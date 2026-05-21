Újra megszólalt a tihanyi visszhang, ráadásul egyből közel száz nyelven

Elindult a „Visszhang” nevű, mesterséges intelligencián alapuló turisztikai chatbot, amely a nap 24 órájában, több mint 95 nyelven segíti a Tihanyba érkezőket és az utazást tervezőket programajánlókkal, hasznos információkkal és személyre szabott útmutatással.

Tihanyi visszhang: egykor az apátság előtti domboldalról kiáltva a hang tisztán és hosszan visszaverődött. Fotó: Németh András Péter

Tihanyban 2024 első kilenc hónapjában közel 87 ezer vendég és mintegy 218 ezer vendégéjszaka jelent meg a hivatalos NTAK-adatok szerint. Az átlagos tartózkodási idő 2,5 éjszaka volt, vagyis Tihanyban erős a hétvégi, rövidebb tartózkodású turizmus. A vendégek nagyjából 70 százaléka belföldi volt. Balatonfüred különösen fontos összehasonlítási pont: a 2024-es nyári főszezonban a Balaton régióban összesen 5,5 millió vendégéjszakát mértek, ebből Balatonfüreden 588 ezret regisztráltak. Ezzel Füred Siófok után a második legnagyobb balatoni települési forgalmat produkálta abban az időszakban. A tágabb balatoni térség gazdasági súlyát mutatja, hogy az Magyar Turisztikai Ügynökség előzetes összesítése szerint a Balatonra 2025-ben 3,4 millió vendég érkezett, a balatoni szálláshelyek pedig nagyjából 218 milliárd forint árbevételt értek el.

A Tihanyi-félsziget valaha híres visszhangja évszázadokon át vonzotta a látogatókat

Az apátság előtti domboldalról kiáltva a hang tisztán és hosszan visszaverődött, olykor akár 16 szótagot is visszaadva. A jelenség azonban a 20. század elejétől fokozatosan gyengült, majd szinte teljesen eltűnt. Szakértők szerint ennek hátterében több tényező áll: a növényzet sűrűsödése, a környék beépítése, a templom vakolatának módosítása, valamint a modern zajszennyezés együttesen tették lehetetlenné a visszhang kialakulását.

Bár idővel próbálkoztak a visszahozásával – például kilátók építésével vagy egy „visszhangember” alkalmazásával –, a természetes hatás nem tért vissza.

A Tihanyi Visszhangnak emléket állítva indult el a Visszhang” nevű chatbot. Az új digitális segítő legfontosabb célja, hogy megkönnyítse a félszigetre érkező turisták, látogatók és szállóvendégek tájékozódását: válaszol a helyi programokkal, szálláshelyekkel, látnivalókkal és turisztikai szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdésekre, ajánlásokat ad, inspirációt nyújt, sőt szükség esetén irányt is mutat – írja a Turizmus.com.