy abban bízik, hogy májusban, illetve a medárdi időszakban érkező nagyobb csapadék még javíthat a helyzeten.
Kritikus szinten a Velencei-tó vízszintje
Közben a Feol szakmai forrásokra hivatkozva azt írta, hogy a tavaszi csapadékhiány miatt a Velencei-tó vízszintje már május elején „veszélyesen közel” került a kritikus tartományhoz, ami különösen azért gond, mert a nyári melegben a párolgás tovább gyorsíthatja az apadást. A cikk kitért arra, hogy a helyi halgazdálkodási szempontú értékelések szerint a Velencei-tónál nagyon szűk a különbség az optimális, illetve a halak és a tó hasznosítása szempontjából kritikus vízszint között. Emiatt akár egyetlen száraz év is elég lehet ahhoz, hogy a helyzet kedvezőtlen irányba forduljon.
Fontos külön kezelni a vízminőségi és mennyiségi kérdéseket. Az alacsony vízállás súlyos vízgazdálkodási probléma, de ettől önmagában nem következik automatikusan, hogy minden strand vize fürdésre alkalmatlan. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) fürdővízminőségi térképe szerint több velencei-tavi fürdőhely éves minősítése jó vagy kiváló, a Velencefürdői Tó-Party Rendezvénystrandnál például 2026. április 22-i mintavétel mellett „megfelelő” vízmintaértékelés és „kiváló” éves minősítés szerepel.
Hogyan hat a tó állapota az ingatlanpiacra?
A Velencei-tó rossz állapota nem omlasztja össze automatikusan a helyi ingatlanpiacot, de átárazza a kockázatot. A tó környéke továbbra is erős lokáció Budapest közelsége miatt, viszont a vízhiány főleg a nyaralók, vízközeli ingatlanok, vendéglátóhelyek és rövid távú kiadásra vett lakások értékét és eladhatóságát terheli.
A Velencei-tónál az ár egyik fontos eleme eddig az volt, hogy az ingatlan közel van a vízhez, strandhoz, kikötőhöz, turisztikai szolgáltatásokhoz. Ha azonban a tó vízszintje tartósan alacsony, akkor ez a prémium gyengülhet.
Ez különösen igaz:
- közvetlen vízparti vagy vízközeli nyaralókra,
- strandközeli apartmanokra,
- turisztikai célú befektetésekre,
- kiadásra vásárolt kisebb nyaralókra.
A Velencei-tó térségében 2026 eleji piaci adatok szerint jellemzően 850–900 ezer forint körüli négyzetméterárakról írtak, ami alacsonyabb a balatoni szintnél, de a főváros közelsége továbbra is erős keresletet tart fenn. Az otthontérkép Magazin cikke szeirnt, a tó állapota nem minden ingatlant érint egyformán. A nyaralóövezetekben sokkal erősebb a hatás, mert ott a vásárlási döntés középpontjában a tóélmény áll. Egy szakértői összegzés szerint a Velencei-tó ingatlanpiaca lakóövezetekre és nyaralóövezetekre bontható: a nyaralóövezetekben az ingatlanok akár felét is nyaralási célra használják.
Ezzel szemben a lakóövezetekben a piacot már nem csak a tó mozgatja. Velence, Gárdony, Agárd, Kápolnásnyék vagy Sukoró esetében sok vevő számára fontosabb lehet:
- a Budapesthez való közelség,
- az M7-es és vasúti kapcsolat,
- az agglomerációs jelleg,
- az állandó lakhatás lehetősége,
- a családi házas környezet.
Ezért az állandó lakhatási célú ingatlanoknál inkább lassulás, alkuerő-növekedés, óvatosabb kereslet várható, nem feltétlenül látványos áresés. A tó állapota különösen a befektetési célú vásárlásokat foghatja vissza. A kisebb, 40–80 négyzetméteres nyaralókat sokan kiadási céllal keresik, az átlagos 50 négyzetméteres nyaralók ára 2025-ben 35–50 millió forint körül mozgott. Ha viszont a nyári szezon gyengül, kevesebb a turista, romlik a strandélmény, vagy bizonytalan a tó jövője, akkor a befektetők három dolgot mérlegelnek: kevesebb lehet a vendégéjszaka, csökkenhet a kiadhatóság, lassabban térülhet meg a vételár. Ez nem feltétlenül okoz azonnali áresést, inkább azt, hogy a vevők nagyobb alkut kérnek, a gyengébb adottságú nyaralók tovább maradnak a piacon, a túláraztott ingatlanok pedig nehezebben kelnek el.
A befektetési célú vásárlókat is elbizonytalaníthatja
A Velencei-tó part menti infrastruktúrája történetileg nagyrészt a turizmusra épült, az Állami Számvevőszék szakmai jelentése szerint a tó vízszintjének 130 és 170 centiméter közötti tartása lenne indokolt a part menti infrastruktúra működése szempontjából, miközben 2017 és 2025 között a vízszint rendre 130 centiméter alá csökkent, 2020 nyarától pedig tartóssá vált a vízhiány. Ez azért fontos az ingatlanpiacnak, mert ha a tó turisztikai vonzereje sérül, az nemcsak a nyaralókat érinti, hanem:
- a vendéglátóhelyeket,
- panziókat,
- apartmanházakat,
- üzlethelyiségeket,
- fejlesztési telkeket,
- helyi szolgáltató ingatlanokat is.
Vagyis nem csak lakóingatlan-piaci kérdésről van szó, hanem a teljes helyi gazdasági ökoszisztéma értékéről. A Velencei-tó állapota tehát jelenleg kockázati felárként jelenik meg a helyi ingatlanpiacon. A főváros közelsége, a közlekedési kapcsolatok és az agglomerációs kereslet miatt a térség nem válik automatikusan eladhatatlanná, de a tóhoz kötődő ingatlanoknál gyengülhet a vízparti prémium.
Az ingatlan.com adatai is érdkességeket jeleznek, míg a telekárak az elmúlt évben felfelé araszoltak és a tavaly júliusi, négyzetméterenkénti átlag 43 ezer forintról idén áprilisra 52 500 forint fölé nőttek, a nyaralóárak lejtmenetbe kapcsoltak. Tavaly júliusban átlag 930 ezer forintos négyzetméterárak alakultak ki, idén áprilisra már 30 ezerrel csökkent a nyaralók négyzetméterára.