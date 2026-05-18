Magyarországon építhet gyárat a világ legnagyobb elektromos robogó gyártója

A közel-keleti konfliktus által indukált magas olajárak kiváló lehetőséget nyújtanak a világ legnagyobb, elektromos robogókat és motorkerékpárokat gyártó vállalata számára új piacok meghódítására. Ennek jegyében a kínai Yadea saját gyár építését tervezi Magyarországon a növekvő európai kereslet kielégítésére. A beruházás kiválóan illeszkedhet a magyarországi elektromos járműipari ökoszisztémába.
Az  iráni háború kezdete óta rendkívüli mértékben növelte eladásait Délkelet-Ázsiában és Dél-Amerikában a Yadea, a világ legnagyobb elektromos robogókat és motorkerékpárokat gyártó vállalata, a kínai Yadea. A csoport külföldi eladásai az idén mintegy 70 százalékkal magasabbak, mint 2025-ben.

Fotó: Xinhua via AFP/Liu Jiaqi

Az iráni háború jó lehetőséget teremt a Yadea számára

A Hormuzi-szoros lezárása miatt kilövő olajárak hatására a hongkongi tőzsdén jegyzett csoport felgyorsította terjeszkedését az Egyesült Királyságban és Európában.

„A közel-keleti helyzet jó lehetőséget kínál számunkra, hogy belépjünk újabb piacokra, és a fogyasztókat az elektromos járművek használata felé tereljük, mivel a saját bőrükön érzik, mennyit emelkedtek az üzemanyagárak” – nyilatkozta Wang Jiazhong, a Yadea alelnöke a Financial Timesnak

A Yadea a tiszta technológiát gyártó kínai vállalatok agresszív terjeszkedésének egyik szimbóluma, amelyek a hazai növekedés lassulásával párhuzamosan elkezdték a külpiacokon való terjeszkedést.

Márciusban a csoport bejelentette, hogy idén 450.000 jármű külföldi értékesítését célozza meg, szemben a korábbi 310.000-rel. 

2026-ban akár a 10 ezret is elérheti külföldi értékesítési pontjaik száma.

A piacbővítési terveket megalapozza, hogy a Nemzetközi Tiszta Közlekedési Tanács (ICCT) adatai szerint az akkumulátoros járművek a globális kétkerekű piac mintegy 15 százalékát tették ki tavaly, ami rávilágít arra, hogy globális szinten hatalmas növekedési potenciál rejlik ebben az iparágban.

Hatalmas növekedési lehetőség a külpiacokon

A Yadea esetében pedig a külpiacok 2025-ben az árbevétel mindössze 2 százalékát tették ki. 

A vállalatnak hat gyára van Kínában, ahol eddig mintegy 100 millió kétkerekű járművet értékesített, valamint Vietnámban, Indonéziában, Thaiföldön, Törökországban, Brazíliában és Mexikóban is rendelkezik üzemekkel.

Kínában ma körülbelül 300 millió elektromos roller van, ami Wang szerint átlagosan 1,5-2 járművet jelent háztartásonként, miközben a csökkenő népesség korlátozni fogja a piac növekedését. 

Wang hangsúlyozza: a kulcsfontosságú külföldi piacokon vagy azok közelében történő gyártásra van szükség a kínai exportra kivetett vámok elkerülése érdekében. Azt is elmondta, hogy 

az európai kereslet növekedésével a Yadea gyárat tervez építeni Magyarországon.

Új régiókban is hatalmas fantáziát látnak. Az áramhiánnyal küszködő országokban, például Afrikában, még a mobiltelefonok töltése iránti igény is sajátos piaci keresletet teremthet. Ezek a kétkerekű elektromos járművek ugyanis tartalék áramforrásként szolgálhatnak a háztartások számára. Egy 4 kWh-s akkumulátorral felszerelt villanyroller áramkimaradás esetén is képes áramot biztosítani – elegendő áramot ahhoz, hogy alapvető háztartási gépeket, például tévét, hűtőszekrényt lehessen működtetni, vagy a mobiltelefonokat tölteni.

 

