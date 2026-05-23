Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Eltévedt a Kapitány? Furcsa mondatok hagyták el a miniszter száját a MOL-robbanás után

Érdekes

Budapesten is megáll a káprázatos luxusvonat, amelyre 7 millió forinttól kezdődnek a jegyek – fotók

kedvezményrendszer

Itt a strandszezon: így úszhatjuk meg jóval olcsóbban a budapesti fürdőzést

53 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Közeledik a fürdőszezon, a budapesti történelmi fürdőkben egyetlen nap alatt is többtízezer forintot hagyhatunk ott a jelenlegi jegyárak mellett. Sokan még mindig nem tudják, hogy a Zsigmondy Klubkártya segítségével jóval kedvezőbb belépőárakkal megúszhatnák a fürdőzést. Mutatjuk, hogyan.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kedvezményrendszerBGYHgyógyfürdők

A budapesti gyógyfürdők továbbra is a főváros legnépszerűbb pihenőhelyei közé tartoznak, azonban az elmúlt évek jegyáremelései miatt egy páros vagy baráti fürdőzés is komoly kiadást jelenthet. A Zsigmondy Klubkártya éppen erre kínál kedvező megoldást. 

Zsigmondy Klubkártya
A Zsigmondy Klubkártya már egy alkalom után is visszahozhatja az árát  / Fotó: Budapest Gyógyfürdői

A fővárosi fürdőtársaság különböző kedvezményeket kínál, többet közülük tavaly tavasszal-nyár elején vezettek be. A Zsigmondy Klubkártya – bár a Gellért, a Király és a Rácfürdő zárva tartása miatt jelenleg csak három helyen fogadják el – éppen a legdrágább belépővel látogatható történelmi gyógyfürdőkbe kínál 50 százalék feletti kedvezményes jegyváárlási lehetőséget. 

A hétfőtől-csütörtökig érvényes kártya 5 500 forintért, míg a pénteken, hétvégén és kiemelt napokon használható évi 6 ezerért igényelhető, amellyel jelentős árengedménnyel váltható belépő Budapest legismertebb történelmi fürdőibe.

A Zsigmondy kártya ráadásul nemcsak a strandszezonban használható, hanem a kiváltástól számított egy teljes évig.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. által kínált kedvezményes konstrukció célja, hogy a fővárosiak és a rendszeresen Budapesten tartózkodók is megfizethetőbben vehessék igénybe az egyébként elsősorban turistákra szabott fürdőszolgáltatásokat. A kártya birtokosai 

  • a Széchenyi 
  • és a Rudas fürdőben, 
  • valamint pénteken és hétvégén a Lukács fürdőben 

vásárolhatnak kedvezményes belépőt.

Zsigmondy Klubkártya: már egyetlen fürdőzés után visszahozhatja az árát

A klubkártya kiváltása egyszeri 5 ezer forintos költséget jelent, amelyért cserébe 365 napon keresztül lehet kedvezményes jegyet vásárolni. A konstrukció egyik legnagyobb előnye, hogy a kedvezmény mértéke a jelenlegi budapesti fürdőárak mellett már nagyon rövid idő alatt érezhető.

A kártyával váltható 4 órás, szekrényes belépő ára: hétfőtől csütörtökig 5500 forint, pénteken, hétvégén és kiemelt ünnepnapokon 6000 forint. Ez különösen a Széchenyi Gyógyfürdő esetében jelent látványos megtakarítást. A turisták körében rendkívül népszerű létesítményben ugyanis egy teljes árú hétvégi belépő ára akár a 14 ezer forintot is elérheti. 

Ebben az esetben a Zsigmondy kártyával egyetlen alkalom során akár 7–8 ezer forintot is meg lehet takarítani.

A Lukács fürdő normál jegyárai ennél alacsonyabbak, így ott kisebb a különbség, de rendszeres fürdőzés mellett így is több ezer forint maradhat a látogatóknál évente. A kedvezmény napi egy alkalommal használható fel valamelyik fürdőben.

Bár a konstrukció jelentős árkedvezményt kínál, több fontos szabályt is figyelembe kell venni. A kedvezményes belépő legfeljebb 4 órás tartózkodásra jogosít, a hosszabb bent tartózkodás után pedig túlfürdési díjat számolnak fel, amely a kedvezményes és a normál jegyár különbözetét jelentheti.

A kártya:

  • nem használható éjszakai fürdőzésre,
  • nem érvényes a szaunavilágokra,
  • más akciókkal nem vonható össze,
  • kizárólag a tulajdonosa használhatja.

A klubkártya névre szóló és fényképes, ezért a pénztáraknál személyi igazolványt is kérhetnek az azonosításhoz. Jó tudni, hogy visszaélés esetén a kártyát bevonják, és az érintett egy évig nem igényelhet újat. A Széchenyi és a Rudas fürdő 14 év alattiak számára nem látogatható, ezért számukra a kártya sem váltható ki.

Már online is elindítható az igénylés

A Zsigmondy Klubkártya kiváltása tavaly sokat egyszerűsödött a korábbihoz képest. Az érdeklődők ugyanis újabban már online is elindíthatják az igénylést a Széchenyi, a Rudas vagy a Lukács fürdő webshopjában, az aktiválás pedig az első fürdőzés előtt történik meg a pénztárban. Az igényléshez személyi igazolványra és lakcímkártyára van szükség, a fotót pedig helyben készítik el. A plasztikkártya nagyjából egy hét alatt készül el.

Nem árt tudni, hogy a kártyabirtokosoknak nem kell minden évben új klubkártyát készíttetniük. A lejáratot követő 60 napon belül egyszerűen meghosszabbítható az érvényesség a Széchenyi fürdő ivókútjánál, illetve a Rudas és a Lukács fürdő pénztáraiban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!