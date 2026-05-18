Magyarországon építhet gyárat a világ legnagyobb elektromos robogó gyártója

Az iráni háború kezdete óta rendkívüli mértékben növelte eladásait Délkelet-Ázsiában és Dél-Amerikában a Yadea, a világ legnagyobb elektromos robogókat és motorkerékpárokat gyártó vállalata, a kínai Yadea. A csoport külföldi eladásai az idén mintegy 70 százalékkal magasabbak, mint 2025-ben.

Magyarországon is gyárat építhet a kínai Yadea

Az iráni háború jó lehetőséget teremt a Yadea számára

A Hormuzi-szoros lezárása miatt kilövő olajárak hatására a hongkongi tőzsdén jegyzett csoport felgyorsította terjeszkedését az Egyesült Királyságban és Európában.

„A közel-keleti helyzet jó lehetőséget kínál számunkra, hogy belépjünk újabb piacokra, és a fogyasztókat az elektromos járművek használata felé tereljük, mivel a saját bőrükön érzik, mennyit emelkedtek az üzemanyagárak” – nyilatkozta Wang Jiazhong, a Yadea alelnöke a Financial Timesnak.

A Yadea a tiszta technológiát gyártó kínai vállalatok agresszív terjeszkedésének egyik szimbóluma, amelyek a hazai növekedés lassulásával párhuzamosan elkezdték a külpiacokon való terjeszkedést.

Márciusban a csoport bejelentette, hogy idén 450.000 jármű külföldi értékesítését célozza meg, szemben a korábbi 310.000-rel.

2026-ban akár a 10 ezret is elérheti külföldi értékesítési pontjaik száma.

A piacbővítési terveket megalapozza, hogy a Nemzetközi Tiszta Közlekedési Tanács (ICCT) adatai szerint az akkumulátoros járművek a globális kétkerekű piac mintegy 15 százalékát tették ki tavaly, ami rávilágít arra, hogy globális szinten hatalmas növekedési potenciál rejlik ebben az iparágban.

Hatalmas növekedési lehetőség a külpiacokon

A Yadea esetében pedig a külpiacok 2025-ben az árbevétel mindössze 2 százalékát tették ki.

A vállalatnak hat gyára van Kínában, ahol eddig mintegy 100 millió kétkerekű járművet értékesített, valamint Vietnámban, Indonéziában, Thaiföldön, Törökországban, Brazíliában és Mexikóban is rendelkezik üzemekkel.

Kínában ma körülbelül 300 millió elektromos roller van, ami Wang szerint átlagosan 1,5-2 járművet jelent háztartásonként, miközben a csökkenő népesség korlátozni fogja a piac növekedését.