Kritikus helyzetben a Velencei-tó: ez eldöntheti, mennyit ér a nyaraló

Magyarország második legnépszerűbb tavának állapota már nemcsak környezetvédelmi ügy, hanem a környék ingatlanpiacát is érdemben befolyásoló tényezővé válhat. A Velencei-tó vízszintje, ökológiai helyzete és turisztikai vonzereje közvetlenül hathat a tóparti lakások, nyaralók és befektetések értékére.
A Velencei-tó állapotáról megjelent szakmai információk alapján nem elsősorban vízminőségi, hanem vízmennyiségi válság rajzolódik ki. A tó vízállása május közepén Agárdnál 66 centiméter körül alakult, ami alig haladja meg a történelmi mélypontot, miközben a nyári párolgási időszak még csak most kezdődik. A szakemberek szerint a következő hetek csapadéka kulcskérdés lehet: jelentős esők nélkül a tó ökológiai állapota, a halállomány, a turizmus és a strandhasználat is egyre nagyobb nyomás alá kerülhet.

Velence, 2026. május 5.A Velencei-tó medre látszik az alacsony vízállásnál Velencénél 2026. május 5-én. Ezen a napon reggel 67 centiméter volt a tó vízszintje Agárdnál, ami csaknem 60 centiméterrel múlja alul az egy évvel ezelőtti mértéket.MTI/Vasvári Tamás
A Velencei-tó kiszáradt meder részét fotózza egy látogató Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Az Országos Vízügyi Főfelügyelet (OVF) adatai szerint Agárdnál május közepén jellemzően 63–68 centiméter között mozgott a vízszint, május 19-én reggel pedig a hidrológiai táblázat 66 centimétert mutatott, 24 órás változás nélkül. Az OVF szóvivő-helyettese, Szegi Attila az InfoRádióban arról beszélt, hogy május elején Agárdnál 70 centiméter volt a Velencei-tó vízállása, ami jelentősen alacsonyabb az ilyenkor megszokott értéknél. A vízügy abban bízik, hogy májusban, illetve a medárdi időszakban érkező nagyobb csapadék még javíthat a helyzeten.

Kritikus szinten a Velencei-tó vízszintje

Közben a Feol szakmai forrásokra hivatkozva azt írta, hogy a tavaszi csapadékhiány miatt a Velencei-tó vízszintje már május elején „veszélyesen közel” került a kritikus tartományhoz, ami különösen azért gond, mert a nyári melegben a párolgás tovább gyorsíthatja az apadást. A cikk kitért arra, hogy a helyi halgazdálkodási szempontú értékelések szerint a Velencei-tónál nagyon szűk a különbség az optimális, illetve a halak és a tó hasznosítása szempontjából kritikus vízszint között. Emiatt akár egyetlen száraz év is elég lehet ahhoz, hogy a helyzet kedvezőtlen irányba forduljon.

Fontos külön kezelni a vízminőségi és mennyiségi kérdéseket. Az alacsony vízállás súlyos vízgazdálkodási probléma, de ettől önmagában nem következik automatikusan, hogy minden strand vize fürdésre alkalmatlan. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) fürdővízminőségi térképe szerint több velencei-tavi fürdőhely éves minősítése jó vagy kiváló, a Velencefürdői Tó-Party Rendezvénystrandnál például 2026. április 22-i mintavétel mellett „megfelelő” vízmintaértékelés és „kiváló” éves minősítés szerepel.

Hogyan hat a tó állapota az ingatlanpiacra?

A Velencei-tó rossz állapota nem omlasztja össze automatikusan a helyi ingatlanpiacot, de átárazza a kockázatot. A tó környéke továbbra is erős lokáció Budapest közelsége miatt, viszont a vízhiány főleg a nyaralók, vízközeli ingatlanok, vendéglátóhelyek és rövid távú kiadásra vett lakások értékét és eladhatóságát terheli.

A Velencei-tónál az ár egyik fontos eleme eddig az volt, hogy az ingatlan közel van a vízhez, strandhoz, kikötőhöz, turisztikai szolgáltatásokhoz. Ha azonban a tó vízszintje tartósan alacsony, akkor ez a prémium gyengülhet.

