Itt a strandszezon: így úszhatjuk meg jóval olcsóbban a budapesti fürdőzést

A budapesti gyógyfürdők továbbra is a főváros legnépszerűbb pihenőhelyei közé tartoznak, azonban az elmúlt évek jegyáremelései miatt egy páros vagy baráti fürdőzés is komoly kiadást jelenthet. A Zsigmondy Klubkártya éppen erre kínál kedvező megoldást.

A fővárosi fürdőtársaság különböző kedvezményeket kínál, többet közülük tavaly tavasszal-nyár elején vezettek be. A Zsigmondy Klubkártya – bár a Gellért, a Király és a Rácfürdő zárva tartása miatt jelenleg csak három helyen fogadják el – éppen a legdrágább belépővel látogatható történelmi gyógyfürdőkbe kínál 50 százalék feletti kedvezményes jegyváárlási lehetőséget.

A hétfőtől-csütörtökig érvényes kártya 5 500 forintért, míg a pénteken, hétvégén és kiemelt napokon használható évi 6 ezerért igényelhető, amellyel jelentős árengedménnyel váltható belépő Budapest legismertebb történelmi fürdőibe.

A Zsigmondy kártya ráadásul nemcsak a strandszezonban használható, hanem a kiváltástól számított egy teljes évig.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. által kínált kedvezményes konstrukció célja, hogy a fővárosiak és a rendszeresen Budapesten tartózkodók is megfizethetőbben vehessék igénybe az egyébként elsősorban turistákra szabott fürdőszolgáltatásokat. A kártya birtokosai

a Széchenyi

és a Rudas fürdőben,

valamint pénteken és hétvégén a Lukács fürdőben

vásárolhatnak kedvezményes belépőt.

Zsigmondy Klubkártya: már egyetlen fürdőzés után visszahozhatja az árát

A klubkártya kiváltása egyszeri 5 ezer forintos költséget jelent, amelyért cserébe 365 napon keresztül lehet kedvezményes jegyet vásárolni. A konstrukció egyik legnagyobb előnye, hogy a kedvezmény mértéke a jelenlegi budapesti fürdőárak mellett már nagyon rövid idő alatt érezhető.

A kártyával váltható 4 órás, szekrényes belépő ára: hétfőtől csütörtökig 5500 forint, pénteken, hétvégén és kiemelt ünnepnapokon 6000 forint. Ez különösen a Széchenyi Gyógyfürdő esetében jelent látványos megtakarítást. A turisták körében rendkívül népszerű létesítményben ugyanis egy teljes árú hétvégi belépő ára akár a 14 ezer forintot is elérheti.

Ebben az esetben a Zsigmondy kártyával egyetlen alkalom során akár 7–8 ezer forintot is meg lehet takarítani.

A Lukács fürdő normál jegyárai ennél alacsonyabbak, így ott kisebb a különbség, de rendszeres fürdőzés mellett így is több ezer forint maradhat a látogatóknál évente. A kedvezmény napi egy alkalommal használható fel valamelyik fürdőben.