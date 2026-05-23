Itt a strandszezon: így úszhatjuk meg jóval olcsóbban a budapesti fürdőzést

A budapesti gyógyfürdők továbbra is a főváros legnépszerűbb pihenőhelyei közé tartoznak, azonban az elmúlt évek jegyáremelései miatt egy páros vagy baráti fürdőzés is komoly kiadást jelenthet. A Zsigmondy Klubkártya éppen erre kínál kedvező megoldást.
A fővárosi fürdőtársaság különböző kedvezményeket kínál, többet közülük tavaly tavasszal-nyár elején vezettek be. A Zsigmondy Klubkártya – bár a Gellért, a Király és a Rácfürdő zárva tartása miatt jelenleg csak három helyen fogadják el – éppen a legdrágább belépővel látogatható történelmi gyógyfürdőkbe kínál 50 százalék feletti kedvezményes jegyváárlási lehetőséget.
A hétfőtől-csütörtökig érvényes kártya 5 500 forintért, míg a pénteken, hétvégén és kiemelt napokon használható évi 6 ezerért igényelhető, amellyel jelentős árengedménnyel váltható belépő Budapest legismertebb történelmi fürdőibe.
A Zsigmondy kártya ráadásul nemcsak a strandszezonban használható, hanem a kiváltástól számított egy teljes évig.
A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. által kínált kedvezményes konstrukció célja, hogy a fővárosiak és a rendszeresen Budapesten tartózkodók is megfizethetőbben vehessék igénybe az egyébként elsősorban turistákra szabott fürdőszolgáltatásokat. A kártya birtokosai
- a Széchenyi
- és a Rudas fürdőben,
- valamint pénteken és hétvégén a Lukács fürdőben
vásárolhatnak kedvezményes belépőt.
Zsigmondy Klubkártya: már egyetlen fürdőzés után visszahozhatja az árát
A klubkártya kiváltása egyszeri 5 ezer forintos költséget jelent, amelyért cserébe 365 napon keresztül lehet kedvezményes jegyet vásárolni. A konstrukció egyik legnagyobb előnye, hogy a kedvezmény mértéke a jelenlegi budapesti fürdőárak mellett már nagyon rövid idő alatt érezhető.
A kártyával váltható 4 órás, szekrényes belépő ára: hétfőtől csütörtökig 5500 forint, pénteken, hétvégén és kiemelt ünnepnapokon 6000 forint. Ez különösen a Széchenyi Gyógyfürdő esetében jelent látványos megtakarítást. A turisták körében rendkívül népszerű létesítményben ugyanis egy teljes árú hétvégi belépő ára akár a 14 ezer forintot is elérheti.
Ebben az esetben a Zsigmondy kártyával egyetlen alkalom során akár 7–8 ezer forintot is meg lehet takarítani.
A Lukács fürdő normál jegyárai ennél alacsonyabbak, így ott kisebb a különbség, de rendszeres fürdőzés mellett így is több ezer forint maradhat a látogatóknál évente. A kedvezmény napi egy alkalommal használható fel valamelyik fürdőben.
Bár a konstrukció jelentős árkedvezményt kínál, több fontos szabályt is figyelembe kell venni. A kedvezményes belépő legfeljebb 4 órás tartózkodásra jogosít, a hosszabb bent tartózkodás után pedig túlfürdési díjat számolnak fel, amely a kedvezményes és a normál jegyár különbözetét jelentheti.
A kártya:
- nem használható éjszakai fürdőzésre,
- nem érvényes a szaunavilágokra,
- más akciókkal nem vonható össze,
- kizárólag a tulajdonosa használhatja.
A klubkártya névre szóló és fényképes, ezért a pénztáraknál személyi igazolványt is kérhetnek az azonosításhoz. Jó tudni, hogy visszaélés esetén a kártyát bevonják, és az érintett egy évig nem igényelhet újat. A Széchenyi és a Rudas fürdő 14 év alattiak számára nem látogatható, ezért számukra a kártya sem váltható ki.
Már online is elindítható az igénylés
A Zsigmondy Klubkártya kiváltása tavaly sokat egyszerűsödött a korábbihoz képest. Az érdeklődők ugyanis újabban már online is elindíthatják az igénylést a Széchenyi, a Rudas vagy a Lukács fürdő webshopjában, az aktiválás pedig az első fürdőzés előtt történik meg a pénztárban. Az igényléshez személyi igazolványra és lakcímkártyára van szükség, a fotót pedig helyben készítik el. A plasztikkártya nagyjából egy hét alatt készül el.
Nem árt tudni, hogy a kártyabirtokosoknak nem kell minden évben új klubkártyát készíttetniük. A lejáratot követő 60 napon belül egyszerűen meghosszabbítható az érvényesség a Széchenyi fürdő ivókútjánál, illetve a Rudas és a Lukács fürdő pénztáraiban.