Ez különösen igaz:

  • közvetlen vízparti vagy vízközeli nyaralókra,
  • strandközeli apartmanokra,
  • turisztikai célú befektetésekre,
  • kiadásra vásárolt kisebb nyaralókra.

A Velencei-tó térségében 2026 eleji piaci adatok szerint jellemzően 850–900 ezer forint körüli négyzetméterárakról írtak, ami alacsonyabb a balatoni szintnél, de a főváros közelsége továbbra is erős keresletet tart fenn. Az otthontérkép Magazin cikke szeirnt, a tó állapota nem minden ingatlant érint egyformán. A nyaralóövezetekben sokkal erősebb a hatás, mert ott a vásárlási döntés középpontjában a tóélmény áll. Egy szakértői összegzés szerint a Velencei-tó ingatlanpiaca lakóövezetekre és nyaralóövezetekre bontható: a nyaralóövezetekben az ingatlanok akár felét is nyaralási célra használják.

Ezzel szemben a lakóövezetekben a piacot már nem csak a tó mozgatja. Velence, Gárdony, Agárd, Kápolnásnyék vagy Sukoró esetében sok vevő számára fontosabb lehet:

  • a Budapesthez való közelség,
  • az M7-es és vasúti kapcsolat,
  • az agglomerációs jelleg,
  • az állandó lakhatás lehetősége,
  • a családi házas környezet.

Ezért az állandó lakhatási célú ingatlanoknál inkább lassulás, alkuerő-növekedés, óvatosabb kereslet várható, nem feltétlenül látványos áresés. A tó állapota különösen a befektetési célú vásárlásokat foghatja vissza. A kisebb, 40–80 négyzetméteres nyaralókat sokan kiadási céllal keresik, az átlagos 50 négyzetméteres nyaralók ára 2025-ben 35–50 millió forint körül mozgott. Ha viszont a nyári szezon gyengül, kevesebb a turista, romlik a strandélmény, vagy bizonytalan a tó jövője, akkor a befektetők három dolgot mérlegelnek: kevesebb lehet a vendégéjszaka, csökkenhet a kiadhatóság, lassabban térülhet meg a vételár. Ez nem feltétlenül okoz azonnali áresést, inkább azt, hogy a vevők nagyobb alkut kérnek, a gyengébb adottságú nyaralók tovább maradnak a piacon, a túláraztott ingatlanok pedig nehezebben kelnek el.

A befektetési célú vásárlókat is elbizonytalaníthatja

A Velencei-tó part menti infrastruktúrája történetileg nagyrészt a turizmusra épült, az Állami Számvevőszék szakmai jelentése szerint a tó vízszintjének 130 és 170 centiméter közötti tartása lenne indokolt a part menti infrastruktúra működése szempontjából, miközben 2017 és 2025 között a vízszint rendre 130 centiméter alá csökkent, 2020 nyarától pedig tartóssá vált a vízhiány. Ez azért fontos az ingatlanpiacnak, mert ha a tó turisztikai vonzereje sérül, az nemcsak a nyaralókat érinti, hanem:

  • a vendéglátóhelyeket,
  • panziókat,
  • apartmanházakat,
  • üzlethelyiségeket,
  • fejlesztési telkeket,
  • helyi szolgáltató ingatlanokat is.

Vagyis nem csak lakóingatlan-piaci kérdésről van szó, hanem a teljes helyi gazdasági ökoszisztéma értékéről. A Velencei-tó állapota tehát jelenleg kockázati felárként jelenik meg a helyi ingatlanpiacon. A főváros közelsége, a közlekedési kapcsolatok és az agglomerációs kereslet miatt a térség nem válik automatikusan eladhatatlanná, de a tóhoz kötődő ingatlanoknál gyengülhet a vízparti prémium.

Az ingatlan.com adatai is érdkességeket jeleznek, míg a telekárak az elmúlt évben felfelé araszoltak és a tavaly júliusi, négyzetméterenkénti átlag 43 ezer forintról idén áprilisra 52 500 forint fölé nőttek, a nyaralóárak lejtmenetbe kapcsoltak. Tavaly júliusban átlag 930 ezer forintos négyzetméterárak alakultak ki, idén áprilisra már 30 ezerrel csökkent a nyaralók négyzetméterára. 

 

