Nem hittek a szemüknek a teremben, egymást érték a licitháborúk Budapesten

Hatalmas várakozás előzte meg a Virág Judit Galéria 81. klasszikus árverését - az egész szcéna lélegzetvisszafojtva figyelte, merre indul el a piac. A teremben ennek megfelelően nehéz volt ülőhelyet találni: több százan érdeklődtek a magyar klasszikus képzőművészet sztárjait és az értékes Zsolnay kerámiák iránt. Az eredemények minden várakozást felülmúltak - hosszas licitharcok, magas leütési árak jellemezték az estét.
Zsolnay kerámiák, Vaszary festmény
Elhalkult a Kongresszusi Központ nagyterme, amikor Vaszary János 1927-ben festett „A Piazza dell’Unitá Triesztben” című festménye került sorra: a festőzseni Európa legnagyobb, tengerre néző terét megörökítő életvidám és színes festménye végül a 75 millió forintos kikiáltási árat megduplázva 150 millió forintért kelt el.
Az aukció egyik művészeti szenzációja Szobotka Imre, a “magyar Picasso” egyik korai művének felbukkanása volt. A legeredetibb kubista magyar festő Műteremben című festménye 44 millió forintért kelt el.
Faragó Endre, a magyar avantgárd úttörője fiatalon halt meg, kevés festmény maradt utána, művei ritkák és rendkívül keresettek. Kávéházi jelenet című alkotása 10 millió forintért került a közönség elé és végül 23 milliót ért. Patkó Károly Subiaco című, egy olasz kisváros piacát bemutató festménye 19 millió forintért cserélt gazdát ezen az estén.
Márffy Ödön 1931-es Teraszon című festménye valósággal szárnyalt: 8,5 millió forintról startolva 18 millió forintnál ütötték le.
Kádár Béla több művek is remekelt az este folyamán, közülük is kiemelkedik a Muzsika című, fiatal lányokat és a zenélés örömteli pillanatát megörökítő 1931-es kép, amely 4,4 millió forintról indult és végül 14 millió forintnál sújtott le Kelen Anna aukcióvezető kalapácsa.
Batthyány Gyula Betyár mulatság című mozgalmas festménye 6,5 millió forintért került a közönség elé és 14 millió forintért kelt. Hatalmas licitharc bontakozott ki Csáky László Cseresznyefa-virágzás című képéért, amely 1,8 millió forintról startolt és 8,5 millió forintnál állt meg, vagyis közel ötszörös árat ért el.
A pesti éjszakáért rajongó és azt egészen sajátos formában megörökítő Scheiber Hugó “Bárban” című festménye 3 millióról egészen 8 millióra emelkedett. Nagyot menetelt
Mednyánszky László Tátra című kisméretű festménye is, amely 950 ezer forintról 4,2 millió emelkedett.
Hihetetlen eredmények születtek a Zsolnay kerámiák között is: az 1904-ből származó virágedény gondolkodó férfialakkal a 28 milliós világrekordot súrolva, 26 millió forintért kelt el. Egy 1899-es, művészettörténeti korszakokon átívelő Zsolnay remekmű ára is 8 millió forintig kúszott fel, ugyanennyiért kelt el egy 1900-ból származó kulacs is.
Összességében elmondható, hogy a Virág Judit Galéria klasszikus műveket felvonultató tavaszi aukciója kiemelkedően jól teljesített, amely jó hír az egész műkincspiac számára. Folytatás kedden a kortárs és háború utáni művek számára dedikált árverésen.