Súlyos bírságot kaphat, ha ezt teszi a kertjében, nem éri meg kockáztatni

A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény kimondja a zöldhulladék égetésének tilalmát.

Tilos a kertben felgyülemlett zöldhulladék elégetése

Mit kell tudni a zöldhulladék kezeléséről?

Már 2021. január elseje óta országosan tilos, viszont az önkormányzatoknak lehetőségük van arra, hogy helyi rendeletben szabályozhassák, tehát az egyes települések tilthatják teljes mértékben is, de kijelölt időkeretet is biztosíthatnak a kerti zöldhulladék legális égetésére. A rendeletben pontosan meghatározhatják az égetés idejét, feltételeit és körülményeit, ezért aki biztosra akar menni, a saját települése hivatalos oldalán vagy a Nemzeti Jogszabálytárban tájékozódhat.

A bármilyen anyag a jogszabályi előírásokat megszegve, illetve engedély nélkül a nyílt téren történő égetése természetes személy esetén akár 300 ezer forint, gazdálkodó szervezet, illetve jogi személy esetén pedig akár 2 millió forint bírságot vonhat maga után

– hívja fel a figyelmet a Boon.

A portál hozzáteszi: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a MiReHu Nonprofit Kft. a hivatalos weboldalán található információk szerint, idén az ötezer fő feletti településeken, így Miskolcon, Mezőkövesden, Mezőcsáton, Alsózsolcán, Nyékládházán és Polgáron megkezdte a zöldhulladék gyűjtése. A szolgáltatás a terület többi településén április 1-jétől kezdődött el.

Kiemelten fontos a tűzgyújtási tilalom időszaka

Korábban megírtuk, hogy különösen fontos a fokozott tűzveszély, vagyis a tűzgyújtási tilalom időszaka: ilyenkor tilos tüzet gyújtani erdőterületen, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében, valamint a tilalom a parlag- és gazégetésre is kiterjed.

A Katasztrófavédelem információi szerint saját belterületi kertben a grillsütőzés és bográcsozás továbbra is megengedett, az általános szabályok betartásával: szélcsendben, oltóanyag kéznél tartásával, folyamatos felügyelettel és gondos eloltással.

A szabályok megszegése komoly következményekkel járhat.

A szabad területen történő tűzgyújtásnál a kirándulók számára is szigorú szabályok élnek: erdőben kizárólag kijelölt tűzrakóhelyen szabad tüzet rakni, a környezetet előtte meg kell tisztítani, a tüzet felügyelet alatt kell tartani, szél esetén pedig azonnal oltani kell. Az égetés végén a parazsat is teljesen el kell oltani, és meg kell győződni arról, hogy a tűz valóban kialudt – olvasható a Katasztrófavédelem honlapján.