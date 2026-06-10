Százezer forintos iskolakezdési támogatás: mutatjuk, mikor érkezik, kinek járhat és mire lehetne költeni

A jelenlegi tervek szerint a támogatás akár már augusztusban megérkezhet a jogosult családokhoz, a Magyar Közlönyben megjelent határozatból azonban az is kiderül, hogy a százezer forint várhatóan nem lesz automatikusan elérhető minden érintett család számára.

A 100 ezer forint augusztusban már érkezhet, de az még nem tisztázott, hogy pontosan kinek Fotó: senivpetro / Freepik

A 100 ezer forint augusztusban már érkezhet, de az még nem tisztázott, hogy pontosan kinek

A dokumentum hangsúlyosan említi az esélyegyenlőség szempontját, ami arra utal, hogy a támogatást rászorultsági alapon oszthatják ki. Korábbi kormányszóvivői nyilatkozatok szerint

elsődlegesen a nehezebb anyagi helyzetben lévő családok támogatása a cél.

Ez azt jelenti, hogy a jogosultság megállapításánál várhatóan jövedelmi vagy egyéb szociális feltételeket is figyelembe vehetnek. Egyelőre azonban nem ismert, pontosan hol húzzák majd meg a jogosultsági határt, illetve milyen feltételeknek kell megfelelniük az igénylőknek – írja a Szülőklapja.

Nem mindegy, hogyan érkezik a pénz

A következő hetek egyik legfontosabb kérdése az is, hogy a támogatás milyen formában jut majd el az érintettekhez.

A lehetséges megoldások között szerepel:

közvetlen pénzbeli támogatás,

utalvány vagy elektronikus támogatási forma,

kizárólag tanszer- és ruhavásárlásra felhasználható célzott juttatás.

Az sem egyértelmű még, hogy az összeg gyermekenként vagy családonként járna-e.

A Tisza korábbi kommunikációja alapján inkább az utóbbi forgatókönyv tűnik valószínűnek, de erről csak a részletszabályok megjelenése után lehet biztosat mondani.

A határozat szerint az előterjesztésnek június 15-ig kell elkészülnie, vagyis az érintett minisztereknek eddig a dátumig kell előállniuk a kormány elé terjeszthető javaslattal – írja a Világgazdaság. Magyarul ekkor derül majd ki pontosan, hogy vajon kik számíthatnak a támogatásra, és milyen feltételek mellett juthatnak majd hozzá az augusztusra ígért százezer forinthoz.