Vilmos herceg megkezdi birtokainak eladását – kényes ügyek a háttérben

Vilmos brit királyi herceg a következő tíz évben gyökeresen átalakítaná a a Cornwall-i Hercegség működését. Terve lényege, hogy a birtok mintegy egyötödét eladnák, az ebből származó pénzt pedig lakhatási, környezetvédelmi és gazdaságfejlesztési projektekre fordítanák. Az elképzelés szerint nagyjából 500 millió fontnyi (mintegy 207 milliárd forintnyi) beruházás indulhat el 2040-ig a hercegség területén – írja a brit The Times.

Cornwall hercege 2025 júniusában ellátogatott Tor Bogba, egy helyreállított tőzeglápba Dartmoorban. Fotó: CHRIS JACKSON/PA

Vilmos magánjövedelmének legfőbb forrása a hercegség

A hercegség jelenleg több mint 54 ezer hektárnyi földet kezel 21 angliai megyében, éves nyeresége meghaladja a 20 millió fontot (8 milliárd 280 millió forintot). Ez jelenti Vilmos herceg magánjövedelmének legfontosabb forrását. A birtok története a 14. századig nyúlik vissza, és hagyományosan mindig a trónörököshöz kerül. Az új stratégia öt kiemelt térségre koncentrálna: Cornwallra, a Scilly-szigetekre, Dartmoorra, Bath környékére és a dél-londoni Kenningtonra. A vezetés szerint ezek azok a helyek, ahol egyszerre lehet társadalmi és környezeti változást elérni.

A hercegség vezérigazgatója, Will Bax arról beszélt, hogy Vilmos herceg új szerepet szán az intézménynek. A birtok a jövőben aktív fejlesztőként működne, nem pusztán földtulajdonosként.

A célok között szerepel a lakhatási válság enyhítése, a természet helyreállítása, a vidéki gazdaság élénkítése és a megújuló energia fejlesztése.

A következő évtizedben 160 millió fontot (66 milliárd 240 millió forintot) fordítanának megfizethető lakások építésére, különösen Cornwallban, a Scilly-szigeteken és London déli részén. Emellett a birtok olyan fejlesztési területeket is piacra dobna, amelyek révén 10-12 ezer új otthon épülhetne Anglia városi peremterületein.

Jelentős összeg jutna gazdaságfejlesztésre is, ugyanis a Scilly-szigetek legnagyobb ipari parkját például megdupláznák, Dartmoorban pedig olyan programokat indítanának, amelyek hosszabb távú megélhetést kínálnának a fiataloknak. A hercegség közben 100 MW megújuló energiakapacitás kiépítését is tervezi, ami akár százezer otthon energiaellátását fedezhetné.

Húszmillió fontot szánnának közvetlenül természet-helyreállítási projektekre, miközben különféle partnerségeken keresztül további több mint 200 millió fontot próbálnának bevonni vadvédelmi programokba.

A bejelentéseket ugyanakkor komoly politikai és társadalmi vita övezi. A The Sunday Times és a Channel 4 tavaly részletesen foglalkozott a királyi birtokok pénzügyeivel. Kiderült például, hogy a hercegség korábban bérleti díjat számolt fel

mentőcsónak-állomásoknak,

faluházaknak,

iskolai játszótereknek

és más közösségi intézményeknek is.

A kritikák után ezeket a díjakat megszüntették, a helyi nonprofit szervezetek pedig sok esetben ingyen használhatják az épületeket.