Kritikus helyzetben a Velencei-tó: ez eldöntheti, mennyit ér a nyaraló

A Velencei-tó állapotáról megjelent szakmai információk alapján nem elsősorban vízminőségi, hanem vízmennyiségi válság rajzolódik ki. A tó vízállása május közepén Agárdnál 66 centiméter körül alakult, ami alig haladja meg a történelmi mélypontot, miközben a nyári párolgási időszak még csak most kezdődik. A szakemberek szerint a következő hetek csapadéka kulcskérdés lehet: jelentős esők nélkül a tó ökológiai állapota, a halállomány, a turizmus és a strandhasználat is egyre nagyobb nyomás alá kerülhet.

A Velencei-tó kiszáradt meder részét fotózza egy látogató Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Az Országos Vízügyi Főfelügyelet (OVF) adatai szerint Agárdnál május közepén jellemzően 63–68 centiméter között mozgott a vízszint, május 19-én reggel pedig a hidrológiai táblázat 66 centimétert mutatott, 24 órás változás nélkül. Az OVF szóvivő-helyettese, Szegi Attila az InfoRádióban arról beszélt, hogy május elején Agárdnál 70 centiméter volt a Velencei-tó vízállása, ami jelentősen alacsonyabb az ilyenkor megszokott értéknél. A vízügy abban bízik, hogy májusban, illetve a medárdi időszakban érkező nagyobb csapadék még javíthat a helyzeten.

Kritikus szinten a Velencei-tó vízszintje

Közben a Feol szakmai forrásokra hivatkozva azt írta, hogy a tavaszi csapadékhiány miatt a Velencei-tó vízszintje már május elején „veszélyesen közel” került a kritikus tartományhoz, ami különösen azért gond, mert a nyári melegben a párolgás tovább gyorsíthatja az apadást. A cikk kitért arra, hogy a helyi halgazdálkodási szempontú értékelések szerint a Velencei-tónál nagyon szűk a különbség az optimális, illetve a halak és a tó hasznosítása szempontjából kritikus vízszint között. Emiatt akár egyetlen száraz év is elég lehet ahhoz, hogy a helyzet kedvezőtlen irányba forduljon.

Fontos külön kezelni a vízminőségi és mennyiségi kérdéseket. Az alacsony vízállás súlyos vízgazdálkodási probléma, de ettől önmagában nem következik automatikusan, hogy minden strand vize fürdésre alkalmatlan. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) fürdővízminőségi térképe szerint több velencei-tavi fürdőhely éves minősítése jó vagy kiváló, a Velencefürdői Tó-Party Rendezvénystrandnál például 2026. április 22-i mintavétel mellett „megfelelő” vízmintaértékelés és „kiváló” éves minősítés szerepel.