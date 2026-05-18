Nem hittek a szemüknek a teremben, egymást érték a licitháborúk Budapesten

Hatalmas várakozás előzte meg a Virág Judit Galéria 81. klasszikus árverését - az egész szcéna lélegzetvisszafojtva figyelte, merre indul el a piac. A teremben ennek megfelelően nehéz volt ülőhelyet találni: több százan érdeklődtek a magyar klasszikus képzőművészet sztárjait és az értékes Zsolnay kerámiák iránt. Az eredemények minden várakozást felülmúltak - hosszas licitharcok, magas leütési árak jellemezték az estét.

A Vaszary festmény mellett a Zsolnay remekművek is jó áron mentek el/Fotó: Virág Judit Galéria

Zsolnay kerámiák, Vaszary festmény

Elhalkult a Kongresszusi Központ nagyterme, amikor Vaszary János 1927-ben festett „A Piazza dell’Unitá Triesztben” című festménye került sorra: a festőzseni Európa legnagyobb, tengerre néző terét megörökítő életvidám és színes festménye végül a 75 millió forintos kikiáltási árat megduplázva 150 millió forintért kelt el.

Az aukció egyik művészeti szenzációja Szobotka Imre, a “magyar Picasso” egyik korai művének felbukkanása volt. A legeredetibb kubista magyar festő Műteremben című festménye 44 millió forintért kelt el.

Faragó Endre, a magyar avantgárd úttörője fiatalon halt meg, kevés festmény maradt utána, művei ritkák és rendkívül keresettek. Kávéházi jelenet című alkotása 10 millió forintért került a közönség elé és végül 23 milliót ért. Patkó Károly Subiaco című, egy olasz kisváros piacát bemutató festménye 19 millió forintért cserélt gazdát ezen az estén.

Márffy Ödön 1931-es Teraszon című festménye valósággal szárnyalt: 8,5 millió forintról startolva 18 millió forintnál ütötték le.

Kádár Béla több művek is remekelt az este folyamán, közülük is kiemelkedik a Muzsika című, fiatal lányokat és a zenélés örömteli pillanatát megörökítő 1931-es kép, amely 4,4 millió forintról indult és végül 14 millió forintnál sújtott le Kelen Anna aukcióvezető kalapácsa.

Batthyány Gyula Betyár mulatság című mozgalmas festménye 6,5 millió forintért került a közönség elé és 14 millió forintért kelt. Hatalmas licitharc bontakozott ki Csáky László Cseresznyefa-virágzás című képéért, amely 1,8 millió forintról startolt és 8,5 millió forintnál állt meg, vagyis közel ötszörös árat ért el.