Hordában kereskedő majmok a Wall Streeten?

Mi a félelmetesebb, egy óriási gorilla vagy kicsiny majmok hordája? – teszi fel a kédést a Wall Street Journal heti hírlevele, ugyanis megint reflektorfénybe kerültek az amerikai tőzsdéken a mémrészvényeket hájpoló kisbefektetők.

Trendforduló a Wall Streeten, vagy csak egy újabb divathullám nagyobb hatás nélkül?

A Világgazdaság szemléjében azt írja: évszázadnál hosszabb időn át a nagy brókercégek és a híres hedge fundok mozgatták a piacokat. Például, a múlt század hetvenes éveitől felívelő opciós kereskedés hosszú évtizedekig egy nagyon cizellált zárt piac volt, ahol jellemzően a nagybefektetők magasan képzett munkatársai forogtak, s elsősorban fedezetként kínálták az opciót. Pár évvel ezelőtt Amerikában nagyot fordult a világ: 2021-ben a pandémiás sokk is hozzájárult a piac átalakulásához. Különösen elhíresült a mémrészvény GameStop online rajongó tábora. A Wall Street-i csatába torkolló GameStop-őrület óta hatalmas kisbefektetői tábor követi az aktivista befektető Ryan Cohen befektetéseit.

A piacot befolyásoló hordába kereskedő kisbefektetők újabban majomnak nevezik magukat, nem kis fejtörést okozva a mainstream tőzsdének.

Nagyon aktív kereskedők, főként fiatalok, akik a közösségi médiából merítenek ötleteket, milliós tömegről van szó, akik körülbelül 12 ezer milliárd dollárt képviselnek. Bár nincs feltétlenül sok pénzük, vagy kiemelkedő keresetük, de tömegben mozogva óriási hatást gyakorolnak a piacra.

A FINRA befektetővédelmi szervezet tavaly jelentést tett közzé a befektetői magatartás életkor szerinti megoszlásáról.

A megkérdezettek harmada vállal nagy kockázatot pénzügyi céljai eléréséhez, de a 35 év alattiak esetében ez az arány közel kétharmad.

A fiatal csoport 43 százaléka opciózik, szemben az 55 éves vagy annál idősebbekkel. Az idősebb válaszadók azt gondolják, hogy a fiatalabbak meggondolatlanok:

akár a motorozásról van szó

akár a pénzügyi kockázatot jelentő tőkeáttétes kereskedésről.

